Новое сражение претендентов на титул в Формуле-1. Провалит ли Норрис старт? LIVE

После пятничных тренировок на трассе «Марина Бей» было ощущение, что борьбу за победу в Сингапуре поведут Ландо Норрис и Шарль Леклер. Однако монегаск провалился в квалификации из-за сбоя в работе термочехлов и теперь начнёт воскресную гонку девятым. Что ж, не беда: Ландо внезапно получил соперника не хуже в лице Макса Ферстаппена! Нидерландец и «Ред Булл» чудесным образом прибавили после пятницы, и теперь Макс составит Норрису компанию на первом ряду. Хватит ли у чемпиона темпа для конкуренции? Сохранит ли Ландо лидерство после старта или как обычно? Вмешается в ход гонки сейфти-кар? Вопросов полно!
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Три с половиной часа до старта гонки, и в «Пирелли» предсказывают, что оптимальная стратегия это один пит-стоп с финишем на «харде». Проблем с шинами ни у кого возникнуть не должно, однако у пилотов «Астон Мартин» остались только использованные комплекты «харда» и «медиума», а у Алонсо нет даже свежего «софта».
Оптимальные стратегии на Гран-при Сингапура
Фото: Pirelli
Доступные в гонке комплекты шин
Фото: Pirelli
Автоспортивный день в Сингапуре начался с гонки женского первенства F1 Academy — и победу в ней завоевала Эбби Пуллинг, которая накануне выиграла первый заезд уикенда. Для британки это уже седьмая победа в десяти гонках сезона-2024, и она позволяет ей дополнительно упрочить отрыв в общем зачёте. Второй финишировала Майя Вёг из Академии «Феррари», а на третьем месте расположилась протеже «Мерседеса» Дориан Пен.
Старт гонки F1 Academy в Сингапуре
Фото: x.com/f1academy
F1 Academy. Сингапур, 2-я гонка (топ-10):
1. Эбби Пуллинг (Rodin) — 12 кругов.
2. Майя Вёг (Prema) +3,2 сек.
3. Дориан Пен (Prema) +4,5.
4. Лия Блок (ART) +9,4.
5. Нереа Марти (Campos) +10,8.
6. Хамда Аль-Кубейси (MP) +11,4.
7. Элла Ллойд (Prema) +12,4.
8. Хлоя Чамберс (Campos) +17,9.
9. Кэрри Шрайнер (Campos) +20,0.
10. Эмели де Хеус (MP) +20,5.
Следующий этап женского первенства пройдёт 30 ноября и 1 декабря в Катаре, а финиширует сезон-2024 неделей позднее в Абу-Даби.