Новое сражение претендентов на титул в Формуле-1. Провалит ли Норрис старт? LIVE

После пятничных тренировок на трассе «Марина Бей» было ощущение, что борьбу за победу в Сингапуре поведут Ландо Норрис и Шарль Леклер. Однако монегаск провалился в квалификации из-за сбоя в работе термочехлов и теперь начнёт воскресную гонку девятым. Что ж, не беда: Ландо внезапно получил соперника не хуже в лице Макса Ферстаппена! Нидерландец и «Ред Булл» чудесным образом прибавили после пятницы, и теперь Макс составит Норрису компанию на первом ряду. Хватит ли у чемпиона темпа для конкуренции? Сохранит ли Ландо лидерство после старта или как обычно? Вмешается в ход гонки сейфти-кар? Вопросов полно!

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