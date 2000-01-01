Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» встретился с пилотами Формулы-1. Фото

«Гарольд, скрывающий боль» побывал на Ф-1. Фото

Андраш Арато, герой мема «Гарольд, скрывающий боль», посетил этап Формулы-1 в Сингапуре. Мужчина даже сумел сделать фото с топовыми пилотами. Кого успел поймать «Гарольд»?