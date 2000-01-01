«Гарольд, скрывающий боль» побывал на Ф-1. Фото
Андраш Арато, герой мема «Гарольд, скрывающий боль», посетил этап Формулы-1 в Сингапуре. Мужчина даже сумел сделать фото с топовыми пилотами. Кого успел поймать «Гарольд»?
Ландо Норрис («Макларен»)
Джордж Расселл («Мерседес»)
Пьер Гасли («Альпин»)
Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» встретился с пилотами Формулы-1. Фото
Читайте также
Гонщик Формулы-1 протестировал спорткар из Lego
Впечатляющие достижения Эдриана Ньюи в Формуле-1
Гонщик «Феррари» Леклер угодил в нелепое ДТП
За что дисквалифицировали гонщика Ф-1?
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера
Милейшие кадры с питомцем гонщика Формулы-1
Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица
Ливрея «Альпин» в честь фильма «Дэдпул и Росомаха»
Гитарист Queen и Брандл не поладили на гонке Ф-1
Шумахера шантажировали из-за фото после трагедии
Мнения экспертов об аварии Ферстаппена и Норриса
«Макларен» показал культовый болид из LEGO. Видео
Трамп, Ширан и Зидан. Звёзды на Формуле-1 в Майами
Суарес и Сайнс почеканили мяч головой. Фото
Дочь Блока опробовала ретроболид «Уильямса»
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло