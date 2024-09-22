Остановить Норриса могли только стены — даже они не сумели! Но Ферстаппену помог Риккардо

Норрис не потерял преимущество поула!

Свершилось: Ландо Норрис впервые в карьере сохранил лидерство после первого круга при старте с поула. В гонке Гран-при Сингапура пилот «Макларена» уверенно остался первым, Ферстаппен сдержал Хэмилтона, а вот Пиастри так заборолся с Расселлом, что в итоге пропустил Хюлькенберга. Впрочем, австралиец успешно вернул позицию уже на первом круге, что было важно для дальнейшей гонки.

Ужасно прошёл старт для Алекса Албона: его жёстко атаковал Франко Колапинто, лидер «Уильямса» уехал на обочину и потерял целый ряд позиций. Сайнс после ошибки на первом круге обнаружил себя 12-м позади отлично стартовавшего Переса, а также Цуноды.

Дальше — предсказуемая для Сингапура скука. Никаких обгонов, все экономили резину. Впереди Норрис после осторожного начала потом резко оторвался от Ферстаппена, у самого Макса был солидный запас от пары «Мерседесов». Поначалу Расселл по радио требовал было, чтобы Хэмилтон поехал быстрее, но в итоге Джордж отнюдь не висел на заднем антикрыле, да и становилось очевидно, что угнаться за двумя лидерами нереально.

Ошибочная тактика Хэмилтона и погоня Леклера

Во внутренней борьбе двух «Мерседесов» всё решила тактика. Хэмилтон выбрал на стартовый отрезок шины «софт», в отличие от стандартного почти для всех «медиума» — это обрекло Льюиса на более ранний пит-стоп, после чего семикратный чемпион очутился в трафике. В итоге после остановки Джорджа остающийся гонщик «Мерседеса» оказался уже сильно впереди того, что уходит в «Феррари».

При этом им обоим было не суждено оказаться в топ-3: Оскар Пиастри после собственного более оттянутого пит-стопа довольно легко прошёл и Хэмилтона, и Расселла, пусть даже относительно Джорджа преимущество по шинам было меньше.

Если учитывать, что Пиастри провёл свои обгоны задолго до финиша, автором главной погони оказался Леклер. Шарль мучился половину дистанции позади пары Хюлькенберг – Алонсо, пока инженер по радио просил его сохранять спокойствие. Боцци был прав: после оверката Хюлькенберга Шарль легко прошёл и Алонсо, который сменил шины раньше их обоих, после чего начал выдавать один быстрый круг за другим!

Сайнс после просьбы по радио пропустил Леклера без борьбы, и Шарль рванул дальше — за Хэмилтоном. Тут борьбы не вышло: монегаск выбрался на пятое место за 12 кругов до финиша. Более того, оставалось семь секунд до Расселла — шансы на четвёртую позицию сохранялись.

Норрис пугал болельщиков «Макларена»

Что же до борьбы за победу, то там Ландо Норрис решил хоть как-то поразвлекать поклонников других команд и попугать собственных. Сначала британец еле-еле вписался в очередной поворот и даже слегка цепанул отбойник передним антикрылом, а уже на второй половине дистанции Ландо задел стену задним правым колесом, когда попробовал расширить траекторию — обошлось без повреждений.

Собственно, больше про борьбу впереди говорить нечего: Норрис уверенно довёз победу, разве что в концовке не имел возможности совершить «безопасный» пит-стоп и гарантировать себе быстрейший круг. В итоге бонусное очко у Ландо отобрал Даниэль Риккардо, который таким образом поработал на «Ред Булл» и, кто знает, может, попрощался с Формулой-1…

Пиастри финишировал третьим, но в 42 секундах от напарника — слабое выступление для австралийца. Леклер доехал до DRS позади Расселла за пять кругов до финиша — времени на атаку хватало, но вот этой самой атаки так и не последовало. Обогнать второй «Мерседес» не вышло, так что Шарль финишировал пятым между Джорджем и Льюисом.

Сайнс, проехавший на одном комплекте «харда» 48 кругов, не подпустил к себе Алонсо и занял седьмое место. Хюлькенберг сдержал прессинг Переса и принёс «Хаасу» два очка, в то время как Чеко лишь замкнул десятку — как видим, Карлос справился с задачей прорыва из середины пелотона куда эффективнее Серхио, просто проведя серьёзный андеркат.

Впереди в Формуле-1 долгая пауза: следующий Гран-при пройдёт в Остине лишь 18-20 октября. Выдыхаем и ждём захватывающего финиша сезона!