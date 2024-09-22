Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сингапуре редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Кевин Магнуссен
Возвращение после дисквалификации не вышло мощным. Старт на шинах «хард» ничего Кевину не дал, а после пит-стопа датчанин ещё и приложил машину о стену. Не смертельно, но пришлось медленно ехать в боксы, после чего Магнуссен не финишировал последним просто потому, что сошёл.
Серхио Перес
Мексиканец, в отличие от Сайнса, чудесно провёл первый круг, а вот дальше они с Карлосом поменялись ролями. В то время как Карлос с командой правильно рассудили, что нужен андеркат, Чеко просто мучился всю дистанцию позади Колапинто, а затем — Хюлькенберга. Разницы в скорости для успешной атаки не было, и итог печальный — 10-е место.
Алекс Албон
После старта с 11-го места Алекс явно мечтал об очках, но что-то явно пошло не по плану. В первом повороте таиландец испугался нырка от Колапинто, взял очень широко и откатился на 15-ю позицию. После этого сход из-за проблем с системой охлаждения разве что избавил Албона от изнурительной гонки без очков.
Карлос Сайнс
Включение испанца в число кандидатов может показаться спорным, однако мы напомним про слабый первый круг Карлоса. Сначала он испугался дайвбомбы от Колапинто и срезал стартовый поворот, а позднее допустил ошибку и разом пропустил Цуноду с Пересом. В итоге первая половина гонки оказалась испорчена. Хорошо ещё, что сработал андеркат, позволивший набрать очки.
Льюис Хэмилтон
Как всегда, оговоримся: когда пилот теряет места и время из-за неверной тактики, трудно сказать, насколько велика вина самого гонщика. Однако сомнительно, что Льюис получил на стартовый отрезок шины «софт» без собственного на то одобрения. В итоге и выбор этого компаунда, и ранний пит-стоп стоили Льюису нескольких мест. Расселлу он проиграл 24 секунды.
Оскар Пиастри
Вроде бы Оскар пробился с пятого места на третье, но повода для радости нет. После слабого старта австралиец быстро вернул позицию относительно Хюлькенберга, но затем вовсе не прессинговал Расселла, отстав от пилота «Мерседеса» на пару секунд. Да, «Макларену» неуютно в грязном воздухе, но все равно печально видеть, как к финишу Оскар проиграл Норрису более 40 секунд.