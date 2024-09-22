Риккардо помог «Ред Булл» и Ферстаппену — прощальный подарок? Итоги Гран-при Сингапура Ф-1

На Гран-при Сингапура Ландо Норрис впервые в карьере устоял в лидерах при старте с поула и затем одержал доминирующую победу. Темп «Макларена» был настолько мощным, что финишировавший вторым Макс Ферстаппен отстал от победителя на 20 секунд. Это при том, что без помарок на дистанции отрыв Ландо был бы ещё больше.

Норрис, который считался фаворитом уикенда, оформил свою третью победу в сезоне, тогда как «Ред Булл» оправился после слабой пятницы и позволил Ферстаппену минимизировать потери. Теперь двух лидеров чемпионата разделяют в общем зачёте 52 очка — по-прежнему много, но уже не настолько, чтобы Макс мог чувствовать себя расслабленно.

Подводим итоги 18-го этапа Формулы-1 сезона-2024.

Борьба за титул для обоих будет трудной

Победа Норриса в Сингапуре не стала сюрпризом. Весь уикенд Ландо демонстрировал высокий темп, уверенно выиграл квалификацию и не сплоховал на старте, которые считаются слабым местом британца. А вот второе место Ферстаппена на фоне слабой пятничной формы «Ред Булл» стало отчасти неожиданностью.

Максу во многом помогли «Мерседесы», которые сдержали на первом отрезке Оскара Пиастри и не позволили тому в концовке сразиться за второе место. Однако нидерландец и сам признаёт, что инженерам удалось добиться более или менее приличного поведения машины. Пусть до «Макларена» «Ред Булл» и пока и не дотягивается, дела уже не так плохи, как в Монце или Баку.

Догнать Норриса в этот уикенд было нереально Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако и противостоит Максу уже не тот Норрис, который был в начале сезона. Да, Ландо по-прежнему неидеален — в гонке он дважды приложил болид об стену, пусть и легонько. Тем не менее британец наконец стал обретать уверенность — и, возможно, даже покончил с проблемами на первом круге. Ландо знает, что у него в руках лучшая машина в пелотоне и он способен побеждать в каждой гонке.

Статус-кво, правда, может измениться уже на следующей гонке — в Остине «Ред Булл» будет использовать обновлённую машину. Инженеры надеются, что проблемы с балансом, которые в последние месяцы мешали Ферстаппену, останутся позади. Если ожидания оправдаются, у «Макларена» уже не будет такого преимущества, как в Сингапуре. Не исключено, что вовсе никакого преимущества не останется.

Как Хэмилтона тактика подвела

В субботу одним из главных героев квалификации был Льюис Хэмилтон. Британец признался, что впервые за долгое время почувствовал себя за рулём «Мерседеса» уверенно и это позволило наконец блеснуть. Однако в гонке Хэмилтон не удержал не только третью позицию, но и место в топ-5.

Льюис единственным в топ-10 стартовал на «софте», и было сразу очевидно, что в боксы экс-чемпион поедет раньше соперников. Вероятно, расчёт был в том, что британец выиграет что-то за счёт более мягких шин на старте, но ни зацепиться за пару лидеров, ни уехать от напарника Хэмилтону не удалось. В результате после пит-стопа на 17-м круге Льюис застрял в трафике на 13-й позиции.

Льюис Хэмилтон атакует Эстебана Окона Фото: Joe Portlock/Getty Images

Хэмилтон обогнал Магнуссена, Окона и Цуноду, однако в борьбе с ними терял время и остался позади Джорджа Расселла, когда тот сменил шины, а под финиш пропустил Оскара Пиастри и Шарля Леклера на свежей резине. Сопротивляться обоим было бесполезно — на «Мерседесе» шины были уже изношены.

Перед стартом Хэмилтон наверняка рассчитывал на большее, но сильная квалификация вселяет надежду в то, что экс-чемпион наконец освоился с капризным «Мерседесом». Следующий этап пройдёт на «Трассе Америк», одном из любимых автодромов британца, где год назад он сражался за победу. Возможно, там будет ещё один шанс побороться за высокий результат.

Колапинто показал зубы

Вновь блеснул Франко Колапинто, который в этот уикенд впервые гонялся в Сингапуре. Это был лишь третий Гран-при аргентинца, однако на незнакомой трассе аргентинец уступил Албону в квалификации менее сотой доли секунды, а на старте пошёл в смелую атаку в первом повороте, отыграв разом несколько позиций.

Эта атака легко могла закончиться столкновением, и тогда в паддоке обсуждали бы горячность Колапинто. Но соперники отвернули — а Албон даже срезал поворот, после чего жаловался на поведение напарника, Франко закрепился в топ-10 и показал, что не намерен считаться с авторитетами.

Колапинто вновь отлично себя проявил Фото: Clive Mason/Getty Images

В очковой зоне гонщику «Уильямса» устоять не удалось, но он до самого финиша держался неподалёку от Хюлькенберга и Переса и набрал бы очки, случись в стане лидеров авария на последних кругах. Кроме того, это доказывает, что у Колапинто вновь был темп для борьбы за очки.

Считается, что шансов остаться в Формуле-1 в следующем году у Франко нет, хотя своими выступлениями в трёх прошедших гонках аргентинец их заслужил. Однако в «Кик-Заубере» ещё есть свободная вакансия — говорили, что её уже занял Боттас, но Валттери опровергает слухи. Как бы там ни было, на сезон-2026 для Колапинто место наверняка найдётся.

Риккардо простился с паддоком?

В паддоке в последние дни также активно ходили слухи, что для Даниэля Риккардо гонка в Сингапуре станет последней в составе «РБ». Предполагается, что австралийца в команде из Фаэнцы заменит Лиам Лоусон — так «Ред Булл» сможет проверить новозеландца в преддверии дебюта в следующем году. Говорят даже, что в случае успеха Лоусон сядет не в «РБ», а в «Ред Булл» Переса. Слухи об увольнении пока так и остаются слухами, но после финиша Риккардо вёл себя так, словно прощается с паддоком.

Не будем пока подводить итоги, но нынешний сезон складывается для Даниэля скомканно. «РБ» недостаточно быстра даже для борьбы в середине пелотона, да и с напарником Риккардо не всегда удаётся совладать. В Сингапуре он даже немного помешал Юки, когда не спешил пропускать его вперёд, находясь на более жёстких и изношенных шинах. Однако некоторый след в гонке Даниэль всё же оставил.

Даниэль Риккардо после Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В концовке австралиец в третий раз побывал в боксах, получил комплект мягких шин и буквально перед клетчатым флагом поставил лучший круг гонки. Сам Даниэль за очки уже не боролся, но он смог отобрать бонусный балл у Ландо Норриса и тем самым немного помочь Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионство.

Получается, если слухи верны и в «РБ» вот-вот объявят о замене австралийца, он умудрился в своей последней гонке поучаствовать в борьбе за титул. Пусть и лишь косвенным образом.

Две паузы — перебор

Календарь сезона-2024 составлен несколько странно — в этом году в чемпионате сразу две четырёхнедельные паузы. Лишь недавно завершился традиционный августовский перерыв, команды вновь включились в борьбу за титул, но теперь следующей гонки снова ждать целый месяц. Теперь, правда, командам не запрещена работа на базе — «Ред Булл», в конце концов, сам себя не обновит. Болельщикам от этого, однако, не легче!