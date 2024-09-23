Правильно ли высаживают Риккардо и кто виноват в субботнем провале «Феррари»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Сингапура Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Как объясните пару контактов Норриса со стеной, когда его ничто не заставляло рисковать?

Меня смутили эти ошибки. Прошёлся совсем по бровке. На сантиметр сильнее бы приложился по стенке, и был бы результат Расселла на Гран-при Сингапура — 2023. Объяснить простой потерей концентрации не могу. Хотя Ландо сказал, что это не так. Но, по-моему, это так!

Удивлены ли таким изменением формы «Ред Булл» после пятницы и чего ждёте от них дальше?

Они очень ждут обновления в Остине. Но мне кажется, что новинки могут и не сработать. В наших — зрительских — интересах, чтобы не сработали. Тогда борьба за чемпионат будет. Если обновления дадут две-три десятые на круге, то получится плотная борьба на трассе, но не за титул по итогу.

Насколько вы понимаете решение Хэмилтона стартовать на «софте»?

Не понимаю! Хотя логику проследить можно: сильный первый отрезок и ставка на сейфти-кар, который до этого выезжал на Гран-при Сингапура каждый год. Очевидно, решение не оправдалось: ни темпа на софте, ни машины безопасности.

Как думаете, что всё-таки случилось с машиной Леклера в конце квалификации? Кто виноват — он или команда?

Я читал, что они накосячили с грелками для шин. Если там не хватало даже 10°С, то Шарль мало что мог сделать. Если действительно проблема с грелками, то, вероятно, это же стало и причиной убора Сайца. Резина не в температуре и, соответственно, не держит. Хотя мне странно, что они не знают температуру по ходу круга. Они точно видят давление шин прямо на руле. Но, вероятно, температуры там нет.

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Прав ли будет «РБ», если сейчас высадит Даниэля Риккардо?

«РБ» — это «Ред Булл»? А то я так и не понял, как называется команда, где выступает Риккардо. «Ред Булл» прав бы был, если бы высадил Переса во время летнего перерыва. А тут кого угодно посади, он будет рядом с Юки. И, скорее всего, вне очков. Пилотов у юниорского «Ред Булл» много — можно было бы на каждую гонку их менять! В целом результат был бы такой же.

Насколько легко пилоту проводить Гран-при, понимая, что его, скорее всего, сейчас уволят?

У меня такого опыта нет — знаком только с тем, что тебе ставят цель. Если не выполнил, то высаживают. Пока можешь повлиять, делаешь максимум. А вот существование ситуации, когда всё уже понятно, но команда говорит — ещё поезди… Для меня это странно.

Можем ли мы уже называть Колапинто сенсацией второй половины сезона?

Франко просто хорошо едет. Он мотивирован и не испытывает давления. Едет — кайфует. На самом деле, в Ф-1 только 20 мест, а пилотов уровня не ниже, чем 15 из этих 20, во всём мире порядка ста. Они ездят и в «Индикаре», и в WEC, и даже в GT. Колапинто один из таких. Вряд ли кто-то предполагал, что он попадет в Ф-1, когда Франко выступал за G-Drive в ELMS. Но он был всегда быстрым. Вопрос был только, подойдет ли ему машина Ф-1. Ответ — подошла. Но таких человек ещё порядка ста. Поэтому я бы сенсацией его выступления не называл.

Правы ли Сайнс и Албон, когда критикуют Колапинто за дайв-бомбу на старте?

Он в поворот попал? Попал. Никого не задел. Думаю, они отвыкли, что такое бывает на старте.

«Макларен» жалуется, что «РБ» мог отправить Риккардо за быстрейшим кругом ради помощи «Ред Булл». Насколько это правильно и нужно ли как-то добиваться независимости младшей команды?

Я согласен с позицией «Макларена». Сейчас, конечно, в «РБ» оправдаются, что это сделали, чтобы Дэн ушёл красиво. Хотя не вижу ничего красивого в 18-м месте и почти двухкруговом отставании. Явно сделали, просто чтобы забрать очко у Ландо. Я бы просто ввёл правило: у кого из топ-10 быстрейший круг, тот дополнительное очко и получает. Это решает все проблемы.