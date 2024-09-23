«Старый» Перес вернулся, Алонсо и Халк — лучшие. Оценки за Гран-при Сингапура

В Баку у Чеко был шанс на подиум, а теперь он вновь в середине пелотона и плетётся за «Хаасом» и «Уильямсом».

18-й этап Формулы-1 сезона-2024 — в предельно субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9

Испанец отлично выступил в квалификации, держал на дистанции стабильный темп и за счёт своевременного пит-стопа опередил Хюлькенберга. В итоге Фернандо стал лучшим среди пилотов команд-середняков и принёс «Астон Мартин» четыре очка.

Нико Хюлькенберг — 9

Позицию Алонсо Халк уступил из-за затянутого пит-стопа, а к самому пилоту в этот уикенд нет никаких претензий: великолепная квалификация и безупречная оборона от Переса на последних кругах.

Ландо Норрис — 8,5

Эта победа стала самой убедительной в карьере Норриса, но по-настоящему напрягаться ему в этот раз не приходилось. В квалификации осторожничали все, а в гонке у «Макларена» было подавляющее преимущество. Устоять в лидерах при старте с поула — не геройство.

Джордж Расселл — 8,5

Расселл проиграл в квалификации Хэмилтону менее 0,03 секунды — такое поражение можно простить, особенно на фоне блестящей гонки. Джордж уверенно работал с резиной, вовремя остановился в боксах и не пустил Леклера на финише.

Макс Ферстаппен — 8

Как и Норрис, Ферстаппен в прошедший уикенд не слишком напрягался. Инженеры исправили машину, и нидерландец затащил её на второе место в квалификации. Гонка же, по признанию самого Макса, прошла для него довольно одиноко.

Ферстаппен и Норрис на подиуме Гран-при Сингапура Фото: Joe Portlock/Getty Images

Эстебан Окон — 8

Из-за темпа «Альпин» прошёл почти незамеченным сильный уикенд в исполнении Окона. Эстебан прошёл в Q2 и разгромил в квалификации напарника, отыграл ещё две позиции на старте и вытащил машину на 13-е место. Вполне достойно на фоне скорости болида.

Франко Колапинто — 7,5

На старте Колапинто действовал слишком агрессивно — атака должна была привести к аварии. Франко повезло остаться на трассе. Тем не менее он вновь показывал сильный темп и на незнакомой трассе уступил Албону в квалификации лишь 0,007 секунды.

Оскар Пиастри — 7

В воскресенье австралиец реабилитировался за неудачную квалификацию и прорвался на подиум, однако шансы опередить Ферстаппена — и помочь напарнику в борьбе за титул — Пиастри упустил ещё в субботу и исключительно по собственной вине.

Льюис Хэмилтон — 7

Хэмилтон в Сингапуре отлично выступил в квалификации — и, кажется, сам был этому удивлён. Но на следующий день из-за странного решения стартовать на «софте» британец откатился на шестое место и проиграл напарнику более 20 секунд.

Александер Албон — 7

Таец признался, что не совсем чисто проехал квалификационный круг, однако затем выдал неплохой старт и мог бы сразиться в топ-10, если бы не пришлось отворачивать на обочину в первом повороте. Вскоре стал перегреваться двигатель, и Алекс сошёл на 16-м круге.

Шарль Леклер — 6,5

Леклер провёл мощнейшую концовку, отыграл 15 секунд у Хэмилтона и почти прошёл Расселла, но должен был в этот уикенд добиваться большего. Если бы не ошибка в квалификации и потерянное за Халком время, у Шарля мог бы появиться шанс на подиум.

Погоня Шарля Леклера за Джорджем Расселлом Фото: Clive Mason/Getty Images

Юки Цунода — 6,5

Цунода пробился в Q3 и был очень доволен своей квалификацией, но уже на старте выпал из топ-10, оказался после пит-стопа слишком далеко от очковой зоны и в концовке уже не мог выправить ситуацию даже на «софте».

Пьер Гасли — 6

Пьер весь уикенд проигрывал Окону и в квалификации уступил напарнику 0,354 секунды. В гонке Гасли выбрал стратегию с финишем на «софте», но после затянутого первого отрезка смог опередить разве что Риккардо.

Гуаньюй Чжоу — 6

Китаец в очередной раз очень много проиграл Боттасу в квалификации — почти полсекунды, но смог держать в гонке стабильный темп и опередил Валттери ещё на первом отрезке. Впрочем, на фоне удручающей скорости «Кик-Заубера» финишировал Чжоу лишь 15-м.

Валттери Боттас — 6

Финн тоже не смог ничего добиться в гонке, хотя и неплохо стартовал. На машине Боттаса почти сразу начали перегреваться тормоза, из-за чего он уже к шестому кругу оказался последним. Всю дистанцию Валттери фактически просто тащил машину к финишу.

Карлос Сайнс — 5

В квалификации испанец переоценил состояние шин и улетел в стену на прогревочном круге, а затем откатился на 12-е место, когда отруливал от Колапинто на старте гонки. Наверняка в «Феррари» ожидали чего-то большего, чем седьмое место на финише.

Даниэль Риккардо — 5

Риккардо во второй раз подряд выбыл в Q1 и решил стартовать на «софте». План подразумевал два пит-стопа и оказался тупиковым — почти всю гонку Даниэль ехал последним, а единственный светлый момент за уикенд — лучший круг под финиш.

Этот Гран-при мог быть последним в карьере Риккардо Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Серхио Перес — 4,5

После сильного выступления в Баку казалось, что прежний Чеко вернулся, но в Сингапуре он снова не прошёл в финал квалификации, а затем наглухо застрял в трафике. Сначала Перес не мог опередить Колапинто, а затем — Халка. Итог — лишь один зачётный балл.

Лэнс Стролл — 4,5

Пока Алонсо боролся за звание лучшего пилота команд-середняков, Стролл жаловался на проблемы с балансом и нехватку сцепления. В квалификации канадец проиграл Фернандо более 0,4 секунды, а в гонке лишь из-за проблем Магнуссена поднялся выше 15-го места.

Кевин Магнуссен — 4

Это был полный провал Магнуссена. В квалификации датчанин проиграл Хюлькенбергу полсекунды, а в гонке приложил машину об отбойник и в итоге сошёл с дистанции. Это при том, что болид в этот раз позволял бороться в топ-10.