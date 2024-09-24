Хилл, Хэмилтон и ещё 5 максимально неожиданных участников чемпионских сражений

После доминирующей победы в Сингапуре Ландо Норрис по-прежнему является полноценным претендентом на чемпионство. Ближе к концу сезона мы как-то свыклись с мыслью о том, что молодой британец всерьёз борется за титул, но ещё в начале чемпионата вообразить подобное было крайне сложно. Впрочем, история помнит и более шокирующих претендентов на титул. Вашему вниманию семёрка самых неожиданных участников чемпионских сражений.

Дженсон Баттон («Браун»). Сезон-2009

В 2008 году заводская «Хонда» проваливала второй сезон подряд, пребывая в статусе беспросветного аутсайдера, а по окончании чемпионата японцы так и вовсе объявили о ликвидации формульной программы – в условиях бушующего финансового кризиса гонки стали слишком дорогой игрушкой. Команда из Брэкли оказалась на грани полного исчезновения, но бывшие сотрудники «Хонды» Ник Фрай и Росс Браун за символический доллар выкупили у концерна гоночную конюшни, сохранив её на плаву.

Получив по наследству наработки «Хонды», Браун и Фрай доработали новый болид, нашли источник финансирования и обзавелись мотористом в лице «Мерседеса». Несмотря на все трудности, конюшня из Брэкли всё же смогла заявиться на сезон-2009, однако фаворитом её вряд ли можно было назвать, учитывая всё, что происходило с командой в межсезонье. Впрочем, первый сюрприз «Браун» преподнёс уже на предсезонных тестах, а с началом нового сезона подтвердились наиболее смелые прогнозы: чудом спасённая команда стала самой грозной силой пелотона.

Дженсон Баттон одержит шесть побед в первых семи гонках, обеспечив себе внушительное преимущество на всю оставшуюся часть чемпионата. Добиться столь ошеломляющего результата во многом помог революционный двойной диффузор, разрабатывать который начала ещё «Хонда». В дальнейшем конкурентам удастся нагнать «Браун» (Баттон больше не выиграет ни одного Гран-при), однако сформированный Дженсоном задел на старте сезона обеспечил ему чемпионский титул. Вряд ли в конце 2008-го кто-то в здравом уме мог назвать Баттона следующим чемпионом Ф-1.

Фелипе Масса («Феррари»). Сезон-2008

Да, Масса, в отличие от того же Баттона, к своему чемпионскому сражению подходил в статусе пилота топ-команды, однако менее неожиданным участие бразильца в борьбе за титул от этого не стало. В 2006-м Фелипе приходил в «Феррари» на роль железобетонного второго номера – эдакая более молодая версия Баррикелло. И первые два года Масса действительно действовал в тени более именитых напарников, но в 2008-м наступил переломный момент.

Фелипе Масса, Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что интересно, поначалу ничего не предвещало «беды»: лидер «Феррари» и по совместительству действующий чемпион Райкконен здорово начал чемпионат, одержав две победы на старте сезона. После первых четырёх этапов Кими опережал ближайшего преследователя Хэмилтона на девять очков (по тем временам практически дистанция одной победы), но на этом подвиги Айсмена в сезоне-2008 и заканчиваются. В последующих четырёх этапах две победы оформит уже Масса, в то время как Райкконен дважды завершит гоночный уикенд без набранных очков (в Канаде не по своей вине). И вот уже после восьмого этапа личный зачёт возглавит Фелипе.

Так, бразильский пилот в заочном споре с более статусным напарником выгрыз для себя право представлять «Феррари» в чемпионском сражении. В дальнейшем Масса одержит ещё три победы и вплоть до финальной гонки будет бороться за титул (и даже станет чемпионом на 40 секунд), но в мегадраматической развязке всё же уступит Хэмилтону. Во многом Фелипе погубили собственные ошибки, из-за которых он потерял кучу очков, но у бразильца имеется свой взгляд на этот вопрос – и доказывать его он готов через суд.

Льюис Хэмилтон («Макларен»). Сезон-2007

В 2007 году «Макларен» начинал новый сезон с полностью обновлённым пилотским составом: Алонсо и Хэмилтон заняли места Райкконена и де ла Росы. Казалось бы, наличие в команде действующего чемпиона вкупе с отсутствием какого-либо соревновательного опыта в Ф-1 чётко и ясно определяло положение Хэмилтона в «Макларене» – по крайней мере в дебютном сезоне британца. Впрочем, Льюис не собирался оставаться в тени более именитого напарника, бросив вызов двукратному чемпиону.

Со старта сезона Хэмилтон выдал серию из девяти подряд финишей в топ-3, возглавляя к экватору чемпионата личный зачёт с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя в лице Алонсо. Слово «адаптация» для Льюиса будто бы было пустым звуком. Британец не по годам уверенно проводил чемпионат, провалив лишь две финальные гонки сезона: в Китае вылетел в гравий перед заездом на пит-лейн, а в Бразилии – потерял кучу мест после провального старта. К несчастью для Льюиса, двух неудачных этапов хватило для того, чтобы упустить титул – чемпиону Райкконену он уступит лишь один балл.

Эдди Ирвайн («Феррари») и Хайнц-Харальд Френтцен («Джордан»). Сезон-1999

Сезон-1999 должен был стать продолжением дуэли Хаккинена и Шумахера, но авария на «Сильверстоуне» исключила Михаэля из числа претендентов на титул – Красный Барон пропустил почти половину сезона. В отсутствие Шумахера место немецкого пилота в чемпионском сражении вынужденно занял его напарник Эдди Ирвайн.

В преддверии злосчастного для Михаэля Гран-при Великобритании Ирвайн и близко не котировался как претендент на титул: шесть очков он уступал напарнику и 14 – Хаккинену. Впрочем, в последующих трёх этапах ситуация в чемпионате кардинально изменилась: Шумахер, как было сказано выше, выбыл на длительный срок, Хаккинен дважды сошёл с дистанции, а Ирвайн – выиграл две гонки и ещё один раз финишировал вторым.

Хайнц-Харальд Френтцен празднует победу на Гран-при Франции Фото: Marcus Brandt/Getty Images

После Гран-при Германии Эдди уже возглавлял личный зачёт, опережая финского пилота на восемь очков. В дальнейшем британец разбазарит преимущество и утратит лидерство в чемпионате, но в преддверии финального этапа всё же вернёт себе первую строчку личного зачёта. Впрочем, решающий раунд неожиданного противостояния Хаккинен – Ирвайн всё же останется за действующим чемпионом: Мика выиграет Гран-при Японии, оформив второе подряд чемпионство.

Кстати, был в том году и ещё один внезапный участник чемпионского сражения. Пилот «Джордана» Хайнц-Харальд Френтцен одержал в сезоне-1999 всего лишь две победы, но после второго триумфа в Монце немец подобрался к лидерам чемпионата на дистанцию 10 очков. До конца сезона оставалось три этапа, и Френтцен вполне мог побороться за титул. В следующем Гран-при на «Нюрбургринге» он и вовсе выиграл квалификацию, однако конвертировать поул в победу ему не удалось: на 32-м круге лидирующий немец из-за обидного технического сбоя завершит заезд. Таким вот печальным образом закончилась погоня Френтцена за чемпионским титулом.

Деймон Хилл («Уильямс»). Сезон-1994

Тот случай, когда в ход чемпионата вмешались трагические события. На момент начала сезона-1994 Деймон Хилл вообще не рассматривался как потенциальный участник чемпионского сражения. В 1993-м сын прославленного гонщика достаточно неплохо провёл дебютный сезон в составе «Уильямса», но, конечно, недотягивал до уровня Алена Проста. В 1994-м на смену французскому чемпиону пришёл не менее именитый Айртон Сенна. Именно Волшебник должен был вести «Уильямс» к очередному титулу в личном зачёте, но судьба-злодейка не позволила бразильцу стать четырёхкратным: Сенна погибнет в третьей гонке сезона в Имоле.

После трагической гибели напарника статус первого номера «Уильямса» естественным образом перекочевал к Хиллу. Британец как мог навязывал борьбу монструозному союзу Шумахера и «Бенеттона» и даже приехал на финальную гонку сезона в Аделаиде с минимальным отставанием от немецкого пилота. Впрочем, стать чемпионом с первой попытки Хиллу не удалось: драматичное столкновение Деймона и Михаэля сыграло на руку немецкому пилоту.

Джоди Шектер («Вольф»). Сезон-1977

В преддверии сезона-1977 один из самых видных гонщиков современности Джоди Шектер примкнул к команде-дебютанту «Вольф», представлявшей собой осколок совместного проекта Фрэнка Уильямса и канадского бизнесмена Вальтера Вольфа. Казалось бы, южноафриканский пилот совершил большую ошибку, променяв вполне боеспособный «Тиррелл» на команду с мутными перспективами, но нет: Шектер угадал на все сто.

На старте сезона «Вольф» преподнёс одну из главных сенсаций в истории Ф-1, с ходу включившись в борьбу за чемпионство. Шектер выиграл открывавший сезон Гран-при Аргентины и ещё четырежды поднялся на пьедестал почёта в пяти последующих гонках. После шестого этапа в Монако Джоди возглавлял личный зачёт с семиочковым перевесом. На тот момент именно Шектер виделся фаворитом чемпионата, однако отпраздновать триумф южноафриканцу не удалось: в последующих восьми гонках он лишь дважды доберётся до финиша. Во многом именно низкая надёжность «Вольфа» не позволила Шектеру взять титул – чемпионом в тот год стал Ники Лауда.