Чемпиона Формулы-1 наказали за мат. Правильно осадили Макса — или занимаются ерундой?

Во время Гран-при Сингапура Формулы-1 Макс Ферстаппен получил необычное наказание: за одно матерное слово на пресс-конференции стюарды приговорили нидерландца к неким «общественным работам». Вероятно, Макс попался под горячую руку на фоне свежего заявления президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема, что ему не нравится, как гонщики матерятся.

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Федерация зря начала крестовый поход против ругательств в паддоке. Спорт — это зрелище и борьба, а живые и нефильтрованные эмоции только придают ему глубины. Да и, если честно, сложно представить современного подростка, которого можно напугать словом на букву f. Тем более что Формула-1 – это всё-таки не детская телепередача.

ФИА утверждает, что гонщики должны быть ролевой моделью и подавать пример подрастающим поколениям. Само по себе такое желание похвально, но этой работой уже занимаются другие люди. Каждый пилот — представитель своей команды, её владельцев и спонсоров, и в случае неподобающего, по их мнению, поведения гонщик быстро получит внушение или вовсе будет уволен (такое в прошлом году произошло в NASCAR, например).

Это и правда может выглядеть так себе, когда 26-летний паренёк, уверенный, что он на вершине мира, ругается матом на пресс-конференции. С другой стороны, и ролевая модель получается какой-то неубедительной, когда одному чемпиону приказывают убрать цацки, с которыми он выступает десятилетиями, а другому — указывают, как и что говорить. В последнем ФИА может зайти довольно далеко — в WEC, например, есть правило, запрещающее участникам обсуждать регламент и баланс производительности, определяющий скорость каждой машины.

Вызывает вопросы и подход ФИА к борьбе за нравственность. Федерация находится в постоянном контакте с командами и могла бы выбрать более действенные методы. Громогласное объявление о том, что Ферстаппен обязан заняться общественными работами из-за проступка, лишь спровоцировало скандал и привело к демаршам Макса. Неужели нельзя было предупредить руководителей команд, что ругань будет наказываться крупными денежными штрафами — и пусть они объясняют пилотам, как нужно себя вести, если они сами не понимают.

У ФИА нет других проблем, кроме как придумывать гонщикам наказания за ругательства? Иногда реагировать на решения стюардов Формулы-1 без мата просто невозможно. Почему бы не заняться этим, чтобы уменьшить количество ругани? Кроме того, ничего, что один из этапов проходит в столице игорного бизнеса, а одна из команд рекламирует онлайн-казино? Это вот какой пример подаёт юным зрителям?

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В этой истории всё-таки не нужно делать акцент на присущих спорту эмоциях. Ругань вполне можно понять, когда слова вырываются в пылу борьбы, но тут дело было на стандартной пресс-конференции. К тому же, согласно заявлению ФИА, пилоты уже неоднократно были предупреждены о запрете на нецензурную брань.

Стоит также вспомнить, что это уже не первый случай, когда Макс попадает в неприятную историю из-за своих ругательств. Пилот «Ред Булл», кажется, забыл, как после аварии с Лэнсом Строллом на практике Гран-при Португалии — 2020 назвал канадца «монголом» и спровоцировал тем самым большой скандал на международном уровне. Ферстаппена просили публично извиниться. Этого требовали министерство культуры Монголии и организация Mongol Identity, отдельно отмечая, что Макс не соблюдает инициативу #WeRaceAsOne.

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Но вернёмся к последнему эпизоду. Да, наказание в виде общественных работ может вызывать вопросы, но, по сути, это самый оптимальный вариант. Выписывать штрафы гонщикам-миллионерам бессмысленно, они их не заметят. А какая-то полезная нагрузка, наоборот, привлечёт внимание. В конце концов, глупо обижаться на наказание, когда тебя предупреждали заранее. И последовавший далее демарш Ферстаппена – это, простите, детство какое-то. Ах, вы не даёте мне материться — окей, я тогда не буду отвечать (или отвечать очень коротко) журналистам на пресс-конференциях.

В принципе, Макс неправ, полагая, что его дальнейшее поведение может что-то изменить. Неужели кто-то верит, что ФИА и Liberty после таких протестов возьмут и скажут – гори оно всё синим пламенем, давайте материться на официальных мероприятиях.

Подводя итог. Если ты взрослый мужчина, то будь добр, сдерживайся и не ругайся хотя бы на пресс-конференциях. Ведь про штрафы за брань по радио ФИА пока не говорит. В противном случае тот же Цунода вообще не вылезал бы с общественных работ.