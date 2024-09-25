Такого в RDS GP не было ни разу: суперрекорд Царя на финале сезона

Когда судьба титула решена, кажется, что последний этап сезона превращается в пустую формальность, но только не в Российской Дрифт Серии. Яркому сезону — яркая точка в финале. В 2024 году именно «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» стал тем уикендом, что подарил участникам и поклонникам отечественного дрифта достижение, которого не было ни разу за всю 15-летнюю историю турнира!

Дамир Идиятулин и Евгений Лосев неоднократно доказывали, что в квалификации можно ехать на 100 баллов, а вот Аркадий Цареградцев разом задрал планку до невиданных высот. Пилот, который за всю свою карьеру ни разу (не считая сезона-2017, когда в серии судьи начисляли больше сотни очков) не смог набрать в квалификации максимально возможные 100 баллов, внезапно для всех и самого себя стал автором рекорда — спортсмен ухитрился промчать на 200 баллов!

То есть каждую из своих попыток Царь проехал настолько идеально, что не оставил судьям иного варианта, кроме как расщедриться на сотню в каждом проезде. Для лидера «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» этот успех стал первым квалификационным триумфом, а для RDS GP — исторической вехой и ориентиром для пилотов на будущее. И неудивительно, что случилось это именно на автодроме «Игора Драйв» в его классическом исполнении, которое благоволит к скоростным и агрессивным проездам.

Аркадий Цареградцев Фото: Пресс-служба RDS GP

«Шесть сезонов я пытался «сотку» взять! Я бессчётное количество раз был очень близок к этому, три раза только в этом сезоне набирал по 99 баллов. Мы знаем, что бывали одинаковые результаты у победителей в квалификации, но ни разу это не была дважды максимально возможная оценка — это впервые в истории дрифта!» — резюмировал чемпион 2022 года по итогам своей фантастической квалификации. Квалификации, затмившей проезды всех остальных пилотов, коих на седьмом этапе Гран-при Российской Дрифт Серии в «клубе 90+» оказалось больше половины пелотона — сразу 18 участников турнира смогли преодолеть заветную планку.

Второе место занял представитель Fresh Racing Дамир Идиятулин, а третьим стал новый чемпион RDS GP Артём Шабанов из команды TimeUp — оба в своей лучшей попытке проехали на 99,5 балла. По итогам квалификации первая семёрка, куда, помимо упомянутых спортсменов, вошли ещё Георгий Чивчян и Роман Тиводар (оба — Takayama Forward Auto), Евгений Лосев (Fresh Racing) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), получила путёвку в топ-16 через bye run, а остальным спортсменам предстояло побороться за выход из топ-32. И главным вопросом в этих дуэлях были результаты пилотов команд TimeUp и Fresh Racing, которые вели между собой битву за чемпионство среди коллективов — от результата каждого конкретного спортсмена зависел общий успех команды в 2024 году.

Победа Дениса Мигаля в заезде с Сергеем Саком («АВТОБАН AIMOL») позволила Fresh Racing полным составом выйти в топ-16, но того же добились и их главные соперники из TimeUp — Максим Гроссман взял верх в сражении с Антоном Дмитриенко, а Леонид Шнайдер вырвал победу в битве с Евгением Спириным (VSTeam CarX).

В воскресенье сначала Дамир Идиятулин попал в топ-8, победив Дмитрия Ермохина из «АВТОБАН AIMOL». Затем туда же отправился Артём Шабанов (он победил вице-чемпиона RDS GP-2023 Антона Козлова из Carville Racing), к которому присоединился Леонид Шнайдер — он через OMT-заезд смог взять верх над опытнейшим Евгением Лосевым, лишив Fresh Racing одного из бойцов.

Георгий Чивчян против Дамира Идиятулина Фото: Пресс-служба RDS GP

Такой расклад упрочил было позиции TimeUp, однако два пилота коллектива, Шабанов и Шнайдер, встретились в одном заезде, и это сразу же сыграло на руку Fresh Racing, который лишился в топ-16 Мигаля — в полуфинале оказались по одному представителю сражающихся за титул команд, причём им предстояло выяснять отношения в очном сражении. В который раз за сезон сетка парных заездов свела Дамира Идиятулина и Артёма Шабанова. В этот раз сильнее оказался Идиятулин, который вышел в финал, отправив Шабанова бороться за третье место.

Свою дуэль за подиум Артём проиграл — всего второй раз за сезон! — так что судьба титула в командном зачёте оказалась в руках Дамира, которому нужно было во что бы то ни стало выигрывать этап. Сделать это было непросто, ведь его соперником в решающей дуэли стал Георгий Чивчян — для пилота Takayama Forward Auto финал тоже был принципиальным. На кону стояла первая для спорткара Forward Racing RZ34 победа в российском дрифте и первая для Гочи победа на этапе в сезоне-2024.

Увы, в решающий момент четырёхкратный чемпион RDS GP, который до того блестяще провёл сражения со своим сокомандником Романом Тиводаром и извечным соперником Аркадием Цареградцевым, дрогнул. Ошибка в роли лидера стоила Гоче победы. В итоге Дамир Идиятулин, выиграв три этапа в этом году, стал вице-чемпионом и сделал Fresh Racing обладателем титула в командном зачёте, а Георгий Чивчян гарантировал Takayama Forward Auto третье место среди коллективов.

Аркадий Цареградцев на «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» впервые в этом году встретился в официальных дуэлях с Артёмом Шабановым. Противостояние чемпиона 2022 года и новоиспечённого обладателя титула сложилось в пользу более опытного Царя, благодаря чему он с преимуществом всего в девять очков обошёл своего друга и товарища Гочу в личном зачёте, став третьим.

Аркадий Цареградцев против Артёма Шабанова Фото: Пресс-служба RDS GP

По итогам сезона Артём Шабанов стал чемпионом RDS GP в личном зачёте — этот титул дебютант серии завоевал с первой попытки, отметившись беспрецедентной для российского дрифта серией из пяти подиумов. Дамир Идиятулин, одержав больше всех побед в течение года, впервые в своей карьере стал вице-чемпионом RDS GP. Аркадий Цареградцев занял третье место, подсластив этот результат историческим квалификационным успехом.

В командном зачёте Fresh Racing в плотной борьбе на «Игора Драйв» вырывает своё чемпионство, а TimeUp в свой второй сезон в RDS GP врывается в число лидеров турнира и становится вице-чемпионом. Георгий Чивчян и Роман Тиводар приносят Takayama Forward Auto третье место. Открытием сезона 2024 года в RDS GP стали Илья Полищук и команда Predator Drift Team, которые воспользовались возможностью для постоянных участников «младшей» серии RDS Europe провести один этап в главном чемпионате по уайлд-кард. На «обратной» конфигурации «Игора Драйв» в июне 2024 года и пилот, и команда заняли третье место — этого разового выступления хватило, чтобы Илья Полищук в личном зачёте Гран-при Российской Дрифт Серии стал 21-м, а Predator Drift Team — восьмой среди команд.

Призёры этапа на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба RDS GP

«Финальный этап Гран-при РДС, несмотря на отсутствие интриги в личном зачёте, получился невероятным! Пилоты выложились по полной в борьбе за титул в командном зачёте, но даже не это главное, а та самоотдача, с которой проходил практически каждый заезд. Такого количества синхроннейших, суперблизких парных заездов, наверное, нет ни в одной серии в мире. То, что наши пилоты показывали в топ-16, в топ-8 и вплоть до финала, – никакими словами не описать. Эту безумнейшую энергетику, исходившую от гоночной дорожки, прочувствовали все, кто был на трибунах, – я был в восторге! Уверен, что на «Суперфинале РДС» в Ростове-на-Дону, куда приедут сильнейшие спортсмены RDS GP и RDS Europe, мы увидим ещё более фееричное зрелище!» – подчеркнул руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

И хотя сезон RDS GP-2024 завершён, в борьбу пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии ещё вернутся — уже 5–6 октября на территории спорткомплекса «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону пройдёт первый в истории российского дрифта Кубок России «Суперфинал РДС», где на одной трассе встретятся сильнейшие представители RDS GP и RDS Europe. Он станет высшим и самым статусным официальным соревнованием по этой дисциплине автоспорта в стране, а обладатель Кубка, которого определят из сильнейших пилотов двух серий, — лучшим дрифт-спортсменом России сезона-2024. Не исключено, что и здесь нас ждут сюрпризы, на которые оказался богат прошедший год в обоих турнирах.