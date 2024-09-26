Мистер Весельчак Ф-1 — всё. Победителя восьми Гран-при уволили за 6 гонок до конца сезона

Команда «РБ» официально объявила о том, о чём все догадывались ещё в воскресенье.

Команда «РБ» официально объявила об отставке Даниэля Риккардо — прошедший в выходные Гран-при Сингапура действительно оказался последним в карьере австралийца. Оставшиеся гонки вместо него проведёт Лиам Лоусон — резервист «Ред Булл», который в следующем году станет основным пилотом команды из Фаэнцы.

Слухи оказались верны

Слухи об увольнении Риккардо уже после Гран-при Сингапура неожиданно появились за пару дней до гонки. Звучали они не слишком убедительно — раз уж в «Ред Булл» не стали перетряхивать составы летом, то теперь и подавно не будут.

После финиша в Сингапуре Даниэль не торопился вылезать из кокпита — он уже знал, что это его была его последняя гонка. Затем гонщик раздал несколько эмоциональных интервью и, хотя об уходе как о свершившемся факте не говорил, всем стало ясно: Риккардо прощается с паддоком.

В финальном Гран-при в карьере Риккардо показал быстрейший круг Фото: Mark Thompson/Getty Images

В «РБ» не торопились подтверждать то, что и так все поняли, и лишь в четверг вечером появилось официальное объявление об увольнении Риккардо и его замене на Лиама Лоусона.

Новозеландец, отметим, уже второй раз садится в машину Даниэля: в прошлом сезоне Лиам в пяти гонках подменял Риккардо, когда тот сломал руку в Зандворте. В одной из них — в Сингапуре — Лоусон занял девятое место.

Как Риккардо до такого докатился?

10 лет назад улыбчивый Риккардо перешёл в «Ред Булл» и победил действующего чемпиона Себастьяна Феттеля. Даниэль считался топ-пилотом, его обгонами и весёлым нравом восхищался паддок. Однако с приходом Ферстаппена австралиец решил сменить обстановку и перешёл в «Рено» (сейчас — «Альпин»).

В Энстоуне Риккардо заманил Сириль Абитебуль — он фактически поставил на австралийца свою карьеру. И Даниэль оправдывал ожидания: в 2019-м он победил Хюлькенберга, в 2020-м — Окона. Однако при первой возможности Риккардо сбежал из новой команды и стал частью «Макларена».

Даниэль Риккардо на Гран-при Абу-Даби 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Именно в Уокинге что-то пошло не так. Даниэль уже в 2021-м начал уступать Норрису, а в 2022-м с переходом на новый технический регламент полностью провалился. Австралиец потерял уверенность, а вместе с ней — место на стартовой решётке на сезон-2023.

Вернуться в Формулу-1 Риккардо смог лишь благодаря провалу Ника де Вриса. Причём в «РБ» Даниэля брали с расчётом на то, что он быстро освоится, вернёт уверенность и былую форму и вновь будет выступать за основную команду австрийцев бок о бок с Максом Ферстаппеном.

Риккардо и Цунода на Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Риккардо не вывез. Поначалу его возвращение вызывало оптимизм: на незнакомой машине австралиец хоть и уступал время от времени Цуноде, всё равно был уже совсем не так плох, как в «Макларене». Однако ожидаемый прогресс спустя год так и не наступил.

В 18 квалификациях сезона-2024 Риккардо 12 раз проиграл Цуноде, который, словами Джеймса Ваулза, не особенный. В общем зачёте Даниэль тоже уступает напарнику фактически вдвое: 12 очков против 22. С такими цифрами напарником Макса скорее станет Юки, а тогда какой смысл держать Дэна?

На что рассчитывают в «Ред Булл»

Ещё пару месяцев назад советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сказал, что в сезоне-2025 Лоусон будет призовым пилотом. Посадив Лиама в кокпит уже сейчас, команда даёт ему дополнительную возможность освоиться и начать следующий год во всеоружии.

В то же время говорить, что предстоящие гонки будут для новозеландца тренировочными, тоже неправильно: у Лоусона, в конце концов, опыта больше, чем у Франко Колапинто, который набирает очки. «РБ» лишь на три очка опережает «Хаас», и помощь Лиама команде нужна. Хотя ещё вопрос, насколько Фаэнце дорого шестое место командного зачёта — возможно, инженерам полезнее было бы больше времени провести в аэродинамической трубе.

Лиам Лоусон Фото: Mark Thompson/Getty Images

При этом в паддоке ходят слухи, что если Лоусон хорошо проявит себя в этом году, то следующий сезон начнёт в «Ред Булл» — основной команде. В это трудно поверить, но и слухи об увольнении Риккардо в Сингапуре не казались убедительными.

В Баку Перес провёл неплохую гонку (хотя и закончил её, напомним, в стене), но в Сингапуре, когда машина позволяла бороться за подиум, он вновь боролся где-то в конце топ-10. А что, если оставшиеся шесть гонок Чеко тоже проведёт средне, а Лоусон по-настоящему блеснёт в «РБ»? С чего бы в таком случае «Ред Булл» церемониться с Серхио?