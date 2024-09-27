«Сочи Автодром», «Нюрбургринг» и ещё 5 трасс, так и не покорившихся Максу Ферстаппену

В прошлое воскресенье Макс Ферстаппен в восьмой раз принял участие в Гран-при Сингапура – и снова остался без победы. Городской автодром «Марина-Бей» – одна из немногих трасс, которые так и не покорились трёхкратному чемпиону, а всего их насчитывается семь штук. Вашему вниманию – полный список неподатливых Ферстаппену треков.

«Марина-Бей» (восемь стартов). Лучший результат — второе место

Начнём с самой многострадальной для Ферстаппена трассы. Неудачи на городском треке «Марина-Бей» начали преследовать Макса практически с самого старта его формульной карьеры. К примеру, в 2017-м нидерландец стартовал с первого ряда и в теории мог побороться за победу, но ещё на старте стал жертвой организованного собой же «боулинга» в исполнении Райкконена – сход с дистанции.

Наверняка Ферстаппен сражался бы за первую строчку в 2021-м, но в том – ещё постковидном – сезоне Гран-при Сингапура не был включён в календарь. Казалось бы, Макс должен был побеждать в следующем году, но, несмотря на прекрасную форму «Ред Булл», снова потерпел неудачу – причём уже в квалификации. На финальном быстром круге нидерландец был близок к тому, чтобы показать абсолютно лучшее время, но внезапно для себя получил приказ вернуться в боксы – продолжить попытку помешал дефицит топлива. Таким вот обидным образом Макс лишился потенциального поула – старт с восьмого места. В самой гонке мегапрорыва так и не случилось: Ферстаппен провёл бо́льшую часть дистанции в середине первой десятки, а ближе к финишу ошибся на торможении, уехав в карман безопасности. В тот день Макс довольствовался лишь седьмым местом.

В Сингапуре-2022 Ферстаппен сражался не за победу, а с Магнуссеном Фото: Clive Mason/Getty Images

Ну и апогеем сингапурских страданий Ферстаппена стал, пожалуй, прошлый Гран-при. На городскую трассу «Марина-Бей» нидерландец прибыл в статусе доминатора всея Формулы-1 – победная серия Макса на тот момент насчитывала 10 гонок! И именно в Сингапуре триумфальной поступи Ферстаппена было суждено прерваться – концепция машины «Ред Булл» совсем не подходила под «Марина Бей». В субботу Макс шокировал всех невыходом в решающий сегмент квалификации (иронично, что не пустил его туда Лиам Лоусон), а в самой гонке – смог прорваться лишь до пятого места.

В этом году гонка в Сингапуре сложилась для Ферстаппена куда более удачно: нидерландец финишировал вторым, проиграв Норрису всего семь очков. Таким образом, Макс повторил свой лучший результат на «Марина Бей» (в 2018-м он также стал вторым), но от триумфа он снова был далёк.

«Сочи Автодром» (семь стартов). Лучший результат — второе место

Занятный факт: именно в Сочи Ферстаппен провёл свою последнюю гонку за «Торо Россо». Впрочем, даже когда Макс пересел в «Ред Булл», на берегу Чёрного моря дела у него складывались не слишком здорово. Первые три года ему даже не удавалось финишировать в топ-3. На российской земле Ферстаппен впервые поднялся на пьедестал почёта лишь в 2020-м – второе место без шансов побороться за победу (в тот день доминировал Боттас).

В следующем году Ферстаппен уже вёл ожесточённое сражение за титул с Хэмилтоном и в теории мог претендовать на победу в Сочи, но штраф за столкновение с Льюисом на прошлом этапе и последующая замена мотора отбросили нидерландца на последнее место стартовой решётки. На протяжении всей гонки Ферстаппен героически прорывался из глубины пелотона и под занавес заезда оказался на седьмой строчке, а на последних кругах отыграл ещё пять позиций – помог своевременный переход на «промежуточные». Таким образом, Максу удалось минимизировать потери относительно победившего в тот день Хэмилтона. В какой-то степени для Ферстаппена это второе место было сродни победы.

«Истанбул Парк» (два старта). Лучший финиш — второе место

Постепенно подбираемся к трассам, на которых Макс выступал лишь считаные разы. По идее, Ферстаппен вообще не должен был гоняться на «Истанбул Парк», но хаотичный порядок формирования календаря во время ковидного сезона подарил Максу шанс выступить на турецкой земле.

Дебютный Гран-при Турции начался для пилота «Ред Булл» в целом удачно: квалификацию он завершил на втором месте. Впрочем, в воскресенье фортуна отвернулась от нидерландца. Уже на старте Макс допустил пробуксовку, моментально потеряв несколько позиций – первый круг он завершил четвёртым. На этом неудачи для Ферстаппена не закончились: на 18-м круге, пытаясь обогнать Переса в борьбе за второе место, пилот «Ред Булл» потерял контроль над машиной, допустив разворот. На этой грустной ноте борьба за победу для нидерландца была, по сути, завершена – в тот день ему пришлось довольствоваться шестым местом.

Следующий Гран-при в Стамбуле сложился для Макса куда удачнее, но побороться за победу ему снова не удалось – уж слишком хорош в тот день был Валттери Боттас. В итоге Ферстаппен как стартовал вторым, так и финишировал, проведя достаточно спокойную гонку. Для Макса это было серебро с золотым отливом, ведь его конкурент в борьбе за титул Хэмилтон закончил гонку лишь пятым.

«Международный автодром Алгарве» (два старта). Лучший финиш — второе место

Вот где-где, а в Португалии у Ферстаппена в принципе не было шансов выиграть. В 2020-м «Мерседесы» спокойно оформили дубль в Портимане, максимум на что мог рассчитывать нидерландец – третье место. Собственно, на этой позиции он и финишировал. В следующем году «Ред Булл» подтянулся к «Серебряным стрелам», но именно в Португалии Хэмилтон снова был неудержим – одна из немногих гонок сезона-2021, где «Мерседес» победил без какого-либо сопротивления со стороны соперников. Что же до Макса, то ему снова удалось финишировать в топ-3 – на сей раз на втором месте.

В Португалии Ферстаппен не смог совладать с «Мерседесами» Фото: Lars Baron/Getty Images

«Нюрбургринг» (один старт). Лучший финиш — второе место

В силу возраста Ферстаппен не застал чередование «Хоккенхаймринга» и «Нюрбургринга» в календаре Формулы-1. Но опять же – во время ковидного сезона места, куда приедет «Большой цирк», выдумывались буквально на ходу. Так, осенью 2020-го на легендарном «Нюрбургринге» состоялся Гран-при Айфеля.

В квалификации Ферстаппен был относительно близок к «Мерседесам», но взять верх над «Серебряными стрелами» так и не удалось – старт с третьего места. Непосредственно в гонке сценарий глобально не изменился. Макс совсем уж сильно не отставал от «Мерседесов», но и по-настоящему конкурировать с ними у него не получалось. Завершил единственную для себя гонку на «Нюрбургринге» Ферстаппен на второй строчке – помог сход с дистанции Боттаса.

Муджелло (один старт). Сход с дистанции

И снова сезон-2020 с максимально неожиданными трассами. Причём если на «Нюрбургринг», «Истанбул Парк» и «Алгарве» Формула-1 приезжала ранее, то вот для «Муджело» эта гонка стала дебютной в рамках чемпионата Ф-1.

Для Ферстаппена исторический Гран-при начинался достаточно буднично (для сезона-2020) – третье место в квалификации позади двух «Мерседесов». Но в гонке Максу за один неполный круг не посчастливилось собрать всевозможные проблемы. Ещё на старте нидерландец начал терять мощность, из-за чего утратил уйму позиций. В результате всего этого Ферстаппен оказался во второй половине пелотона, где его настигло новое несчастье: Грожан и Райкконен взяли Гасли в «коробочку», француз поддел болид Кими, и тот, в свою очередь, протаранил Макса. Таким вот печальным образом завершился для Ферстаппена единственный в истории Гран-при Тосканы.

Бонус Сахир (один старт). Сход с дистанции

Да, Ферстаппен побеждал на автодроме «Сахир», причём делал это дважды, но в том самом сезоне-2020 состоялось аж два Гран-при на этой трассе. Первый по классической конфигурации, а второй – по внешней части трека. То есть, по сути, это, хоть и был всё тот же автодром «Сахир», но новая «овальная» конфигурация превращала всем хорошо знакомый трек в абсолютно новую трассу.

Что интересно, Ферстаппен в теории вполне мог выиграть гонку на обновлённой трассе – уж слишком сильно напортачили механики «Мерседеса» в тот день, перепутав комплекты резины Боттаса и Расселла. Впрочем, воспользоваться казусами в стане «Серебряных стрел» Максу не удалось. На первом круге гонки, пытаясь уйти от столкновения с находящимся в режиме разворота болидом Переса, Ферстаппен выехал за пределы трассы, где уже не смог избежать столкновения с отбойником – сход с дистанции.