Найден худший гонщик современности. Его выступление в Формуле-2 — позор

Постепенно близится к своему логическому завершению чемпионат Формулы-2 – до финиша сезона осталось два этапа. И если чемпиона нам ещё предстоит узнать (кто-то из пары Хаджар – Бортолето), то вот имя худшего (причём с отрывом) гонщика этого сезона Ф-2 уже известно. Нидерландец Нильс Колен провёл всего два этапа в главной «молодёжке» мира, но этого вполне хватило, чтобы наречь его худшим гонщиком современности в «открытых колёсах» – вот настолько он был плох. Кто такой этот ваш Нильс Колен и откуда он взялся – отвечаем на эти интригующие вопросы.

Отец Колена – тоже гонщик (установил рекорд «Дакара»)

Нильс Колен появился на свет 25 мая 2001 года в небольшом нидерландском городе Ворден. Возможностью заниматься автоспортом он целиком и полностью обязан своему отцу Кесу Колену – одному из основателей системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Со временем нидерландец продаст свою долю в компании и сосредоточится на собственном бизнесе – в 2013 году его состояние оценивалось в € 115 млн.

Кстати, Кес не только успешный предприниматель, но ещё и гонщик-любитель. В 2009-м Колен-старший открыл для себя мир ралли-рейдов, приняв участие в самом изнурительном гоночном марафоне – «Дакаре». Начал Кес с мотоцикла, но на двух колёсах зацикливаться не стал. В последующие годы он освоит квадроцикл, багги (собственной разработки, кстати) и грузовик, а в 2014-м станет первым в истории гонщиком, финишировавшим в четырёх разных категориях на «Дакаре». Из других достижений Колена-старшего в качестве гонщика можно отметить разве что победу на одном из стейджей «Дакара» в 2017 году – на этом, пожалуй, всё.

Кес Колен на «Дакаре» 2017 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Впрочем, вернёмся к герою нашего рассказа Нильсу. Гоночную карьеру Колен-младший, как и положено, начинал в картинге, причём, что интересно, даже на самой низшей ступени автоспортивной лестницы он не блистал – скорее наоборот. В более-менее статусных картинговых чемпионатах нидерландцу ни разу не удалось подняться выше 16-го места по итогам сезона. Ну а в конкурентном первенстве Европы, проходящем под эгидой ФИА, Нильс так и вовсе занял 54-е по итогам чемпионата.

Неубедительные результаты в картинге ничуть не поубавили амбиций Колена. Далее он совершит переход в юниорские «формулы», причём сделает это с запозданием – в 19 лет. И это при том, что в наше время подавляющая часть пилотов переходит в «четвёрки» в возрасте 15-16 лет. Причиной отложенного дебюта Колена в «молодёжках» стал пропуск аж двух сезонов – 2020 и 2021 годов. Неизвестно, с чем именно связана столь затяжная пауза в только-только стартовавшей гоночной карьере Нильса. Можно, конечно, всё списать на пандемию, но юниорские чемпионаты вполне себе функционировали даже в 2020 году.

Что же до дебюта Колена в «четвёрках», то состоялся он в первенстве испанской Формулы-4 в октябре 2022 года на трассе «Наварра». Этап состоял из трёх гонок – для каждой отдельная квалификация. Нидерландскому пилоту ни разу не удалось квалифицироваться выше 24-го места (всего 30 участников), да и непосредственно в гонках он каждый раз был одним из худших среди финишировавших.

Нильс Колен в 2023 году Фото: Indycar.com

Впрочем, несмотря на скомканный дебют, Колен решил повысить уровень сложности, перейдя в ещё более конкурентный чемпионат итальянской Ф-4 (пожалуй, самая престижная «четвёрка» мира). Оказавшись в компании Антонелли, Барнарда и Линдблада, Нильс ничуть не прибавил: в пяти гонках, что принял участие нидерландец, он ни разу не стартовал из топ-30. В общем-то, этой информации хватит, чтобы оценить уровень конкурентоспособности Колена в итальянской Ф-4.

Итого: в 2022 году Колен суммарно провёл три этапа (или восемь гонок) в «четвёрках», которые стали для него первыми в «формулах». За эти считаные заезды нидерландец ровным счётом ничего не показал. Казало бы, ему ещё расти и расти, но он (или его менеджмент) решил, что готов для нового вызова и снова повысил уровень сложности, совершив переход в более конкурентный чемпионат. История циклична, что уж тут говорить.

Пытался перезапустить карьеру в Америке, но и там потерпел неудачу

В 2023 году Нильс отправился штурмовать «регионалки», а начал он с зимнего первенства ФРМЕК – ближневосточного чемпионата, в котором соревнуются гонщики, готовящиеся к переходу в первенство ФРЕК или даже Формулу-3. Особо расписывать арабские приключения Колена смысла нет – подытожим грустными статистическими фактами. Скоротечный чемпионат Нильс завершил на 31-м месте – третий с конца результат среди «фуллтаймеров». Ещё печальнее тот факт, что нидерландца в личном зачёте опередили даже гонщики, заявлявшиеся на один-два этапа.

Далее последовал переход в более конкурентный чемпионат ФРЕК. Напомним, на момент дебюта Колена в европейской «регионалке» даже года не прошло с его первого старта на формульной технике. На что рассчитывал нидерландец, сказать трудно – в условиях повышенной конкуренции его результаты только ухудшились. В квалификациях Нильс в основном прозябал в диапазоне с 25-й по 30-ю позицию (один раз показал 16-е время). Непосредственно в гонках никаких мегапрорывов не случалось, напротив, Колен зачастую был среди худших из финишировавших пилотов. По итогам чемпионата Нильс расположился на 37-й строчке личного зачёта – худший результат среди пилотов, откатавших полный сезон (пропустил лишь один этап).

В 2024-м в карьере Колена наметился крутой поворот: нидерландец отправился за океан в первенство Indy NXT (юниорская серия в лестнице IndyCar – аналог Ф-2). Для Нильса это был хороший шанс перезапустить откровенно неудачную карьеру в новой среде, да ещё и в достаточно перспективном чемпионате – финальной ступенью перед американской «формулой». Но не будем забывать, о каком пилоте и с каким уровнем подготовки мы говорим. В Indy NXT Колен занял привычные для себя позиции в хвосте пелотона. В квалификациях он всё так же прозябал в конце протокола, а в гонках – лишь один раз смог финишировать в топ-10, да и то благодаря множеству сошедших с дистанции (лишь 13 машин добрались до финиша).

Кажется, настолько невыразительного пилота в Формуле-2 ещё не было

Ну и наконец мы добрались до главного перформанса в карьере Колена – выступлений в Формуле-2. Возможно, нидерландец так бы никогда и не добрался до «двушки», но перед этапом в Монце пилот AIX Racing Тейлор Барнард подписал контракт с командой «Макларена» из первенства Формулы-Е. Менеджмент Нильса воспользовался ситуацией и усадил того в AIX Racing на два этапа.

Учитывая превосходство техники Формулы-2 над машинами, на которых ранее гонялся Колен, а также очень высокий уровень конкуренции, провал нидерландского новичка читался с самого начала. Единственное, что хоть как-то (в теории) могло помочь Нильсу – тот факт, что дебютировать ему предстояло в Монце – на не самой пилотажной, да и к тому же знакомой ему трассе. Впрочем, это всё в теории, на практике Колен занял закономерное последнее место в тренировке, проиграв показавшему лучшее время Мэлоуни 4 секунды.

В квалификации Нильс продемонстрировал некий прогресс, уступив на сей раз 2 секунды победителю сессии, но это всё равно очень много: показавший предпоследнее время Станек проиграл обладателю поула секунду. В спринте Колен провалился ещё сильнее: он достаточно быстро отстал от пелотона, проиграв на финише 15 секунд ближайшему сопернику (всё это за 21 круг, да ещё и с режимом машины безопасности). В основной гонке Нильс также гонялся в своей лиге, точно так же отвалившись от основного пелотона.

Нильс Колен на этапе Формулы-2 в Баку Фото: Clive Mason/Getty Images

Следующим в календаре сезона Формулы-2 значился этап в Баку, где вместо широкой «Монцы», изобилующей длинными прямыми, гонщиков ожидала узкая, пилотажная городская трасса. Результаты Колена ухудшились под стать сложности трассы: в тренировке он уступил 10 (!) секунд победителю сессии. В квалификации Нильс немного улучшил свой результат, но всё равно проиграл пропасть обладателю поула – 6 секунд. В спринте Колен показал плюс-минус то же самое, что и в Монце: за первые три круга он проиграл 7 секунд впереди идущему сопернику. Что же до воскресной гонки, то Нильс стал участником стартового столкновения, в котором его вины, кстати, не было.

На этом, собственно, грустная карьера Колена в Формуле-2 подходит к своему завершению: AIX Racing не станет продлевать с ним контракт. Где окажется нидерландец в следующем году, пока что неизвестно. В одном из интервью Нильс сказал, что мечтает попасть в Формулу-1, но в реальности это неосуществимо, даже если его отец станет миллиардером – возникнут проблемы с получением суперлицензии. Быть может, Колен вернётся в Indy NXT или же сосредоточится на гонках на выносливость, где он дебютировал в этом году в классе LMP2, заявившись в чемпионат Европейской серии «Ле-Ман». Впрочем, где бы Нильс ни продолжил карьеру, поклонники автоспорта в любом случае надолго его запомнят.