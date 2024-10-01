Куда чемпион Ф-1 мог бы сбежать из «Ред Булл»? 5 вариантов для Ферстаппена

Макса не устраивает, как идут дела в Милтон-Кинсе, но не факт, что в других командах будет лучше.

Макс Ферстаппен недоволен положением дел в «Ред Булл». Действующего чемпиона не устраивает поведение машины, его отца Йоса — руководство команды в целом. И уже много месяцев ходят слухи, что нидерландец посматривает в сторону соперников и готов уйти из «Ред Булл».

Макс оговорился, что сезон-2025 точно проведёт в австрийской команде, но что ждёт нидерландца дальше, пока не знает никто. Разберём имеющиеся в данный момент варианты.

«Мерседес»

Активнее всех Ферстаппена зовёт Тото Вольф. Говорят, главы концерна одобрили финансирование контракта нидерландца, а Вольф, по слухам, даже провёл с окружением Макса переговоры. Сторона Ферстаппена факт каких-либо переговоров отрицает, однако контакты наверняка были, хотя и сложно представить, что в них обсуждалась некая конкретика.

Если Вольфу удастся заманить Ферстаппена в «Мерседес», немцам придётся отказаться от кого-то из действующих пилотов — ими в следующем году будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли. На фоне того, как Тото хвалит итальянского новичка, Расселлу нужно быть убедительно сильнее Кими, чтобы не оказаться лишним в случае прихода Макса.

В то же время пока не совсем ясно, чем именно Тото сможет заманить нидерландца: команда сейчас далека от борьбы за титул, а корпоративные «плюшки» едва ли чемпиона мира заинтересуют. С другой стороны, в сезоне-2026 всем предстоит строить машины с чистого листа — и «Мерседес» изначально будет в числе вероятных претендентов на чемпионство.

«Астон Мартин»

Возглавляет же список фаворитов сезона-2026 «Астон Мартин». В последние годы Лоуренс Стролл возвёл в Сильверстоуне самую современную инфраструктуру, включая продвинутую аэродинамическую трубу. Канадец пригласил Эдриана Ньюи и договорился с «Хондой» о заводской поддержке. В «Астон Мартин» не стесняясь говорят о цели сразиться за титул в 2026 году.

В теории вариант с «Астон Мартин» должен выглядеть для Ферстаппена наиболее привлекательно. Он уже много лет работал с Эдрианом Ньюи и может быть уверен, что быстро найдёт общий язык с другими инженерами. О зарплате Максу тоже беспокоиться не придётся, хотя едва ли «Мерседес» или другие команды стали бы в этом смысле сильно жадничать — гонорары пилотов не входят в лимит расходов.

Есть, впрочем, одна загвоздка: Фернандо Алонсо. Испанец ни при каких условиях не будет при Ферстаппене вторым номером, а если дойдёт до борьбы за титул, то сделает всё, чтобы помешать напарнику — в этом смысле Алонсо вряд ли сильно изменился после сезона-2007. Готов ли Макс пойти в команду, в которой не станет для всех центром мира?

«Феррари»

Считается, что каждый пилот Формулы-1 хотел бы когда-нибудь выступать за «Феррари». Ферстаппен едва ли испытывает перед «Скудерией» подобный пиетет, тем не менее его переход в Маранелло не невозможен. Хотя и выглядит сейчас несколько неправдоподобным.

У «Феррари» долгосрочные контракты с Леклером и Хэмилтоном, и отказываться от одного из них в следующем году было бы странно. Сейчас в Маранелло сосредоточены на том, чтобы подойти максимально подготовленным к сезону-2026, и менять пилотов в 2025-м было бы слишком поздно.

«Макларен»

Последний — и наименее реалистичный — вариант продолжения карьеры для Ферстаппена — это «Макларен». При том что в данный момент на решётке нет машин лучше «Макларена», у Уокинга нет ни одного из преимуществ других вариантов. Кроме, как мы уже говорили, высокой зарплаты.

Как и «Мерседесу» с «Феррари», «Макларену» ради Ферстаппена пришлось бы увольнять кого-то из своих пилотов. Кроме того, в Уокинге совершенно незнакомая Максу техника, нет инженеров, с которыми он мог бы сразу же наладить связь. Да и делать нидерландца первым номером, как это было бы в «Мерседесе», тут тоже не будут. К тому же не факт, что и в 2026-м машины «Макларена» останутся лучшими.

Стоит ли вообще уходить?

Возможно, уходить из «Ред Булл» в преддверии смены регламента — в принципе не лучшая идея. Да, у Милтон-Кинса проблемы, но, во-первых, «Ред Булл» по-прежнему сражается за подиумы, и, если бы не «Макларен», Макс выиграл бы Гран-при Сингапура с мощным отрывом. Во-вторых, часть проблем в команде раздувает отец гонщика. Возможно, ситуация была бы проще и спокойнее, если бы Йос Ферстаппен не подливал постоянно масла в огонь.

На фоне нынешних проблем «Ред Булл» логично усомниться в том, что их машина 2026 года — да ещё и с совершенно новым мотором — будет конкурентоспособна. Но также нет гарантии в том, что соперники не провалятся. Считается, что «Астон Мартин» совершит в 2026 году рывок, но захочет ли Макс переходить в команду к Алонсо? Возможно, более логичным для нидерландца было бы остаться в Милтон-Кинсе ещё на пару лет и принимать решение, когда будет понятна новая расстановка сил.