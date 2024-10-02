Как «Макларен» стал лучшей командой Формулы-1

В 2023 году «Ред Булл» провёл самый доминирующий сезон в истории Формулы-1, выиграв 21 гонку из 22 возможных. «Быки» продолжали побеждать и в начале сезона-2024, однако в последние месяцы «Макларен» стал главной угрозой для «Ред Булл» и уже обошёл австрийцев в Кубке конструкторов. Почему и как «Макларен» стремительно стал сильнейшей командой в пелотоне?

Всё узнали и без Ньюи

Возможно, главный секрет «маков» заключается в прошлогоднем подписании технического специалиста Роба Маршалла, который на протяжении 17 лет работал в «Ред Булл», занимая в последние годы пост главного конструктора «быков».

Экс-руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр в подкасте James Allen on F1 заявил, что один эксперт может значительно повлиять на техническое направление команды: «Определенно, один человек может войти и сказать: секретный соус в «Ред Булл» был таким, вы должны смотреть в этом направлении. Когда вы слышите такие вещи, как аэродинамическая производительность, разблокированная некоторыми механическими элементами конструкции автомобиля — и вы знаете, что это такое и как эти механические конструктивные элементы на самом деле разблокируют производительность — вы можете указать команде, в каком направлении начать работать».

Но такой большой прорыв команды заключается не только в подписании Маршалла, но и в других перестановках в инженерно-техническом штабе, связанных с уходом Джеймса Ки с поста технического директора. Тогда, в 2023 году, в «Макларене» отказались от этой должности. Вместо этого была создана новая техническая исполнительная группа, которая подчиняется непосредственно руководителю команды Андреа Стелле. Маршалл является главным конструктором, Нил Холди занимает пост технического директора по шасси, а Питер Продрому стал техническим директором по аэродинамике.

Лучше всех развивают машину

Соперники и эксперты отмечают: «Макларен» — чуть ли не единственная команда в пелотоне, каждое обновление которой работает. Например, победа Ландо Норриса в Майами и второе место в Имоле окончательно доказали эффективность большого пакета обновлений «Макларена». То, как модернизированный MCL38 работал на трассе, хорошо коррелировало с ожиданиями, установленными различными технологиями моделирования.

Корреляция данных — заклинание, которое вы услышите от любого гоночного инженера. И «Макларену» удалось её добиться при переключении на новую аэродинамическую трубу. Тоннель по последнему слову техники ввели в эксплуатацию в августе 2023 года, и мы уже видим результаты: новинки работают, а сроки их разработки сократились.

Зак Браун, Ландо Норрис и Андреа Стелла внутри новой аэротрубы Фото: Пресс-служба «Макларена»

Оскар Пиастри, который впервые получил полный «победный» пакет обновлений в Имоле, описал автомобиль как «более приятный в управлении» и сказал, что теперь болид «Макларена», может, и не так быстр в высокоскоростных поворотах, но намного сильнее в более медленных и протяжённых.

«Автомобиль не отличается сильно от старого, он просто быстрее. Обновления определённо делают машину немного приятнее в езде. Наши сильные и слабые стороны сейчас немного различаются. Наша скорость не так хороша в высокоскоростных поворотах, как когда-то, но наша скорость в медленных поворотах намного лучше, чем была. Думаю, мы можем быть уверены в нашем болиде», — приводил слова Пиастри The Race.

С каждой последующей новинкой болид «Макларена» становился всё более универсальным: то есть он блистает на подходящих трассах и не отстаёт от конкурентов на тех, что в теории подходят ему чуть хуже. Один из секретов — гибкие антикрылья. Прежде умением создавать крылья, которые выдерживают все проверки ФИА, но при этом уменьшают сопротивление воздуха на прямых, отличались «Ред Булл» и «Мерседес» — теперь лучше всех этим умением овладел «Макларен». Правда, после настоятельной просьбы федерации команда откажется от так называемой «мини-DRS», но переднее антикрыло продолжает работать, как ни в чём не бывало.

«Дайте гонщику автомобиль, в котором он уверен»

По словам Андреа Стеллы, обновление для Майами привело к ещё большей скорости, чем ожидалось — как в Майами, так и в Италии. «Мы знаем, что скажет симуляция с точки зрения того, насколько сильны окажутся обновления. На практике мы, кажется, находим немного больше. Это как будто у вас есть дополнения, которые заставят ваш автомобиль работать лучше», — приводит слова Стеллы The Race.

Так что же создает этот эффект? Ведь обычно любые различия между предварительными оценками и реальной производительностью являются проблемой: пусть даже в этот раз новинки дали больше, но, выходит, вы не можете верно рассчитать, как они сработают.

Однако в случае с «Маклареном», похоже, никакой ошибки в расчётах нет. Дополнительное преимущество, вероятно, заключается в уверенности, которую работа обновлённой машины вселяет в гонщиков, что может позволить Норрису и Пиастри атаковать активнее в поворотах определённого типа или облегчить пилотаж на пределе.

По мере обновления болида пилоты «Макларена» ошибаются всё меньше Фото: Clive Rose/Getty Images

Бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт The Race Гэри Андерсон так объяснил успех «Макларена»: «Если вы хотите получить максимум от пакета обновлений, то должны обеспечить пилоту уверенность в автомобиле. Если пакет разработки означает, что автомобиль производит на 5% больше пиковой прижимной силы, но она нестабильна, то пилот просто потеряет уверенность и будет держаться подальше от предела. В итоге потеря скорости окажется существеннее прироста от пакета обновлений. Похоже, многие команды застряли в этой колее.

У «Макларена» были свои проблемы в этой области, но автомобиль был модернизирован в тот, который придаёт пилоту дополнительную уверенность. Это позволяет им использовать свой талант и совершать меньше ошибок.

Как только вы распознаете критические области в общей аэродинамической структуре потока, это будет означать, что вы можете сосредоточиться на улучшении этих областей ещё больше, не повышая степень риска пойти в неправильном направлении. Это также означает, что автомобиль будет лучше вести себя в грязном воздухе. Дайте гонщику автомобиль, в котором он уверен, и пилот принесет вам больше времени на круге, чем любые симуляционные расчёты».

Ещё немного «мелочей»

Давайте упомянем ещё ряд вещей, без которых нынешний прорыв не оказался бы столь впечатляющим.

Возьмём для начала пилотов. В 2018 году Зак Браун смело решил отказаться от Стоффеля Вандорна и полностью сменить состав, сформировав на сезон-2019 дуэт Сайнс — Норрис — теперь уже мы точно знаем, что рискованная ставка на собственного воспитанника сработала. Ну а в 2022-м Зак сначала «украл» Оскара Пиастри у нерасторопного «Рено», а потом не испугался компенсации и уволил Даниэля Риккардо — так благодаря смелости и агрессивности и получился нынешний состав пилотов.

Тот же Зак Браун решительно отказался от моторов «Рено» в пользу «Мерседеса» и нашёл для команды множество спонсоров (страшно вспомнить, какой «лысой» была машина на фоне кризиса с «Хондой»). Наконец, нынешние владельцы и боссы «Макларена» не соблазнились предложением «Ауди» перейти под крыло немцев — наблюдая проблемы «Кик-Заубера», легко вообразить, какая анархия могла бы воцариться в Уокинге в переходный период. Какая уж тут борьба за титул.

В общем, всё вроде бы банально: взяли двух талантливых гонщиков, а опытный босс нашёл спонсоров и сформировал новый технический штаб, а тот, в свою очередь, благодаря свежей аэродинамической трубе сумел создать машину, которая не только быстрее, но и стабильнее всех. Вот только у большинства других команд Ф-1 так не получается — даже при сопоставимых или больших ресурсах, чем у «Макларена».