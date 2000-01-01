Шумахер мог появиться на свадьбе дочери
Легендарный Михаэль Шумахер не выходил в свет почти 11 лет после страшной травмы головы. Его семья скрывает любые данные о состоянии пилота, но недавно в СМИ появилась информация, что он посетил свадьбу дочери Джины. Был ли Шумахер там?
Свадьба с жёстким контролем
Церемония бракосочетания состоялась на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. Туда пригласили около 100 человек. Гости были обязаны сдать телефоны, чтобы избежать появления любых фотографий. Выходит, экс-гонщик действительно мог находиться там?
«Вероятно, возможно»
По данным Bild, появление Шумахера было «более чем возможным», но подтверждения его присутствию на празднике нет. Слухи прокомментировал бывший менеджер пилота…
«Вероятно, мы больше не увидимся»
«Меня не приглашали на свадьбу, но я бы и не отправился, сейчас у меня проблемы со здоровьем. Я бы не хотел лететь на Майорку. Вероятно, мы больше не увидимся», — сказал Вилли Вебер, работавший с Шумахером.
Keep fighting, Michael!
Напомним, Михаэль заработал серьёзную травму головы, катаясь на горных лыжах 29 декабря 2013 года. По неофициальным данным, немец не может самостоятельно двигаться и говорить.
Шумахер впервые с момента трагедии мог оказаться на публике. Он посетил свадьбу дочери?
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