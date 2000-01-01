Шумахер впервые с момента трагедии мог оказаться на публике. Он посетил свадьбу дочери?

«Вероятно, мы больше не увидимся»

«Меня не приглашали на свадьбу, но я бы и не отправился, сейчас у меня проблемы со здоровьем. Я бы не хотел лететь на Майорку. Вероятно, мы больше не увидимся», — сказал Вилли Вебер, работавший с Шумахером.