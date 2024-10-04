Майкл Джордан начал войну в американских гонках. Конечно, дело в деньгах

Решение суда будет иметь значение не только для гонок сток-каров, но и для всей автоспортивной индустрии.

В американских гонках разразился мощнейший за последние годы скандал: две команды NASCAR Cup Series, одна из которых принадлежит легенде мирового баскетбола Майклу Джордану, подала на организаторов чемпионата в суд. Обвинения очень серьёзные: 23XI Racing и Front Row Motorsport обвиняют Национальную ассоциацию гонок сток-каров (NASCAR) в монополизации спорта, обогащении за счёт команд и несправедливой системе распределения прибыли.

Фактически команда Майкла Джордана — 23XI Racing — пошла войной на NASCAR. И если она победит, гонки сток-каров ждёт революция.

Дело в чартерах

Конфликт между 23XI Racing и NASCAR продолжается уже пару лет, в его центре — подписание нового Чартерного соглашения. Срок нынешнего истекает в конце года, и для сохранения чартера командам необходимо продлить соглашение с NASCAR. Эта система появилась в американских гонках в 2016 году — в том числе по инициативе Рика Хендрика, владельца одной из топ-команд NASCAR.

Чартер – это своего рода франшиза, которая гарантирует машине место на стартовой решётке и дополнительную долю призового фонда. В NASCAR Cup Series 36 чартеров, при этом количество мест на старте ограничено 40 — то есть на старт может выйти и машина без чартера, но тогда пилоту нужно будет пройти квалификацию. Изначально чартеры командам выдавала NASCAR, но те могут продавать их друг другу или передавать в аренду. Такая система, по задумке авторов, помогает владельцам защитить свои инвестиции и выстроить более стабильную экономическую платформу.

Денни Хэмлин, совладелец 23XI Racing, опережает соперников в гонке NASCAR Cup Series в Канзасе Фото: Sean Gardner/Getty Images

Команда при этом может лишиться чартера. Это может произойти, если машина (команде нужен чартер для каждого отдельного автомобиля) три года подряд была в числе трёх худших в зачёте владельцев, или если она регулярно пропускает гонки. Такого в NASCAR ещё не случалось, но в 2021 году StarCom Racing была на грани потери чартера из-за слабых результатов и в итоге продала его Spire Motorsports.

И предполагается, что именно этот пункт — риск отзыва чартера — не устраивает команды. Кроме того, владельцы машин хотят большей доли денег от продажи телетрансляций. Причём недовольны Чартерным соглашением были не только в 23XI Racing и Front Row Motorsport — у многих к тексту были вопросы. Команды даже пытались организовать единое движение, но в NASCAR настояли на проведении индивидуальных переговоров и продавили свою позицию в стиле Берни Экклстоуна — разделяй и властвуй. Дедлайн подписания нового соглашения прошёл 6 сентября — его подписали все, кроме 23XI Racing и Front Row Motorsports.

Иск к NASCAR

Эти две команды в итоге подали на NASCAR в суд, причём в исковом заявлении речь идёт не столько о Чартерном соглашении, сколько о претензиях к ассоциации в принципе. В 46-страничном документе истцы обвиняют NASCAR вообще и владеющую ассоциацией семью Франс в частности в незаконном обогащении за счёт участников, монополизации спорта и давлении на команды. Среди претензий 23XI Racing и Front Row Motorsports также есть пункты о том, что NASCAR принадлежат почти все трассы, на которых проходят её соревнования, и она запрещает командам участвовать в гонках сток-каров других организаторов.

«В отличие от многих профессиональных лиг, включая НФЛ и НБА, NASCAR в частном порядке управляется семьёй Франс, — говорится в иске. — В результате экономической эксплуатации даже наиболее ценные команды NASCAR не имеют возможности стабильно выступать. Из 19 команд, получивших чартеры в 2016 году, лишь восемь продолжают участие в чемпионате. Одна из покинувших чемпионат команд — Furniture Row Motorsports — вынуждена была это сделать лишь через один сезон после победы в NASCAR Cup Series».

Майкл Джордан на этапе NASCAR Cup Series в Дарлингтоне Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Основная фабула иска — чистая правда. Более того, то, о чём говорится в заявлении, ни для кого в NASCAR не секрет. Да, именно Билл Франс-старший основал NASCAR в 1948 году, и с тех пор ассоциация принадлежит его семье. Половина трасс находится в пользовании NASCAR или её дочерних структур уже десятки лет. Ассоциация ARCA — по сути, единственный конкурент NASCAR — принадлежит Франсам несколько лет, но и раньше её гонки считались младшим дивизионом и уступали Cup Series как по популярности, так и по уровню участников.

«Они говорят о несправедливости, но что именно под этим подразумевается? — выступил в защиту NASCAR Ларри Макрейнольдс, один из комментаторов Cup Series и бывший крю-чиф. — Когда они (23XI Racing. — Прим. «Чемпионата“) пришли сюда (в 2021 году. — Прим. „Чемпионата“), их всё устраивало, а теперь говорят, что мы 76 лет ведём свой бизнес неправильно». В ответ в 23XI Racing заявляют, что борются не за себя, а требуют более справедливых правил для всех, от которых выиграют и другие команды.

Что дальше?

Как будут развиваться события, пока никто не знает. Во-первых, неясно, что будет с чартерами 23XI Racing и Front Row Motorsports. Формально у команд их на следующий сезон нет, NASCAR вправе продать или передать их кому-то другому. Но возможен и другой вариант: команды сохранят за собой своего рода виртуальные чартеры на время судебных разбирательств. Каковы перспективы истцов в суде, предположить ещё труднее.

При том что в своих обвинениях команды во многом правы, следует отметить, что NASCAR в последние годы активно развивается. В чемпионате время от времени выступают звёзды мирового уровня — те же Дженсон Баттон, Камуи Кобаяси и Даниил Квят, а кто-то — как Шейн ван Гисберген — переходит сюда насовсем. В следующем году состоится первый в истории этап NASCAR Cup Series за пределами США — в Мексике. К тому же в Cup Series регулярно появляются свои новые звёзды. Речь, напомним, идёт о самых популярных гонках США — рейтинги NASCAR Cup Series в разы выше, чем у трансляций Формулы-1 и IndyCar.

NASCAR — самые популярные гонки в США Фото: Sean Gardner/Getty Images

Что изменится, если 23XI Racing и Front Row Motorsports докажут свою правоту в суде? Властям придётся каким-то образом реорганизовать всю систему управления NASCAR — и, вероятнее всего, семье Франс придётся уступить часть власти — или даже всю её — командам. Вероятно, команды будут получать больше 25% от вырученных за продаже телетрансляций денег, но взяты они будут не у NASCAR, а у трасс — на них приходится 65% от этой суммы. Да, автодромы в основном принадлежат NASCAR, но предполагается, что эти деньги тратятся на модернизацию трасс и их инфраструктуры.

Напоследок отметим, что примерно по тому же пути, по которому в 2016 году пошёл NASCAR, идут и в других сериях. Промоутеры Формулы-1 говорят о намерении превратить команды в самостоятельные франшизы, не пуская на стартовую решётку новичков. В следующем году система чартеров начнёт работать в IndyCar — 10 действующих команд получили в сумме 25 чартеров, а новички из «Премы» будут выступать без него. Так что во многом решение суда в деле двух команд против NASCAR будет иметь значение не только для гонок сток-каров, но и для всей автоспортивной индустрии.