5 топов Формулы-1, в которых никто не видел будущих звёзд. А зря!

Оливер Берман и Франко Колапинто в этом году развеяли миф, что в Формулу-1 стоит брать лишь тех, кто разгромил соперников в юниорских сериях. История помнит и других достойных гонщиков, которые на раннем этапе гоночной карьеры показывали не самые выдающиеся результаты. Вашему вниманию пятёрка звёзд Формулы-1, не блиставших в юниорских сериях.

Джон Уотсон

В «молодёжках»

Уотсон – пилот из поколения Лауды, Ханта, Фиттипальди и прочих героев 1970-х. В те годы мировая автоспортивная лестница была не столь скрупулёзно проработана, как сегодня. Результаты в «молодёжках» были не так важны, как сегодня – попасть в Ф-1 было куда проще. Впрочем, даже в то время многие видные пилоты здорово проявляли себя на юниорском уровне (взять ту же перечисленную в начале троицу). А вот что до Уотсона, то он на старте гоночной карьеры демонстрировал достаточно скромные результаты.

В период с 1969 по 1972 год британский гонщик провёл 15 стартов в чемпионате Формулы-2 – ещё трижды не сумел пройти квалификационный барьер. Максимум, чего смог достичь Уотсон в главном юниорском первенстве планеты – три финиша на пятом месте. А единственный сезон, который он откатал более-менее на фуллтайме, завершил на 15-й строчке личного зачёта.

Джон Уотсон в 1978 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

В Формуле-1

Уотсон – один из тех пилотов, кто получил конкурентоспособную технику лишь под конец формульной карьеры. Начинал свой путь в Ф-1 Джон с маленьких частных команд, затем провёл пару лет в середняках «Сёртисе» и «Пенске», после чего откатал два года в «Брэбеме». И вот уже наконец в 1979-м – на седьмой год выступлений в Ф-1 – Уотсон примкнул к «Макларену». Причём первые годы Джона в Уокинге пришлись на непростой для команды период – о борьбе за победы речи не шло. За высокие места уроженец Белфаста будет сражаться в заключительных трёх сезонах своей формульной карьеры – с 1981-го по 1983-й. А в 1982-м он и вовсе поучаствует в чемпионском сражении – до заветного титула не хватило пяти очков.

Найджел Мэнселл

В «молодёжках»

Да, Мэнселл выиграл первенство британской Формулы «Форд», но вот в более конкурентных юниорских чемпионатах был уже не столь успешен. Проведя за четыре года 34 старта в британской Формуле-3, Биг Найдж выиграл лишь одну гонку и ещё трижды финишировал в топ-3. По итогам чемпионата Мэнселл становился в лучшем случае восьмым (сезон-1979). Также британец соревновался и в Формуле-2, но в этом первенстве его путь оказался совсем уж коротким – всего четыре гонки, в одной из которых он финишировал вторым.

В Формуле-1

Чемпион 1992 года, победитель 31 Гран-при, лидер «Уильямса» по количеству побед в истории команды (28), да и просто один из главных гонщиков эпохи. А ещё он как-то не смог влезть в болид «Макларена», но это уже другая история.

Кеке Росберг

В «молодёжках»

На раннем этапе карьеры Росберг был успешен в новозеландском первенстве Формула «Пацифик» (и даже два раза становился чемпионом) и североамериканской Формуле «Атлантик». А вот в главном юниорском первенстве Европы Формула-2 у финского гонщика результаты были куда хуже. В дебютном сезоне Кеке лишь два раза набрал очки – столько же раз ему не удавалось преодолеть квалификационный барьер. В последующих двух сезонах Росберг улучшил результаты, одержав дебютные победы в чемпионате, но максимумом, которого ему удалось достичь, стало пятое место по итогам сезона-1978. Кстати, в том же году он дебютирует в «Королевских гонках».

Кеке Росберг в 1980 году Фото: Steve Powell/Getty Images

В Формуле-1

Первый сезон провёл в аутсайдерах «Теодоре» и «АТС». Затем откатал полсезона в угасающем «Вольфе», где заменил внезапно покинувшего команду Ханта. Следующие два года выступал за бразильский «Копершукар», после чего уже добрался до «Уильямса». Росбергу повезло, что в начале его дебютного сезона в коллективе из Гроува команду покинул Карлос Ройтеманн. Так финский гонщик внезапно стал новым лидером «Уильямса» и сразу же взял титул (сошлось много факторов, сезон был безумным). Что интересно, в победном сезоне Кеке выиграл всего одну гонку. Последующие три года он проведёт в «Уильямсе», за которые одержит ещё четыре победы. В заключительном сезоне в Ф-1 Росберг защищал цвета «Макларена».

Элио де Анджелис

В «молодёжках»

На национальном уровне де Анджелис был очень даже хорош: в 1977-м взял титул в итальянском первенстве Формулы-3. Всё в том же году он принимал участие и в европейском чемпионате «трёшки», где за 14 этапов одержал лишь одну победу и закончил сезон на седьмой строчке личного зачёта. В следующем году Элио пошёл на повышение в Формулу-2, но выступил он там совсем уж неудачно: лишь один финиш в очковой зоне – третье место в домашней гонке в Мизано. По итогам чемпионата итальянец окажется лишь на 14-й строчке.

В Формуле-1

На бумаге успехи де Анджелиса в Формуле-1 выглядят относительно скромно (всего две победы), но вообще он вполне мог стать одним из главных пилотов поколения. За шесть лет, проведённых в «Лотусе», итальянец на равных сражался с Андретти, был на голову сильнее Мэнселла (в трёх из четырёх сезонов) и совсем немного уступал Сенне. Возможно, Элио в будущем достиг бы бо́льших высот в Ф-1, но, к большому несчастью, погиб во время тестов в 1986 году.

Деймон Хилл

В «молодёжках»

В начале гоночной карьеры Деймон производил, наверное, такое же впечатление, какое сейчас производит условный Себастьян Монтойя – да, не ужасен, но и близко не уровень отца. К примеру, в британской «трёшке» Хилл целых три года шёл к тому, чтобы завершить чемпионат в топ-3 (какая-то магия чисел): в сезоне-1988 он уступил лишь Гэри Брэбему (ещё один сын великого пилота) и Юрки Ярвилехто.

Следующей ступенью в юниорской карьере Хилла стала Формула-3000. Первый более-менее полноценный сезон (тот, в котором он провёл более половины этапов) Деймон завершил с нулём в графе «набранные очки». В следующем году британец уже начал побеждать, но… только в квалификациях – непосредственно в гонках он лишь раз финишировал в топ-6 (зато на втором месте). Ну и наконец третий сезон в Ф-3000 стал для Хилла самым успешным – седьмое место в личном зачёте с одним подиумом.

Деймон Хилл в Формуле-3000 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В Формуле-1

Во-первых, Деймон Хилл – чемпион сезона-1996. А во-вторых, первый титульный соперник Михаэля Шумахера в Ф-1: после трагичной гибели Сенны именно Хилл стал лидером «Уильямса», заполучив вместе с новым статусом право представлять команду в чемпионском сражении – оба раза Деймон уступал Шумахеру чемпионскую корону.