Дебют Киану Ривза в профессиональных автогонках!
Киану Ривз впервые принял участие в гонках на профессиональном уровне. Актёр выступил на финальном этапе Кубка Toyota GR в Индианаполисе. К слову, 60-летний актёр давно является страстным поклонником этого вида спорта!
Любовь к автоспорту
В 2009 году Киану выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей, а в 2023-м был ведущим документального фильма «Браун: Невероятная история Формулы-1».
Авто для гонки
Для Ривза был подготовлен кастомизированный автомобиль Toyota GR86 под номером 92. На машину добавили его имя, флаг Канады и аббревиатуру BRZRKR — в честь комикса, созданного по сюжету актёра.
Вылет с трассы
Дебют не обошёлся без неожиданностей — на 45-й минуте гонки автомобиль Ривза вылетел с трассы на траву. Актёр не пострадал и вернулся на гоночный трек.
Финишировал 25-м
В первой гонке Ривз смог подняться до 21-го места, но из-за вылета с трассы финишировал 25-м из 35 участников. Во второй гонке, состоявшейся 6 октября, он стал 24-м.
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках. Не обошлось без инцидента!
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