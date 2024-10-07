Скандал в русских гонках: пилот-легенда замедлился и выбил соперника ради титула напарника

В 2024 году в серии СМП РСКГ Туринг смена поколений в топовом классе SMP TCR Russia, которая в начале сезона вроде бы только-только наметилась, к заключительному этапу состоялась совершенно точно. Претендентами на чемпионский титул к последней гонке подошли два юниора — представляющий Lukoil Racing SMP Team Владимир Атоев и дебютант класса, действующий чемпион зачёта «Туринг-Лайт» Михаил Симонов в цветах команды «ТАИФ Моторспорт». Казалось, что молодёжь самостоятельно разберётся друг с другом, но в дело вмешался пилот, который на сей раз, похоже, перехитрил сам себя.

Перед заключительной гонкой сезона Симонов опережал Атоева на пять очков — для чемпионства Михаилу важно было не дать Владимиру не просто отыграть эту пятёрку, но и сравняться с ним по очкам, поскольку в таком случае при равенстве баллов титул достался бы москвичу за счёт большего количества побед в 2024-м (четыре против двух). Но с учётом того, что оба претендента на статус сильнейшего пилота SMP TCR Russia-2024 стартовали из конца первой десятки, речь шла скорее не о победе в гонке, а о том, как далеко друг от друга спортсмены окажутся в итоговых протоколах.

Тем более что лидерство в гонке со старта захватил Дмитрий Брагин — шестикратный чемпион России в классе «Туринг», который на автодроме «Крепость Грозная» чувствует себя как рыба в воде. Лидер «ТАИФ Моторспорт» уверенно возглавлял заезд, тогда как Симонов и Атоев вели битву на грани первой пятёрки — преимущество было на стороне Владимира, однако Михаил шёл всего на пару позиций ниже, чего новичку класса было вполне достаточно для победы по итогам сезона. Двух претендентов на титул на трассе разделял новобранец Lukoil Racing SMP Team Кирилл Смаль, что работало на Атоева, но никак не на Симонова. Прекрасно это осознавая, Михаил искал любую возможность опередить молодого оппонента, но без особого риска — сход в гонке гарантировал титул — и потому события не форсировал.

Владимиру же осторожничать было не с руки, поэтому он устремился в погоню за пилотами впереди, стремясь отыграть позиции, а вместе с ними — и важные очки. На 10-м круге, опередив Егора Санина, Атоев стал пятым, но и этого было недостаточно — идущий восьмым Симонов всё равно имел бы преимущество в три очка, так что пилоту Lukoil Racing SMP Team надо было прорываться минимум на четвёртое место, чтобы сравняться с лидером сезона по очкам, но одновременно с этим требовалось, чтобы юниор из «ТАИФ Моторспорт» не улучшил свою позицию на трассе.

На 11-м круге Симонов практически упёрся в Смаля, который ехал не очень быстро (то ли работая на лидера команды, стал оттормаживать его ключевого соперника, то ли просто шины начали сдавать), фактически подставляя Михаила под возможные атаки пилотов позади — за лидером сезона практически вплотную шли два гонщика Lada Sport Rosneft и третий представитель Lukoil Racing SMP Team Александр Смоляр. На 13-м круге Владимир Атоев смог выйти на четвёртое место, что при текущем раскладе делало его чемпионом — доехать до подиума было уже сложно, но тут ситуация стала развиваться слишком стремительно.

Лидирующий Брагин, похоже, «убил» свою резину, так что Дмитрия начали атаковать Артём Слуцкий и Павел Кальманович. Позади Атоев оказался под плотнейшим прессингом Егора Санина и Захара Слуцкого, а Михаил Симонов был в самой незавидной ситуации: мало того, что ему требовалось отыграть позицию, так сделать это было сложно из-за сразу четырёх соперников вокруг.

Борьба в классе SMP TCR Russia Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

На предпоследнем круге Брагин лидерство упустил — сначала его прошёл Кальманович, а в следующем повороте мимо проскочил Артём Слуцкий, так что на финальный круг Павел ушёл во главе пелотона, а вот недавний лидер откатился на третью позицию. При этом Брагин почти на девять секунд опережал идущего четвёртым Атоева. При таком раскладе титул уходил бы пилоту Lukoil Racing SMP Team, но в этот момент Михаил Симонов смог-таки — не без контакта! — сломить сопротивление Кирилла Смаля и выйти на седьмое место, что делало чемпионом уже представителя «ТАИФ Моторспорт»!

И когда до финиша оставалось всего полкруга, наступила развязка этой борьбы. Дмитрий Брагин к тому моменту замедлился настолько, что его преимущество в без малого девять секунд растаяло и недавнего лидера нагнал Атоев. Владимир предсказуемо пошёл в шпильке в атаку на медленную машину впереди, пытаясь обойти лидера «ТАИФ Моторспорт» снаружи. В этот же момент самого пилота Lukoil Racing SMP Team также снаружи атаковал Захар Слуцкий. А позади накатывали Егор Санин и Михаил Симонов. И Брагин просто максимально расширил траекторию и «вывез» наружу поворота Атоева, вынудив того вместе со Слуцким выехать так широко, чтобы мимо них без особого труда проскочили Санин и Симонов. А как только Михаил оказался впереди, Дмитрий аккуратным движением руля отрулил от его машины, чтобы не допустить контакта, пристроился в кильватер своего воспитанника и помчал к финишу. Владимиру же Атоеву на подбитой в контактной борьбе машине оставалось только дохромать на пит-лейне и остановиться у боксов…

«А что случилось на последнем круге? Как такового контакта у меня с Володей вообще не было, — заверял после финиша Брагин. — Я по трансляции посмотрел, что контакт у него был с Захаром Слуцким, который, был, оказывается, третьей машиной в этом повороте. И он, видимо, возвращаясь на трассу, уже ударил Вову. И у того, наверное, что-то сломалось. Я ехал внутри, тормозил, и у меня из-за такого темпа быстрого в начале гонки колёса уже кончились — ехал как мог, тормозил внутри. Он (Атоев — Прим. «Чемпионата») поехал снаружи меня обгонять, и, оказывается, там третьей машиной был ещё Захар, ну и уехали до середины дорожки. Вот и всё, что произошло».

И если бы мы следили за событиями финальной гонки SMP TCR Russia в радиотрансляции, можно было бы поверить словам такого титулованного пилота, но тем, кто своими глазами видел произошедшее в трансляции, есть над чем усомниться. И если в том, что лидер гонки «убил» резину, ничего удивительного нет, то в том, каким чудесным образом покрышки вновь обрели сцепные свойства, как только мимо проехал напарник по команде, можно видеть самое настоящее гоночное чудо.

Брагин пропустил ровно двух пилотов — Санина и едущего вплотную за ним Симонова — после чего вновь нашёл гоночный темп и смог доехать до финиша, сдержав позади пятерых гонщиков, не считая ковылявшего на повреждённой машине Атоева. Более того, достаточно быстро выяснилось, что спортсмена Lukoil Racing SMP Team взял на таран не Захар, а очень даже Дмитрий — в трансляции видно, как чёрно-зелёная Cupra Leon IV VZ TCR сначала движется влево, касаясь красно-белой Hyundai Elantra N TCR, а потом уже машина Владимира, которому просто некуда деваться, ударяется в Hyundai I30 N TCR. Да и сам Слуцкий в своём телеграм-канале как бы невзначай продемонстрировал след от удара на водительской двери автомобиля Брагина, оставить который мог только седан претендента на титул.

Судьи не оставили манёвры пилотов «ТАИФ Моторспорт» без внимания — Михаил Симонов получил 30 штрафных секунд за обгон с контактом Кирилла Смаля, а Дмитрий Брагин те же полминуты пенализации заработал за блокировку Владимира Атоева. В итоге в официальных результатах гонки пилот Lukoil Racing SMP Team стал девятым, Симонов откатился на 10-ю позицию, а Брагин замкнул протоколы, оказавшись 11-м. На титул судейское решение никак не повлияло, а в целом штрафы стали пустой формальностью — надо было что-то сделать, чтобы пострадавший оказался выше своих обидчиков.

А большего, похоже, ждать и не приходится. Нарушив букву спортивного регламента, пилот понёс предусмотренное правилами наказание за это, а вот за пренебрежение духом спорта никаких санкций не предусмотрено. В автоспорте всегда была, есть и будет командная тактика, что вполне объяснимо, однако одно дело — оттормаживать соперника или максимально агрессивно защищать свою позицию, а другое — осознанно «вывозить» гонщика с трассы ради напарника. И в этот раз, похоже, тольяттинский ветеран перехитрил сам себя. Во-первых, и без его манёвра Михаил Симонов становился чемпионом. Во-вторых, объяснение поступка оказалось неубедительным — трудно поверить в «ушедшие» шины, когда ты тут же обретаешь прежнюю скорость, а ещё сложнее принять слова, что контакта с Владимиром Атоевым не было.

Так что великий и ужасный Дмитрий Брагин оказал своему талантливому ученику медвежью услугу — вместо того чтобы все радовались чемпионству Михаила Симонова, который абсолютно заслуженно с первой попытки выиграл SMP TCR Russia, сейчас юниору будут приписывать «нечестный» титул, хотя он-то уж точно ни в чём не виноват. А что до тольяттинского ветерана (его, согласно описанию на официальном сайте СМП РСКГ Туринг, «считают самым хитрым, скрытным и расчётливым пилотом российского кольца», который «всё помнит и ничего не забывает»), то для него это просто очередной эпизод гоночной карьеры, в которой подобных спорных ситуаций было уже немало.

В уже далёком 2015 году в гонке DTM в Австрии немец Тимо Шайдер вытолкнул с трассы канадца Роберта Уикенса, который захватил с собой напарника по Mercedes-Benz немца Паскаля Верляйна, причём указание выбить соперника дал по радио глава Audi Sport Вольфганг Ульрих. Шайдера дисквалифицировали, он вместе с Ульрихом был обвинён в «неспортивном поведении», после чего Тимо отстранили от участия в гонках на один этап, Вольфгангу до конца сезона запретили появляться на пит-лейне и иметь доступ к радиосвязи, а марку Audi лишили всех набранных на том этапе очков и дополнительно оштрафовали на € 200 000.

До уровня «Timo, schieb ihn raus!» в российском автоспорте пока не дошло — и на том спасибо. Но этот эпизод может открыть ящик Пандоры — если такое поведение позволено одному гонщику, то почему бы не попробовать подобные трюки и другим? Есть, правда, нюанс.

Дмитрий Брагин лучше других знает регламент и все его серые зоны, которые можно использовать себе на руку. Брагин умеет так наладить контакт с напарниками и коллегами из других татарстанских команд, что, когда надо, они соперников под атаки Дмитрия подставят, а как потребуется — неожиданно легко пропустят Брагина вперёд. Дмитрий Брагин — это Дмитрий Брагин, переиграть которого может только Дмитрий Брагин, свидетелями чего и стали зрители финального этапа 2024 года. И сейчас российское «кольцо» оказалось в сложной ситуации: СМП РСКГ с такими ситуациями сделать ничего, кроме раздачи бессмысленных штрафов, не может, а захочет ли принимать меры Российская автомобильная федерация — вопрос открытый. С одной стороны, какой пример легенды подают молодым пилотом, с другой — кто ж его посадит, он же памятник.