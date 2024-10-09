Команда Ф-1 жила в нищете: босс платил из своего кармана, вместо столов — мусорные баки

На этой неделе гостем подкаста High Performance стал Отмар Зафнауэр, бывший руководитель «Рейсинг Пойнт», «Астон Мартин» и «Альпин». В каждой из команд карьера Отмара сложилась по-разному, а в «Альпин» он и вовсе успел отработать лишь полтора года. И теперь, оказавшись за пределами паддока, Отмар рассказал, как удавалось блистать дышащей на ладан «Форс Индия», почему пришлось уйти из «Астон Мартин», в чём главная проблема «Альпин» и о многом другом.

Место, в котором приятно работать

«Я всегда говорил — если хочешь создать хорошую команду Формулы-1, сделай так, чтобы в ней было приятно работать. При этом все разные, и хороший менеджер должен понимать, что и кому необходимо, чтобы создать подходящие условия. Я всегда знал, кому нужны деньги, кого нужно похлопать по плечу, кого — просто оставить в покое.

Когда я начинал работать в «Форс Индия», у нас было 280 человек, когда я уходил — 408. Я всех нанимал лично, и одним из первых был Эндрю Грин. Потом к нам перешёл старший аэродинамик «Ред Булл» Гуру Джол, я рассказал об этом Тото Вольфу, и тот был в шоке. «Что? А почему он в «Мерседес» не пошёл?» — удивился он. Это потому что у «Форс Индия» была репутация команды, в которой приятно работать, хотя у нас было намного меньше денег, чем у других.

Гран-при Бельгии 2018 года Фото: Dan Mullan/Getty Images

Например, однажды нам понадобились скамейки — и мы закупили их в ближайшем строительном магазине. Они отлично подошли и стоили в 10 раз дешевле. Когда Лоуренс Стролл приехать посмотреть базу и решить, будет ли за нас выступать Лэнс, он был в шоке, когда увидел одного из механиков, который работал над передним антикрылом, поставив его на мусорный бак. Он поверить не мог, что в таких условиях мы так выступаем.

Я дважды выплачивал зарплату сотрудникам из своего кармана. Речь шла о миллионах, и мне в этом помог мой бизнес-партнёр Алекс Пауэлл (исполнительный директор компании Soft Pauer. — Прим. «Чемпионата»). Я знал, что иначе сотрудники не получат вовремя зарплату — некоторые из них живут от зарплаты до зарплаты. Выплата должна быть в пятницу, а деньги от Формулы-1 должны были прийти только в среду. Поэтому мы заплатили из своего кармана, но потом вернули свои деньги. Хотя эти несколько дней были тревожными — вдруг что-то произойдёт? Почти никто не знал, что зарплату я плачу из своих денег.

Отмар Зафнауэр и Лэнс Стролл в 2018 году Фото: Charles Coates/Getty Images

Тогда не было потолка расходов, нас было 408 человек, а у соперников — 1300-1400. Наш бюджет был около 90 миллионов, у соперников — 250 миллионов. Разница якобы в три раза, но на деле — в десятки раз. Дело в том, что 86 миллиона ты потратишь просто на то, чтобы участвовать: покупаешь двигатели и шины, оплачиваешь перелёты, счета поставщикам. На развитие машины у нас оставалось только 4 миллиона, у, а других — по 60-70. Нам удавалось бороться благодаря командному духу. А если бы сотрудникам задерживали зарплату? Работать здесь было бы уже не так приятно.

Когда команду купил Лоуренс, он хотел настоящего успеха. Мы тоже хотели, но ему нужно было быстрее. Он посчитал, что в этом ему поможет Мартин Уитмарш, а я всегда говорил, что у католической церкви не может быть двух пап. Я был бы рад остаться, но Мартин забрал почти все мои обязанности. Изначально я был не против его прихода, но когда от твоей ответственности остаётся лишь десять процентов, понимаешь, что заниматься тут больше нечем. И я перешёл в «Альпин».

«Карьера, а не машина»

«В «Альпин» многое пошло не так. И главное то, что у меня не было никакой власти в команде. Мне не отчитывались ни отдел кадров, ни финансовый, ни маркетинговый департамент — они подчинялись напрямую французскому офису «Рено». Когда я договаривался о переходе, все отделы должны были отчитываться мне, но на практике оказалось иначе.

Кроме того, я не имею никакого отношения к тому, что с Оскаром Пиастри не подписали контракт. Это произошло в ноябре [2021 года — Прим. «Чемпионата»], я же приступил только в марте. Его контракт так и не был подписан — они так и не подали как следует документы и в итоге не подписали с ним контракт. Оскар был пилотом Академии «Альпин», пользовался поддержкой команды. И у него был контракт, по которому после выступлений в Формуле-2 у «Альпин» были бы на него права как на пилота Формулы-1. Но этот контракт так и не был финализирован — в ноябре. Было окно в две недели, когда всё должно было быть оформлено, но оформлено не было.

Пиастри не провёл за «Альпин» ни одной гонки в Ф-1 Фото: Gongora/Getty Images

Проблема была в том, что бумаги оказались заполнены неверно. И когда «Альпин» выпустили пресс-релиз, в нём была моя фотография. Я мало того, что не имею к этому никакого отношения, так ещё и PR-отдел, который мне не отчитывался, переложил на меня вину за произошедшее. Люси, девушка, которая поставила мою фотографию, работала раньше со мной в «Форс Индия», потом сказала мне: «Прости, мне сказали так сделать».

После этого я не мог доверять людям в «Альпин». Своими карьерами они были озабочены гораздо сильнее, чем скоростью машины. Когда я работал в компании «Форд», мы шутили, что «Форд» делает карьеры, а не автомобили. В Формуле-1 такое не работает, но так случается, если ты ставишь менеджеров концерна «Рено» главными в команде. Их не волнует машина, их волнует собственная карьера. И потому они принимают такие решения.

Гран-при Бельгии 2023 года — последний рабочий день Зафнауэра в «Альпин» Фото: Kym Illman/Getty Images

Почему я не ушёл тогда? У меня был контракт, я по-прежнему хотел сделать для команды всё, что в моих силах, я справлялся. Тогда мы были шестыми в чемпионате, пару раз поднимались на подиум, регулярно набирали очки. Это не было катастрофой — мы были в середине пелотона. Это сегодня они девятые в Кубке конструкторов, вот сейчас — катастрофа. А тогда казалось, что мы просто делаем полшага назад. Иногда ты делаешь шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. В то время мы стремились стать одной из трёх сильнейших команд.

К нам приходили сильные специалисты, я активно работал с ФИА. Двигателю не хватало 25 лошадиных сил, и в рамках джентльменского соглашения среди команд можно было договориться о том, чтобы «Альпин» разрешили догнать остальных. Я занимался этим буквально до последнего дня в команде. Об увольнении из «Альпин» мне сообщили за неделю до объявления — во время звонка по Zoom. Мне сказал глава отдела кадров «Рено», не команды «Альпин».

Лучший пилот, с которым доводилось работать

«Сложно выбрать, я работал со многими, но если нужно назвать одного, это будет Себастьян Феттель — из-за его подхода к работе, стремление к борьбе, которое разжигает в нём огонь. Себ привык побеждать, он четырёхкратный чемпион мира. Перед гонкой он изучает трассу с инженером-шинником и ищет место на стартовой решётке, где наилучшее сцепление. Чтобы в случае рестарта, если он будет лидировать, разогнаться в этом самом месте и получить преимущество. Это было маловероятно, что он на «Астон Мартин» будет лидировать на рестарте, но ему было всё равно: ему нужно было знать, просто на всякий случай».

Пилот, с которым никогда работать не будет

«Я бы назвал Рубенса Баррикелло — он уже слишком старый, никогда его не нанял бы. Но расскажу про него историю. Рубенс пришёл в «Хонду», мы что-то тестировали, он вылез из машины и говорит, что на торможении шина двигается на колёсном диске. Ему не поверили. Во-первых, он не мог бы такое почувствовать, во-вторых, сцепление исчезло бы ещё до того, как шина начала бы разбалтываться. Но он настаивал. Мы поставили метки на шину, и выяснилось, что она действительно двигалась — на пару градусов».

Рубенс Баррикелло на тестах в Хересе в 2006 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кого бы пригласил к себе в команду

«Макса Ферстаппена и, наверное, Ландо Норриса. С Ландо я не очень хорошо знаком, но много общался с его отцом. Я вижу, что Ландо может быть очень строг с собой. Я бы попробовал что-то изменить в более позитивном ключе. Типа, парень, ты великолепен, забудь об этом, верь в себя, двигайся дальше. В американском, скажем так, стиле».

Что дальше?

«Я бы хотел собрать новую команду и с правильными людьми стать лидером середины пелотона в течение двух-трёх лет. Американская ли будет эта команда? Возможно, у неё будет американская поддержка, но базироваться она точно будет в автоспортивной долине — в Великобритании».