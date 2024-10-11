Обречены на страдания. 4 гонщика, по которым больно ударили переходы в Ф-1

Судьба подавляющего числа гонщиков Ф-1 на 2025 год уже известна, так что можно определить, кто стал неудачником нынешнего «глупого» сезона, даже если остался в чемпионате мира. Вовсе не обязательно вылететь из серии, чтобы оказаться в неприятной ситуации с риском для карьеры.

Карлос Сайнс: рискованная игра на безрыбье

Ну, Карлос в списке неудачников — это очевидно. После неожиданной потери места в «Феррари» испанец так и не сумел пробиться ни в «Мерседес», ни в «Ред Булл» и согласился на дауншифтинг. Угадал ли Сайнс с выбором команды, сейчас не скажет никто — ответ мы получим не раньше 2026 года.

При этом в любом случае очевидно, что вылететь из топ-команды легко, а вот вернуться в неё куда сложнее — спросите хотя бы Дэна Риккардо, который по собственной воле покинул «Ред Булл», а теперь остался вообще не достоин хоть какой-нибудь машины.

Если «Уильямс» не превратится в грозную силу, то вновь заявить о себе Сайнсу будет нелегко. Его прежние успешные выступления с такими сильными напарниками, как Норрис и Леклер, начнут забываться, а за рулём «Уильямса» куда труднее обратить на себя внимание. Вон тот же Фернандо Алонсо регулярно говорит, что провёл блестящую квалификацию или гонку, но это почти никто не заметил.

Не слишком «повезло» Карлосу и с напарником. Если Сайнс начнёт постоянно опережать Албона, то все скажут — понятно, Алекс всё-таки не орёл и навсегда останется середняком. Если же Карлос вдруг быстрее таиландца не поедет, то это ударит по имиджу Сайнса и приведёт к восклицаниям, что если кого теперь и повышать, так это Албона. В общем, Сайнс может застрять далеко и надолго — и обратно уже не выбраться. К тому же прям к молодым пилотам испанца не отнести — ему вроде бы только 30 лет, но, для сравнения, Антонелли всего 18.

Александр Албон: а так ли он хорош?

Приход Сайнса в «Уильямс» может оказаться для Албона как супершансом, так и настоящим проклятьем. Собственно, мы уже немного поговорили об этом выше. Если Алекс будет проигрывать испанцу, то любые обсуждения, что воспитанник «Ред Булл» заслужил-таки повышение, сойдут на нет. Наоборот, все сразу вспомнят проигрыши Албона Ферстаппену и будут уничижительно писать, что он хорош лишь в сравнении с Латифи и Сарджентом.

В общем-то, вопросы к уровню Алекса начали возникать уже сейчас. Стоило «Уильямсу» посадить вместо безнадёжного Логана новичка Колапинто, как молодой аргентинец вдруг поехал практически в темпе Албона, особенно в квалификациях. И это как-то сразу обнулило все прежние заслуги Алекса за его этап карьеры в Гроуве — мол, может, таиландец вовсе и не выжимал из «Уильямса» максимум?

Колапинто же теперь станет для британской команды своеобразным Лоусоном — запасным пилотом, который будет угрожать боевым гонщикам, стоит им только засбоить.

Александер Албон и Нико Хюлькенберг Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нико Хюлькенберга: финальные годы — сплошное мучение?

Когда Халк только подписал контракт с «Кик-Заубером», хотелось его поздравить: получил «на старости лет» ещё один контракт с заводской командой, продлил карьеру, а там, даст бог, «Ауди» как выстрелит, как подарит немцу долгожданный подиум или даже победу в условном 2027-м…

Но вот прошло где-то полгода, и на будущее Нико смотришь уже по-другому: он переходит в безоговорочно худшую на данный момент команду, причём нет серьёзных оснований считать, что в сезоне-2025 всё сильно изменится. Более того, мучения ожидаются и в 2026-м: «Ауди» слишком медленно трансформирует команду и точно не успеет подготовить её к большим свершениям на старте новой эры Ф-1. А Маттиа Бинотто уже анонсировал, что двигатель немцев на первых порах наверняка будет уступать конкурентам — то есть если сейчас у команды хотя бы сильный мотор, то потом она лишится и его.

Получается, в два первых сезона в «Кик-Заубере» результаты Хюлькенберга почти наверняка окажутся ниже, чем если бы он остался с «Хаасе». Ну а что там будет в 2027-м, кто сейчас угадает? В целом, вероятнее всего, немцы начнут добиваться успеха в тот момент, когда Халк уже покинет Ф-1. Так что своим решением перебраться в Хинвиль Нико, вероятно, не перезагрузил собственную карьеру, а окончательно её добил, пусть и красиво.

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Джордж Расселл: угроза от Ферстаппена

Явно чуть менее уверенно себя ощущает и британский уже почти лидер «Мерседеса». Казалось, команда ещё долго будет работать с дуэтом Хэмилтон – Расселл, прежде чем Льюис спокойно передаст кокпит Антонелли или кому-то ещё. Но что мы имеем сейчас, после резкого побега семикратного чемпиона в «Феррари»?

Рядом с Джорджем новый хайп-воспитанник команды, Тото Вольф в открытую мечтает о Максе Ферстаппене, а контракт самого Расселла, истекающий в конце следующего сезона, пока никто не торопится продлевать. Да, пока Джордж не давал никак оснований с ним расставаться, но что будет, если Макс позвонит Тото, а сам Расселл между тем не будет очень уж существенно опережать Антонелли? В такой ситуации он внезапно может ощутить себя в положении Сайнса в «Феррари» — мол, к тебе претензий нет, но сам понимаешь, мы не могли не взять ЕГО…

Единственное, чем может себя утешать Джордж: если так и правда сложится, то у него будут все шансы перебраться в «Ред Булл», а не выбирать между середняками. Правда, кто сейчас предскажет, не станут ли сами «быки» середняками после смены правил — без Ньюи и с новым двигателем собственного производства…