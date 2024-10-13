Первому Гран-при России — 10 лет. Смотрим фото, вспоминаем, умиляемся

Накануне, 12 октября, прошёл первый юбилей Гран-при России — первая в истории гонка Формулы-1 на «Сочи Автодроме» состоялась 10 лет назад. Возвращение Ф-1 в Сочи практически невозможно, а когда чемпионат мира опять приедет в Россию, вряд ли хоть кто-то предскажет. Так что пока нам просто остаётся вспоминать, что же было тогда — в уже далёком октябре 2014 года.

Серхио Перес и Юрий Давыдов Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Ещё перед стартом гоночного уикенда прошёл товарищеский футбольный матч с участием гонщиков Формулы-1. Естественно, на поле вышел Даниил Квят, также среди участников игры были Кевин Магнуссен, Серхио Перес, Маркус Эрикссон и Виталий Петров.

Третий поворот «Сочи Автодрома» Фото: «Чемпионат»

Когда все гуляли по трассе в четверг, «Сочи Автодрому» ещё только предстояло познакомиться с болидами Ф-1. Тот же поворот «Омега» отчаянно интриговал. Мы ещё не знали, что конфигурация, увы, вышла средней, а «Пирелли» привезла такие шины, на которых можно проехать всю гонку.

Последний поворот трассы и электричка на фоне Фото: «Чемпионат»

Неизменный атрибут Гран-при России — на железнодорожном вокзале Олимпийского парка обязательно стоит какой-нибудь состав на ближайшем пути. То ли чтобы безбилетники не толпились, то ли для борьбы с терроризмом.

Сергей Сироткин в составе «Заубера» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На Гран-при России 2014 года первую пятничную практику в составе «Заубера» отработал Сергей Сироткин. Вряд ли тогда кто-то мог представить, что он проведёт один сезон в Ф-1 в составе «Уильямса», а в наши дни будет управлять Российской автомобильной федерацией.

Даниил Квят с экспертами после успешной квалификации Фото: Peter Fox/Getty Images

Если перспективы Сироткина были непонятны, то для Даниила Квята этап 2014 года — звёздный час: только-только стало известно, что в сезоне-2015 он будет выступать не за «Торо Россо» с юным Максом Ферстаппеном, а за «Ред Булл», который решил покинуть Себастьян Феттель. В Сочи Даниил выстрелил в субботу, став в квалификации пятым, но очков в гонке набрать не сумел — 14-е место.

Спецдизайн шлема Себастьяна Феттеля Фото: Mark Thompson/Getty Images

Немец в то время готовил необычные дизайны шлема чуть ли не для каждого этапа. Такой повод, как первый в истории Гран-при России, Себ, разумеется, тоже не упустил, раскрасив шлем под хохлому.

«Маруся» готовится «гонять ради Жюля» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Увы, российский этап проходил на фоне трагедии, разыгравшейся за неделю до этого на «Сузуке». Жюль Бьянки получил там тяжелейшие травмы головы, врезавшись в эвакуатор — тогда ещё никто не знал, что француз уйдёт из жизни в 2015 году, а для его команды этап в Сочи станет последним в Ф-1. «Маруся» затем ещё возродится в виде «Манора», но это будет уже другая история.

«Мерседес» празднует чемпионство в сезоне-2014 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Совсем другое настроение царило в «Мерседесе». Именно в Сочи немецкая команда впервые в истории завоевала Кубок конструкторов (в 1954-1955 годах такого титула ещё просто не существовало). На триумфальном фото легко заметить и Падди Лоу, и Ники Лауду.

Нико Росберг блокирует шины на старте гонки Фото: Paul Gilham/Getty Images

О доминировании «Мерседеса» в 2014-м легко вспомнить на примере выступления Нико Росберга. На старте немец оквадратил шины и сразу поехал в боксы, после чего спокойно проехал всю гонку на одном комплекте шин и финишировал вторым!

Грид-гёрлз на Гран-при России Фото: Mark Thompson/Getty Images

Старые добрые времена: ещё никто не боролся с грид-гёрлз на стартовой решётке. Сейчас видеть подобное фото уже как-то непривычно.

Дмитрий Медведев и Виталий Мутко на Гран-при России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В 2014 году Виталий Мутко рулит российским спортом, а Дмитрий Медведев в свободное от основной работы время пока ещё фотоблогер, а не ведущий яркого телеграм-канала.

Болид Russian Time в закрытом парке Фото: «Чемпионат»

Главная гоночная молодёжка мира в 2014 году называется ещё GP2, среди команд-участниц — российская «Рашен Тайм», а «Чемпионат» — один из её информационных партнёров. В Сочи Митч Эванс финишировал вторым в основной гонке и четвёртым — в спринте. На счету Артёма Маркелова 16-й и 12-й результаты при старте с 23-й позиции.

Аяо Комацу на командном мостике «Лотус-Рено» Фото: «Чемпионат»

Аяо Комацу 10 лет назад вряд ли представлял, что совсем скоро в Ф-1 появится команда «Хаас», а в сезоне-2024 он, тогдашний гоночный инженер «Лотус-Рено», её возглавит.

Организаторы Гран-при России с призом за лучшую организацию этапа Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Первый этап Формулы-1 в Сочи прошёл успешно и получил за это заслуженный приз от чемпионата мира: в декабре организаторам вручили приз за лучший этап сезона, причём на церемонию прибыл лично Берни Экклстоун. Такие были времена…