Новый суперкар «Макларена» — даже мощнее болида Ф-1! Возьмите к нему часы за € 250 тыс.

Преемник культового McLaren F1 появился спустя два десятка лет после выхода оригинальной модели, а вот замену McLaren P1 фанатам британской марки пришлось ждать «всего» 10 лет — в 2024 году состоялась премьера нового флагманского гиперкара, который получил имя McLaren W1. Новую машину официально представили публике 6 октября — в честь 50-летия победы Эмерсона Фиттипальди в чемпионате мира 1974 года. Этот титул стал вторым в карьере бразильца и первым для «Макларена» в Кубке конструкторов, и лучшим подарком на полувековой юбилей стал дорожный супергибрид.

Будучи одной из самых успешных команд в истории Формулы-1, свой колоссальный опыт и технические наработки фирма реализовала в новой модели, ставшей витриной технологических достижений «Макларена». В основу W1 легла фирменная платформа McLaren Carbon Fibre Lightweight Architecture, которая представляет собой углепластиковый монокок Aerocell, проработанный с точки зрения аэродинамики. Компания называет новинку самым аэродинамически эффективным дорожным автомобилем в своей истории, чего удалось добиться за счёт оптимизации формы не только кузовных панелей, но и скрытых под ними элементов. И если с эстетической точки зрения машина, в которой можно увидеть черты других моделей McLaren, уступает гиперкарам Ferrari и Lamborghini, то с позиции функциональности внешнего вида не имеет конкурентов.

Например, интегрированные в монокок сиденья позволили на 70 мм сократить колёсную базу, силовой агрегат установили с наклоном на 3 градуса, чтобы высвободить место для диффузора, а первые в истории марки двери McLaren Anhedral Door типа «крыло чайки» также продиктованы аэродинамическими требованиями конструкции дверей, которые крепятся только к крыше — это позволило оптимизировать поток воздуха из передних колёсных арок в радиаторы, что дало возможность уменьшить размер радиаторов, необходимых для охлаждения трансмиссии, оптимизируя компоновку и экономя вес.

McLaren W1 Фото: McLaren

Заодно дизайнеры сделали дверь в стиле боковых понтонов болида Ф-1 McLaren MCL38, которая дополняет ряд других интересных инженерно-дизайнерских решений — например, отдельных порогов у машины нет (их роль играют детали дверей) как нет и заднего бампера, вместо которого аэродинамический диффузор, выполненный из инновационного углеродного волокна с промежуточным модулем упругости (IMCF).

McLaren W1 Фото: McLaren

350 часов, проведённых в аэродинамической трубе, позволили добиться сочетания высокой прижимной силы и низкого сопротивления. На это работают активный передний сплиттер и заднее крыло McLaren Active Long Tail, которые дополняет аэродинамический воздухозаборник на крыше. Сплиттер спереди приводится в действие двумя электродвигателями и поворачивается по дуге, а крыло McLaren Active Long Tail (название отсылает к культовому McLaren F1 GTR) оснащено уже четырьмя электромоторами, которые двигают его вверх-вниз и вперёд-назад по дуге в 180 градусов — меняется не только угол атаки, но и положение относительно кузова, выдвигаясь на 300 мм назад.

Работа крыла McLaren Active Long Tail Фото: McLaren

В экстремальном режиме Race (в новой активной подвеске McLaren Race Active Chassis Control III предусмотрены также Comfort и Sport плюс Race+ для ровных гоночных трасс) дорожный просвет уменьшается на 37 мм спереди и на 17 мм сзади. Обвес генерирует до 350 кг прижимной силы спереди и 650 кг сзади, обеспечивая общую прижимную силу до 1000 кг в скоростных поворотах.

Передняя подвеска также способствует аэродинамической эффективности — конструкция типа push-rod с напечатанными на 3D-принтере компонентами из титана крепится напрямую к монококу, имеет аэродинамичную форму рычагов подвески, обеспечивая движение чистого потока воздуха к задней части автомобиля. Там находится алюминиевый подрамник с классической двухрычажной подвеской, поскольку за аэродинамику отвечает массивный диффузор. Спереди предусмотрен титановый торсион и активный стабилизатор поперечной устойчивости, а сзади с кренами борется Z-образный стабилизатор поперечной устойчивости с активными стойками.

McLaren W1 — вид сверху Фото: McLaren

Заявлено, что подвеска и активная аэродинамика работают в связке с силовым агрегатом, позволяя гибко варьировать крутящий момент на задней ведущей оси — McLaren построил классический заднеприводный гиперкар, отказавшись от полного привода, чтобы в том числе снизить массу. Купе получило продвинутое рулевое управление McLaren Hydraulic Performance Steering (инженеры оставили классический гидроусилитель) и продвинутые карбон-керамические тормоза (тоже с гидроприводом) McLaren Carbon Ceramic Racing+, оснащённые дополнительным керамическим слоем и встроенным в задние суппорты электронным стояночным тормозом — это также позволяет снизить вес и повысить жёсткость компонентов.

А эффективность торможения (со скорости 100 км/ч машина останавливается за 29 м, а с 200 км/ч — за 100 м) крайне важна, ведь речь идёт о самом мощном дорожном автомобиле в истории бренда, который по своей пиковой отдаче превосходит даже современные болиды Формулы-1! Гиперкар получил гибридную силовую установку High-Performance Hybrid, которая построена вокруг нового 4,0-литрового бензинового турбомотора MPH-8 — агрегат с двумя турбинами и углом развала цилиндров 90 градусов выдаёт 233 л. с. с литра и является двигателем с самой высокой удельной мощностью среди всех McLaren, но при этом компактнее и легче предыдущего поколения двигателей. Мотор, получивший ряд технологический инноваций в конструкции, развивает 9200 об/мин, обеспечивая 929 л. с. и 900 Нм.

McLaren W1 Фото: McLaren

Легче (в три раза!) и компактнее стала и гибридная составляющая: новый E-Module создан с использованием гоночных технологий Формулы-1 и IndyCar. Аксиальный электромотор, который по мощности сопоставим с отдачей силовой установки болида Формулы-Е, развивает до до 24 000 об/мин, выдавая 346 л. с. и 440 Нм, питаясь от компактной батареи 1,4 кВт·ч (обеспечивает до 2 км пробега на электротяге) — электромотор, помимо прочего, отвечает за движение задним ходом, поскольку новая 8-ступенчатая роботизировання коробка передач DCT лишена задней передачи. Пиковая отдача всей системы составляет 1275 л. с. и 1340 Нм, что больше, чем у болидов Формулы-1 с их 1100-сильной силовой установкой.

Гиперкар массой 1399 кг с места до 100 км/ч разгоняется за 2,7 с, вторую сотню машина разменивает за 5,8 с, а через 12,8 с после старта можно увидеть на спидометре 300 км/ч, однако максимальная скорость, как и у McLaren P1, принудительно ограничена электроникой 350 км/ч. Это самый мощный и самый динамичный автомобиль в истории британского бренда, допущенный на дороги общего пользования. Кроме того, W1 имеет лучшее соотношение мощности к массе 911 л. с. на тонну среди всех дорожных McLaren и лучшее в своём классе вообще.

McLaren W1 — вид сзади Фото: McLaren W1

Силовая установка может работать в режимах Grand Prix, который обеспечивает равномерную отдачу во время длинных сессий, и Sprint, максимизирующий параметры для одного быстрого круга — одновременно можно использовать режим Boost для пиковой мощности блока E-Module и антикрыло DRS, снижающее аэродинамическое сопротивление. Специально для McLaren W1 итальянские шинники из Pirelli разработали три модели резины, 19-дюймовой спереди и 20-дюймовой сзади — самые экстремальные P Zero Trofeo RS, ориентированные на гоночную трассу, обычные дорожные P Zero R и зимние покрышки P Zero Winter 2.

Водитель и его спутник, перебравшись через немаленькие пороги, оказываются в объятиях карбоновых ложементов сидений, которые, как сказано выше, жёстко интегрированы в монокок и не имеют регулировок. Положение человека за рулём оптимизировано на стадии проектирования гиперкара, однако у водителя есть регулируемые педальный блок, руль и закреплённая на нём панель приборов.

Салон McLaren W1 Фото: McLaren

Заявлено, что руль W1 более компактный и более плоский, чем на других моделях McLaren, может иметь опциональный встроенный в обод индикатор оборотов, а на руль вынесены только две клавиши — Boost и Aero — до которых можно дотянуться большими пальцами, не отрывая и не меняя положения рук. На приборную панель вынесены физические переключатели регулировки режимов шасси и силовой установки, а сама форма модуля с экраном приборов играет роль распределения потока воздуха во время работы климатической системы.

Предусмотрена мультимедийная система McLaren Infotainment System с вертикальным 8-дюймовым тачскрином, поддержкой протокола Apple CarPlay (а вот Android Auto нет) и сразу двумя разъёмами для подключения гаджетов — современным USB Type C и устаревающим уже USB Type A. На потолок к цифровому зеркалу заднего вида вынесены кнопка запуска двигателя, клавиши управления трансмиссией, селектор выбора режима Race и кнопки стеклоподъёмников. Для хранения мелочей предусмотрены бокс между сиденьями со встроенными подстаканником, а роль багажника играет полка за сиденьями — площадка объёмом до 117 л позволяет разместить две сумки или два гоночных шлема. Интересно, что жертвой борьбы с лишним весом стали даже противосолнечные козырьки — их роль играют карбоновые панели толщиной 3 мм.

Три поколения суперкаров McLaren Фото: McLaren

Для отделки можно выбрать инновационный материал InnoKnit, который не требует раскроя и сшивания, позволяет выбирать любые цвета и текстуры, а также даёт возможность интегрировать в аудио- и визуальные элементы — например, динамики акустики Bowers & Wilkins могут получить вставки из этого текстиля, а в выполненную из него обивку может быть встроена атмосферная подсветка интерьера. Естественно, заводское подразделение McLaren Special Operations способно реализовать любые пожелания клиентов по персонализации гиперкара.

И нет сомнений, что покупатели McLaren W1 предложенной программой индивидуализации автомобилей воспользуются. Выпуск модели начнётся только в 2026 году, но все запланированные к производству 399 экземпляров купе уже распроданы — базовая цена заявлена в £ 2 млн (в сумму включена программа четырёхлетнего технического обслуживания с периодичностью визитов к механикам раз в год), но средняя стоимость машины явно будет больше, поскольку клиенты марки в большинстве своём заказывают один из многочисленных вариантов кастомизации. Очевидно, увеличат её и эксклюзивные хронографы RM 65-01 McLaren Automatic Split-Seconds Chronograph W1 от Richard Mille — швейцарские часовщики, сотрудничающие с автопроизводителем, разработали эксклюзивную модель хронографа из титана и композитных материалов, которых сделают всего 500 экземпляров по цене в € 250 тысяч каждый.