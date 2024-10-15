14 отвратительных кубков за победы в Формуле-1. Какой хуже всех?

В преддверии Гран-при США в Остине компания «Пирелли» представила кубки для призёров гонки — и их дизайн многих удивил. И это при том, что в регламенте Формулы-1 есть правило, требующее, чтобы трофеи на подиуме были выполнены в виде традиционного кубка, но этот пункт уже давно никого не волнует. Поэтому мы решили вспомнить ещё 14 необычных дизайнов трофеев Формулы-1 и предложить вам выбрать худший из них. И да, кубка в виде Соника за Гран-при Европы 1993 года в нашей подборке нет — не только потому, что это был дополнительный, а не основной трофей, но и потому, что мы нашли варианты куда хуже.

Рейтинг: самые отвратительные кубки за победы в Гран-при Формулы-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images 1 место Гран-при Франции: горилла с шиной C 2018 по 2022 год Гран-при Франции проходил на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле — и там призёрам под видом кубков вручали статуэтки раскрашенной в цвета французского флага гориллы, держащей над головой шину. Горилла каким-то образом стала символом гонки, но в 2022-м организаторы всё-таки пришли к более традиционным кубкам в виде… бруска. Гонку, это, впрочем, всё равно не спасло. Фото: Dom Romney/Getty Images 2 место Гран-при Великобритании — 2014: даже Хэмилтон недоволен В Сильверстоуне в 2014 году подготовили кубки в виде логотипа титульного спонсора гонки — и его раскритиковал даже победитель Гран-при. «Когда мне дали эту пластиковую штуку, я подумал, что это даже не кубок. Это как будто трофей GP2, а не Формулы-1», — признался позднее Льюис Хэмилтон. Фото: Ker Robertson/Getty Images 3 место Гран-при Испании — 2009: палка на подставке В Барселоне в 2009 году подготовили кубки в виде некой стрелы, дополненной парой декоративных элементов. Выглядело это буквально как палочка на подставке, а тайный смысл трофея так и остался неясен. Фото: Mark Thompson/Getty Images 4 место Гран-при Германии — 2018: просто таблички На Гран-при Германии в сезоне-2018 призёрам вручили нечто, что выглядит как табличка-указатель. Это были не кубки, не очертания трассы и даже не логотип спонсора, а просто слова «Первое место», «Второе место», «Третье место» и «Конструкторы», размещённые на постаменте. 5 место Гран-при Австралии: банка пива Современный кубок Гран-при Австралии представляет собой огромную тарелку, однако она органично вписалась в историю гонки в Мельбурне. А вот в Аделаиде в конце 1980-х вручался другой кубок. Со стороны он смотрится даже неплохо, если не знать, что символизирует он собой банку пива — продукт титульного спонсора. Фото: Mark Thompson/Getty Images 6 место Гран-при Австрии — 2014: дерево с металлом Для Гран-при Австрии 2014 года были подготовлены необычные кубки из металла и дерева. Получившийся объект наверняка было непросто изготовить, он наверняка неплохо выглядел бы в рамках экспозиции музея, но на подиуме Гран-при Формулы-1 смотрелся странновато. Фото: wikipedia.org 7 место Гран-при Бразилии — 2008: трезубец Финал сезона-2008 прежде всего запомнился драматичным последним кругом, а потому странноватый кубок, который за свои труды получил Фелипе Масса, немного стёрся из памяти. А это был некий трезубец, который, по всей видимости, символизирует силу и решительность… Фото: Mark Thompson/Getty Images 8 место Гран-при Бельгии — 2018: рекламная статуя В 2018 году призёров Гран-при Бельгии наградили кубками в виде статуи шагающего человека. И, может быть, это даже неплохо бы смотрелось, если не знать, что этот человек — логотип титульного спонсора гонки, который производит спиртные напитки. Не самый здоровый символ для одного из главных этапов Формулы-1. Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images 9 место Гран-при США — 2024: Heroo Кубки для Гран-при США совместно с «Пирелли» создавал итальянский современный художник Маттео Макиавелли. По их замыслу фигурка в шлеме с ушками (что?!), символизирует связь гоночного автомобиля с шинами, а также непревзойдённые технологии Формулы-1. Правда, почему-то кубок до степени смешения напоминает известные игрушки Be@rbrick, хотя не имеет к ним никакого отношения. Фото: Pascal Rondeau/ALLSPOR 10 место Гран-при Бахрейна — 2004: башня Первый Гран-при Бахрейна прошёл в 2004 году, и организаторы, не мудрствуя лукаво, подготовили трофеи в виде Сахир Тауэр — башни, расположенной на трассе. Башня считается визитной карточкой трассы и одним из её самых узнаваемых объектов, но в виде кубка выглядит как дырявое ведро. Фото: Clive Rose/Getty Images 11 место Сузука и Остин сезона-2023: кубки для поцелуев В 2023 году компания Lenovo совместно с Pininfarina создала кубки для поцелуев — после прикосновения победителя губами трофей начинал светиться разными цветами. В итоге внешне кубок напоминал какую-то странную беспроводную колонку. Такой трофей вручался дважды — на Гран-при Японии и Гран-при США 2023 года. Фото: Simon Bruty/Allsport 12 место Сан-Паулу и Барселона в сезоне-2001: золотые рули Спонсорские кубки появились в Формуле-1 десятки лет назад, и они уже не редкость. В 2001 году с подачи табачной компании, поддерживавшей Гран-при Бразилии и Испании, призёрам вручали золотые рули машин Ф-1 с логотипами спонсора. Выглядит скорее как игрушка для ребёнка очень богатых родителей. Фото: Clive Mason/Getty Images 13 место Гран-при Германии — 2010: спонсорский кубок В 2010-м на Гран-при Германии призёрам вручали кубки в виде логотипа титульного спонсора заезда — банка Santander. Никакого авторского переосмысления или нового необычного прочтения — просто логотип на подставке. Фото: Andrew Hone/Getty Images 14 место Гран-при Венгрии — 2011: шестиногая собака Победитель и призёры Гран-при Венгрии 2011 года получили в награду не кубки, а статуэтки шестиногой собаки, дышащей пламенем на собственный хвост. Какое отношение она имеет к Венгрии? Никакого — это логотип итальянской компании Eni, которая была титульным спонсором гонки.