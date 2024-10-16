От Фоменко до Фассбендера. 7 актёров, решивших стать гонщиками

В октябре в профессиональном автоспорте дебютировал всемирно известный актер Киану Ривз, занявший 25-е и 24-е места на финальном этапе сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing в Индианаполисе. Ривз – далеко не первый актёр, решивший попробовать свои силы в автоспорте. Вашему вниманию список из семи актёров, принимавших участие в профессиональных гонках.

Пол Ньюман

В кино

Один из культовых актёров Голливуда второй половины ХХ века. Восемь номинаций на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», одна из которых победная – за работу в фильме «Цвет денег». Кстати, именно Ньюман озвучил Дока Хадсона в англоязычной версии анимационного фильма «Тачки». Сложно было найти на эту роль более подходящего человека.

В гонках

Что интересно, в мир высоких скоростей Ньюман пришёл благодаря кинематографу – тренировался в гоночной школе на Уоткинс-Глен перед съёмками в фильме «Победа», сюжет которого частично развивался во время гонки «Инди-500». По словам актёра, автоспорт – первое, в чём он нашёл хоть какое-то изящество. В дальнейшем Ньюман на протяжении 20 с лишним лет соревновался в гонках спорткаров, причём как регионального, так и международного значения. А в 1979-м американский актёр так и вовсе принял участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» – в одном экипаже с бывшим пилотом Ф-1 Ральфом Штоммеленом. Их «Порше» выиграл в своём классе (IMSA GTX) и занял второе место в абсолютном зачёте.

Из других достижений Ньюмана можно отметить его победу в классе GTS-1 (третье место в «абсолюте») в суточном марафоне на «Дайтоне», одержанную в 1995 году – на тот момент великому актеру было 70! А 10 лет спустя он снова вышел на старт в Дайтоне (и это в 80 лет!).

Кстати, Ньюман был не только гонщиком, но и владельцем команд. Самым успешным его проектом стала выступавшая в CART и IndyCar конюшня Newman/Haas Racing, в которой он был одним из соучредителей. За эту команду выступали такие гиганты, как Марио и Майкл Андретти, Найджел Мэнселл и Пол Трейси. Всего же Newman/Haas Racing одержал 107 побед и восемь раз отпраздновал чемпионство в личном зачёте.

Стив Маккуин

В кино

Ещё один знаковый актёр Голливуда 1960-х и 1970-х. В частности, он исполнил главную роль в фильме «Ле-Ман».

В гонках

Маккуин был большим поклонником автомобилей и мотоциклов, владея внушительной коллекцией классической техники. Любовь Стива к высоким скоростям нашла своё отражение и в его основной работе. К примеру, многие трюки на автомобилях во время съёмок фильмов он выполнял самостоятельно – без помощи каскадёров.

Стив Маккуин в Ле-Мане Фото: Keystone Features/Getty Images

Мимо профессиональных гонок Маккуин также не прошёл. В 1960-х он начал соревноваться в британском туринге, где был достаточно неплох. Однако главным достижением Маккуина-гонщика стало второе место в 12-часовом марафоне на «Себринге» в 1970 году в одном экипаже с Питером Ревсоном. «Порше» американцев уступил всего 20 секунд экипажу «Феррари» (Марио Андретти, Иньяцо Джунти и Нино Ваккарелла). Кстати, в той гонке Маккуин выступал с гипсом на левой ноге, которую он сломал при падении с мотоцикла.

Одну из машин Маккуина недавно выставляли на аукцион: Фото На аукцион выставлен спорткар Стива Маккуина

Джейсон Пристли

В кино

По сравнению с предыдущими героями далеко не самый популярный актёр. Самые известные его работы пришлись на сериалы – «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зовите меня Фитцем».

В гонках

Свой путь в автоспорте Пристли начал в середине 1990-х – с раллийных гонок местного значения. В дальнейшем он также соревновался на спорткарах (всё там же в Америке), а в 2002-м созрел для дебюта в открытых колёсах – канадец заявился в чемпионат Indy Pro (ныне Indy NXT – аналог Формулы-2 в лестнице IndyCar). Первую гонку в молодёжном первенстве Пристли провёл в 32 года – поздновато для состязаний с юниорами. Впрочем, вряд ли канадский актёр имел такие же амбиции, как его соперники – он просто получал удовольствие от процесса.

Начал в открытых колёсах Джейсон очень даже неплохо: первую гонку он завершил на втором месте. Впрочем, долгой история Пристли в чемпионате Indy Pro не получилась: во время тренировки на четвёртом этапе на «Кентукки Спидвей» канадец угодил в страшную аварию – в больницу Джейсон поступил в критическом состоянии. К счастью, Пристли удалось избежать тяжёлых последствий, достаточно быстро он пошёл на поправку, однако на этом его карьера гонщика, по сути, и закончилась.

Фрэнки Муниз

В кино

Вы можете его помнить по незатейливым фильмам нулевых. В частности, он исполнил главную роль в «Агенте Коди Бэнксе».

В гонках

Ещё один актёр, добравшийся до открытых колёс. В 19 лет – после пары гонок на любительском уровне – Муниз созрел для дебюта в американском чемпионате Формула «БМВ». Среди пилотов, гонявших на полном расписании, Фрэнки занял последнее место в личном зачёте, а чемпионом в том сезоне, кстати, стал Роберт Уикенс. Несмотря на неудачный дебют, американский актёр и не думал останавливаться – в следующем году он заявился уже в Atlantic Championship (аналог Формулы-2 в лестнице тогда уже умиравшего Champ Car). Суммарно в этом первенстве Муниз провёл три сезона, лучшим из которых для него, пожалуй, стал второй – был далеко не худшим «фуллтаймером».

Фрэнки Муниз на этапе NASCAR Craftsman Truck Series Фото: Sean Gardner/Getty Images

В дальнейшем Фрэнки продолжил гоняться в полупрофессиональных кузовных чемпионатах, а в 2024 году дорос до дебюта в NASCAR Xfinity Series – втором по статусу дивизионе культового американского первенства. На сегодняшний день в активе Муниза числятся две гонки в Xfinity Series (ещё один раз он не смог пройти квалификацию) на овалах в Дайтоне и Финиксе, лучший результат – 30-е место.

Патрик Демпси

В кино

Главный проект его карьеры – сериал «Анатомия страсти». Также вы можете помнить этого актёра по ряду романтическим комедий: «Стильная штучка», «Друг невесты», «Бриджит Джонс 3». А ещё он исполнил роль Пьеро Таруффи в фильме «Феррари».

В гонках

Свой путь в автоспорте Демпси начал в 2000-х, причём достаточно быстро стал гоняться на полном расписании. Сначала Патрик выступал в кузовном американском чемпионате Rolex Sports Car Series, после чего он перешёл в более серьёзное первенство American Le Mans Series (предшественник IMSA – североамериканского аналога WEC).

Патрик Демпси в Ле-Мане Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гонялся Демпси в основном в классе GT – в этой же категории он дебютировал в «24 часах Ле-Мана» в 2009 году. В последствии он ещё три раза приедет на «Сартэ», лучшим результатом для него станет второе место в классе GTE Am, добытое в 2015-м. Кстати, всё в том же году Демпси откатал за рулём «Порше» практически полный сезон в первенстве WEC в составе собственной команды – и даже выиграл гонку «6 часов Фудзи» в своей категории.

Майкл Фассбендер

В кино

Известен ролью Магнето в серии фильмов «Люди Икс». Среди других значимых проектов Фассбендера стоит выделить «300 спартанцев», «12 лет рабства» и, конечно же, «Бесславных ублюдков». Двукратный номинант премии «Оскар».

В гонках

Ещё в детстве фанател от гонок, что нашло своё отражение в более зрелом возрасте, когда появились средства заниматься автоспортом. Начинал Майкл с полупрофессионального первенства Ferrari Challenge, в котором он дебютировал в 2017-м.

Майкл Фассбендер и Себастьян Феттель Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уже через три года Фассбендер выступал в Европейской серии «Ле-Ман» в категории LMGTE в составе команды Proton Competition («Порше»). За четыре сезона экипаж ирландского актёра дважды финишировал в топ-3 своего класса. Также Майкл дважды принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана» – 16-е место в категории LMGTE Am в 2022 году и сход с дистанции в 2023-м.

Бонус. Николай Фоменко

В кино

Старшее поколение помнит Фоменко-актёра по фильму «Сирота казанская», более молодое – по ряду стриминговых сериалов, вышедших на экраны в последние годы (к примеру, по «Беспринципным», где, кстати, эпизодическую роль сыграл Никита Мазепин).

В гонках

Страсть к автоспорту у Фоменко возникла ещё во время учёбы в университете, но, к сожалению, серьёзно заниматься этим делом в то время банально не было возможности. Уже в 1990-х Николай начал состязаться в российских туринговых чемпионатах – и даже стал чемпионом России в классе «Туризм-1600».

Николай Фоменко в гонках на выживание в 1996 году Фото: РИА Новости

В 2000 году Фоменко вышел на международный уровень, дебютировав в первенстве FIA GT. В данной серии Николай проведёт шесть сезонов – наивысшим достижением стало седьмое место по итогам чемпионата 2004 года в классе N-GT. Также Фоменко принимал участие в престижных гоночных марафонах – «24 часах Дайтоны» и «24 часах Ле-Мана». В 2005-м экипаж Николая занял пятое место в классе LMGT1 в суточном марафоне на «Сартэ». На этом, по сути, активная фаза гоночной карьеры российского актёра подошла к концу, но зато в начале 2010-х Фоменко дошёл до Формулы-1, став руководителем команды «Маруся».