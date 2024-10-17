Так кто станет чемпионом и что сделает «Ред Булл» с пилотами? Главные интриги концовки Ф-1

Осенняя пауза в Формуле-1 подошла к концу — в предстоящий уикенд в Остине стартует заключительная фаза чемпионата, которая будет состоять из шести гонок. В преддверии этапа на «Трассе Америк» предлагаем шесть главных интриг концовки сезона, и среди них — впервые с 2021 года — пункт о борьбе за чемпионство.

Сохранит ли Макс титул?

Перед Гран-при США Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в общем зачёте разделяют 52 очка. Это большой разрыв, но на фоне скорости «Макларена» в последних гонках у Норриса есть реальный шанс выиграть все оставшиеся в этом году гонки. Ферстаппен же не побеждал с Гран-при Испании, прошедшего в июне, и даже на подиум после этого поднимался в лучшем случае через раз.

Причина спада действующего чемпиона — в проблемах с машиной. Некогда непобедимый «Ред Булл» всего за пару месяцев превратился в нечто неуправляемое — Макс называет болид монстром. Однако к этапу в Остине австрийская команда подготовила обновления, которые должны решить основную часть проблем. Не факт, что это сделает «Ред Булл» быстрее «Макларена», но в Милтон-Кинсе надеются, что теперь борьба пойдёт хотя бы на равных. Иначе у нидерландца большие проблемы.

Борьба в Кубке конструкторов

Тем временем победу в Кубке конструкторов в «Ред Булл», похоже, уже упустили: «Макларен» вырвался вперёд и уже опережает действующих чемпионов на 41 очко. Больше того, уже шесть этапов подряд Уокинг в среднем набирает вдвое больше очков, чем Милтон-Кинс. «Оранжевые» за это время отыграли 119 очков.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

В данном случае «Ред Булл» уже недостаточно просто догнать «Макларен» — действующим чемпионам нужно переходить в контратаку. Причём двумя машинами — то есть мало того, что должна прибавить машина, так ещё и Серхио Перес должен начать опережать хотя бы один из «Макларенов». И сейчас это кажется маловероятным. Но мог ли кто-то в начале сезона представить, что за шесть этапов до конца сезона шансы «Ред Булл» на Кубок конструкторов будут выглядеть ничтожными?

«Мерседес» или «Феррари»?

Самое яркое противостояние за спинами лидеров — это борьба «Мерседеса» и «Феррари». Она, правда, идёт скорее в заочном формате — в Кубке конструкторов немцы уступают «Скудерии» более сотни очков. Тем не менее следить за меняющейся расстановкой сил в стане главных преследователей лидеров по-прежнему интересно.

В начале сезона сильнее казалась «Феррари», тогда как «Мерседес» даже с полностью переработанным шасси остался на месте. Затем немцы прибавили, а Хэмилтон с Расселлом в середине сезона выдали мощнейшую серию с тремя победами. Этот темп куда-то делся, и теперь вновь «Скудерия» выглядит быстрее. Впрочем, статус-кво наверняка изменится ещё не раз, при том что в отдельных гонках и «Феррари», и «Мерседес» могут включиться в борьбу за первые места.

Пасьянс пилотов «Ред Булл»

Аккурат перед Гран-при США тим-менеджер «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда больше не может позволить себе большой разрыв между пилотами. Это, если переводить с языка паддока, означает, что место Серхио Переса в «Ред Булл» под угрозой, несмотря на подписанный ранее контракт. В конце концов, неслучайно выступления Лиама Лоусона в «РБ» подтверждены только до конца сезона.

Серхио Перес и Лиам Лоусон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если новозеландец окажется заметно быстрее Цуноды, а неплохой темп Переса в Баку так и останется единичным случаем, замена Чеко будет даже логичной. В какой-то момент Серхио придётся менять — так зачем тянуть, если Лоусон окажется в хорошей форме? С другой стороны, если Перес докажет, что оставил проблемы позади, то торопиться с заменой было бы неправильно. В общем, карьера Чеко сейчас полностью в его руках.

Вакансия в «Кик-Заубере»

Если не считать сложной ситуации в «Ред Булл» и её младшей команде «РБ», единственной свободной вакансией на следующий год осталось место напарника Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере» (с 2026 года — «Ауди»). Список кандидатов у Маттиа Бинотто, который недавно возглавил проект, обширен — в нём есть даже Роберт Шварцман, знакомый боссу «Ауди» по Академии «Феррари».

Главными же кандидатами на эту вакансию считаются Валттери Боттас и Габриэл Бортолето. Первый обладает опытом и хорошо знает команду, но хочет долгосрочного контракта. Однако такой «Ауди» может предложить только молодому пилоту — при этом Бортолето связан с «Маклареном», и не факт, что бразильца удастся подписать на подходящих Хинвилю условиях. Среди претендентов, к слову, есть и ещё один воспитанник «Феррари» — Мик Шумахер.

Заслужит ли шанс Колапинто?

Ещё одним неожиданным кандидатом в «Кик-Заубер» может стать Франко Колапинто. Аргентинец заменил в «Уильямсе» провалившегося Логана Сарджента и за две гонки набрал больше очков, чем американец за полтора сезона! Такой скорости от Франко никто не ожидал — Колапинто стал настоящим открытием этого года.

Франко Колапинто Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако мест на стартовой решётке на следующий год уже почти не осталось. В случае с «Кик-Заубером» у Колапинто могут возникнуть проблемы из-за связей с «Уильямсом», но, даже если это место ему не достанется, у молодого пилота есть отличный шанс попасть на карандаш к главам других команд. Впрочем, впереди ещё шесть гонок — и аргентинец может так же быстро разрушить свою репутацию.