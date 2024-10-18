Новая флагманская «Феррари» — самая мощная и впервые полноприводная. Детали и фото

Всё, что нужно знать о Ferrari F80. А в Маранелло ещё подумают, продать её вам или нет.

В истории флагманских Ferrari, которая началась в 1984 году с выходом модели Ferrari GTO, спустя 40 лет наступила новая глава. Культовая Ferrari F40, представленная в 1987-м, вышедшая в 1995-м его преемница Ferrari F50 вместе с представленной в 2002-м Ferrari Enzo составили в этой «книге» ярких моделей первую часть, посвящённую суперкарам, а в 2013 году началась вторая часть повествования под знаком гиперкаров. Открыла её модель Ferrari LaFerrari, а продолжит вышедшая в год 40-летнего юбилея супер-Ferrari с индексом F80. Самый мощный дорожный автомобиль за все 85 лет существования бренда из Маранелло!

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Новый гиперкар стал воплощением самых современных технологий из мира дорожных автомобилей и гоночных машин — от Формулы-1 до спортпрототипов и моделей GT, поскольку во всех этих дисциплинах Ferrari не просто участвует, но и побеждает. В основу F80 (интересно, что этот индекс продолжает схему наименования суперкаров из 1990-х, намекая, что последовавшее за F50 купе Enzo могло бы быть F60, а заменившая его LaFerrari могла бы носить имя F70) лёг углепластиковый монокок с алюминиевыми подрамниками спереди и сзади, причём на корме появился дополнительный подрамник для установки аккумуляторной батареи гибридной силовой установки.

Салон Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Более того, монокок сделан ассиметричным — со стороны водителя больше усилителей и различных элементов, поскольку сиденье сделано регулируемым, тогда как для пассажира предусмотрено единственное жёстко зафиксированное кресло, которое сдвинуто чуть назад. В итоге получилась необычная компоновка, которую в компании описывают как «1+» — во главе угла стоит человек за рулём, а его спутник довольствуется тем, что ему предоставили создатели машины, и не более.

Салон Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Особенностью интерьера F80 стала его «пилотоцентричность»: сиденье водителя имеет более агрессивную форму, чем кресло пассажира, а панель приборов и центральная консоль формируют кокон вокруг водителя, давая ему возможность сосредоточиться на управлении машиной. Гиперкар получил новый мультифункциональный руль с усечённым сверху и снизу ободом, с физическими клавишами на спицах — в компании заявляют, что все будущие дорожные модели Ferrari обзаведутся аналогичным рулём. И самой яркой во всех смыслах фишкой салона оказалось его цветовое решение: место пассажира выполнено чёрным, тогда как кресло водителя выделено ярко-алой обивкой, чётко давая понять, кто в этой машине главный.

Руль и панель приборов Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Футуристичного вида кузов, выполненный из карбона по технологиям Формулы-1, отсылает к облику и исторических F40 и F50, и современного 12Cilindri, а также к космическим кораблям из научной фантастики — они тоже послужили источником вдохновения. Команда дизайнеров под началом руководителя Центра стиля Ferrari Флавио Манцони создала узнаваемый внешний вид машины, сочетающий яркие цвета и контрастные элементы из неокрашенного углепластика, эффектные решения и эффективные детали. Причём, как это водится во всех современных автомобилях подобного класса, всё сделано во имя аэродинамики. На скорости 250 км/ч обвес генерирует 1000 кг прижимной силы! Добиться этого позволило использование решений из мира Формулы-1 и WEC, включая полулежачую посадку водителя, которая высвободила важное для аэродинамических элементов место под днищем. В целом вся компоновка машины продиктована соображениями аэродинамики, чтобы разместить многочисленные воздуховоды, крупный диффузор, оптимизировать форму монокока и увязать всё это с активными элементами обвеса, включая заднее крыло с функцией DRS.

Параллельно инженерам приходилось решать сложную задачу эффективного охлаждения всех внутренних агрегатов F80. В передней части кузова расположены два конденсатора, обслуживающих систему климат-контроля, аккумуляторную батарею и контур активной подвески, а также три высокотемпературных радиатора для охлаждения турбомотора V6: два из них вынесены вбок, чтобы максимально эффективно использовать пространство между днищем и фарами, а третий расположен в центре.

Фронтальная часть автомобиля, борта и корма буквально испещрены различными отверстиями, которые отвечают за приток холодного и отвод горячего воздуха, перераспределение потоков для улучшения прижимной силы машины. Более того, итальянским специалистам удалось использовать даже внутренности силового каркаса во имя аэродинамики — внутренние полости передних лонжеронов шасси играют роль воздуховодов для охлаждения тормозов. А лобовое стекло получило специальную прозрачную плёнку, которая питается от сети напряжением 48 В и защищает салон от перегрева ради снижения энергопотребления классической системы кондиционирования воздуха.

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

И это не технологии ради технологий, а обусловленные сложной конструкцией силовой установки решения. Ferrari F80 по моде времени получила гибридный агрегат — естественно, с заимствованиями из Формулы-1 и WEC. В основе лежит бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6, который дебютировал на Ferrari 296 GTB, а впоследствии был адаптирован под победоносный лемановский «гиперкар» Ferrari 499P. Для новинки он вновь был модернизирован — использование титановых компонентов позволило усилить конструкцию, а появление турбин со встроенными электромоторами (решение, которое впервые применяется на машинах итальянской марки) дало возможность оптимизировать работу мотора и повысить его отзывчивость. В итоге получился агрегат на 900 л. с. и 850 Нм — самый выдающийся по удельной мощности мотор в истории бренда.

Силовая установка Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Впервые флагманская модель Ferrari стала полноприводной, чего инженеры добились за счёт установки двух электромоторов на переднюю и одного электродвигателя на заднюю ось. Работают они в связке с системами MGU-K и MGU-H, известными по Формуле-1, а общая схема системы похожа на ту, что использовала Ferrari SF90 Stradale, однако у новинки элементы стали компактнее и легче. Электромотор сзади развивает 80 л. с. и 45 Нм, а каждый из передних электродвигателей выдаёт уже по 140 л. с. и 120 Нм. Сочетаются моторы с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией без задней передачи (за реверс отвечают электромоторы передней оси), но вот высоковольтная аккумуляторная батарея ёмкостью всего 2,3 кВт∙ч не позволяет даже ненадолго полностью переходить на электротягу — F80 всегда гибрид (режим eDrive, доступный на SF90 Stradale и 296 GTB, отсутствует, но зато остались Hybrid, Performance и Qualify, отличающиеся степенью агрессивности работы систем машины).

Зато интересно другое — системы гиперкара работают с тремя различными напряжениями, что потребовало разработки инновационного преобразователя: постоянный ток, вырабатываемый высоковольтной батареей напряжением 800 В, преобразователь трансформирует в постоянный ток напряжением 48 В для питания систем активной подвески и электронного турбонаддува, а также в постоянный ток напряжением 12 В для питания электронных блоков управления и всех других вспомогательных электрических устройств автомобиля.

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

1200-сильная силовая установка сделала F80 мощнейшей дорожной машиной Ferrari, однако она стала намного тяжелее предшественницы — 1525 кг против 1255 кг у LaFerrari — но в динамике смогла прибавить. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 2,15 с, вторую сотню разменивает через 5,75 с после старта, а максимальная скорость гиперкара принудительно ограничена 350 км/ч. Впрочем, куда важнее поведение купе на гоночной трассе. Ferrari F80 стала новым рекордсменом автодрома во Фьорано, где круг новая модель прошла за 1.15.3, что на 2 секунды быстрее экстремальной SF90 XX Stradale и сразу на 4,4 секунды лучше LaFerrari!

Добиться этого помогли и полный привод с системой векторизации тяги на передних колёсах, и новая активная подвеска, заимствованная — естественно, с серьёзными доработками — у кроссовера Ferrari Purosangue. Гиперкар обзавёлся полностью независимой подвеской с двойными поперечными рычагами, активными внутренними амортизаторами и верхними поперечными рычагами, созданными с помощью 3D-печати и технологии аддитивного производства, которая впервые используется на дорожном автомобиле Ferrari, в сочетании сразу с четырьмя 480-вольтовыми электродвигателями. На дорогах общего пользования комплекс этих решений, созданных совместно с канадской компанией Multimatic, обеспечивает нужный дорожный просвет и достаточную плавность хода, а на гоночном полотне — стабильное поведение автомобиля на скорости во время разгонов, торможений и прохождения поворотов.

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Ещё одним важным нововведением стала новая система SSC 9.0 (Side Slip Control), которая получила встроенную функцию FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator) — разработка основана на концепции цифрового двойника, при которой математическая модель использует параметры, полученные с помощью датчиков, установленных на автомобиле, для виртуального воспроизведения его поведения, что улучшает работу всех электронных ассистентов водителя. Более того, появилась инновационная для мирового автопрома технология Boost Optimization, которая доступна в режимах Performance и Qualify: водитель сначала проезжает пробный круг по трассе, во время которого система определяет повороты и прямые участки трассы, получая данные, необходимые для оптимизации подачи мощности, а затем во время быстрых кругов автоматически обеспечивает дополнительное увеличение мощности на тех отрезках, где это наиболее необходимо и максимально эффективно!

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Чтобы машина могла безопасно ездить в высоком темпе, совместно с Brembo были разработаны инновационные карбон-керамические тормоза CCM-R Plus, в которых используются более длинные углеродные волокна, что значительно повышает механическую прочность и теплопроводность по сравнению с решением предыдущего поколения. Тормозные поверхности покрыты слоем карбида кремния, который обеспечивает невероятную износостойкость и сокращает одновременно время притирки, а эти диски работают в сочетании с тормозными колодками, изготовленными из специального нового состава, который обеспечивает исключительно стабильный коэффициент трения даже при длительной интенсивной эксплуатации на трассе — со 100 км/ч до полной остановки машина замедлится за 28 м, а с 200 км/ч тормозной путь составит всего 98 м.

Ferrari F80 Фото: Ferrari S.p.A.

Французские шинники из Michelin под F80 разработали шины Pilot Sport Cup 2 и Pilot Sport Cup 2R, 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Интересно, что в Ferrari позаботились даже о возможности комфортной повседневной эксплуатации — гиперкар получил адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения для предупреждения столкновений, а также ассистента удержания полосы движения, комплекс распознавания дорожных знаков и даже функцию предупреждения о сонливости водителя!

Всего будет выпущено 799 экземпляров Ferrari F80 по цене от € 3,6 млн каждый. Поставки первых гиперкаров клиентам запланированы на конец 2025 года, причём купить машину смогут отнюдь не все желающие. Итальянская марка верна своей традиции выбирать обладателей своих эксклюзивных моделей самостоятельно, формируя таким образом закрытый элитарный клуб людей, у которых не просто есть деньги на покупку уникальной Ferrari, но и дарованное самой компанией право сделать это.