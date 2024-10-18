Ф-1 резко отменила спорный пункт правил после скандальчика в Сингапуре. Опять поспешили?

Евгений Кустов: нас лишили дополнительной интриги на финише, а какой плюс?

Итак, ФИА объявила, что с 2025 года быстрейшие круги в Формуле-1 не будут никак поощряться. А ведь нередко судьба бонусного балла за быстрейший круг была единственным развлечением на последних кругах гонки — сталкиваясь с конкуренцией разве что в виде борьбы за условно восьмое-девятое места. Разве плохо, что в конце всё-таки был какой-то экшен, какая-то неопределённость? Это дополнительная тактическая борьба, это риск в виде потенциально неудачного пит-стопа, это вот такое неожиданное вмешательство, как у Риккардо в Сингапуре. Это, в конце концов, нервные переговоры по радио, когда команда уговаривает лидера не рисковать, тот молчит и потом ставит фиолетовые сектора на старых шинах.

Кто-то просто сделал бесплатный пит-стоп, имея серьёзный задел, и взял лишнее очко? Ну, одно очко — не так много, чтобы резко перевернуть ход борьбы в чемпионате, зато есть риск ошибки в боксах и какой-никакой экшен.

Искусственность? Слушайте, да любые правила — искусственность. Почему в Формуле-1 именно такая очковая система, а не какая-то другая? Почему именно такие ограничения по технике, по расходам и так далее… Мне не кажется, что бонусный балл за быстрейший круг — самая неестественная вещь в Ф-1, от которой нужно было срочно избавиться.

И даже в истории с быстрейшим кругом Риккардо на Гран-при Сингапура я серьёзных проблем не видел. Во-первых, наивно верю, что это всё-таки было прощание «РБ» с заслужившим того пилотом, а не хитроумная тактика «Ред Булл». Во-вторых, если же дело в приказе от основной команды, то, может, надо бороться с первопричиной в виде одного владельца у двух команд, а не с очками за круги?

Опять же, можно было просто чуть изменить правила и в любом случае вручать очко пилоту из топ-10, чей круг быстрее всех среди набравших очки. А такой оперативный запрет просто выглядит нервной реакцией на Сингапур. Увы, типично для Формулы-1.

Дмитрий Захарченко: бонусный балл изначально был лишним

Желание организаторов сделать борьбу в Формуле-1 более разнообразной и насыщенной похвально. Но ведь не каждая идея в этом направлении обязательно пойдёт спорту на пользу. Вот это вот бонусное очко — сильно ли лучше оно сделало гонки? Был ли хоть один раз, кроме недавнего Гран-при Сингапура, когда кого-то по-настоящему интересовала судьба лучшего круга? Когда этот пресловутый лучший круг хоть на что-то действительно влиял?

Сам по себе лучший круг гонки — достижение сомнительное. По-настоящему быстрейшие круги пилоты проезжают в квалификации, а в гонке все едут стабильно на несколько секунд медленнее — берегут шины, топливо, ресурс силовой установки. Лучший круг в гонке всегда уходил к тому, кто борется за более высокую позицию и вынужден атаковать, а не к тому, кто действительно быстрее всех. До 2019 года никто специально за этот круг не боролся — ради чего?

Какое разнообразие дополнительный балл за лучший круг привнёс в гонки? В большинстве случаев это очко набирал тот, у кого достаточно отрыва для «бесплатного» пит-стопа. Лидеры при этом стараются не рисковать — и чуть ли не против воли командного мостика внезапно берутся атаковать на последнем круге. За прошедшие пять лет не было такого, чтобы это бонусное очко как-то обострило борьбу за титул — и это к лучшему. Не было бы странно, если бы судьбу чемпионства решил быстрейший круг?

Этот бонусный балл стал своего рода побочным от основного сюжета квестом. Начисление этого очка, как показывает практика, зависит от ситуации, а не от реальной силы соперников на трассе. Так и какая тогда польза от этого правила спорту? Логика спорта в том, чтобы определять и вознаграждать сильнейшего, и бонус за лучший круг в его современном виде этой логике не соответствует.

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