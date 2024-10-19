Снова техскандал в Ф-1. Чемпионов обвинили в нарушении регламента и требуют покарать

Совсем недавно команду «Ред Булл» подозревали в применении хитроумного асимметричного тормоза, а теперь разразился новый технический скандал: действующих чемпионов обвиняют в использовании системы, которая позволяет нарушать правила так называемого закрытого парка (режима, когда на машине нельзя ничего менять).

Более того, в «Ред Булл» признали, что такая система на их машинах действительно есть, но правил австрийцы с помощью неё не нарушали. Разбираемся, что такое «поднос» и грозят ли «Ред Булл» серьёзные санкции.

В чём проблема?

В преддверии Гран-при США Международная автомобильная федерация (ФИА) неожиданно заявила, что будет строже следить за соблюдением правил закрытого парка. «Любое изменение клиренса переднего края днища в условиях закрытого парка строго запрещено правилами. Хотя мы не располагаем какими-либо свидетельствами использования подобной системы, ФИА усилит контроль за соблюдением правил. В этой связи внесены процедурные изменения, чтобы исключить возможность беспрепятственного изменения клиренса переднего края днища», — говорится в заявлении.

Правила закрытого парка запрещают изменение настроек или конфигурации машины (за небольшими исключениями) между квалификацией и гонкой. В случае внесения таких изменений пилот обязан стартовать с пит-лейна. И одна из самых важных регулировок в Формуле-1 — это клиренс. Современные машины с граунд-эффектом предельно чувствительны к малейшим изменениям днища, а инженерам каждый раз необходимо находить баланс: чтобы машина была быстрее, ей нужен минимальный дорожный просвет, но если переборщить, то в гонке, когда баки загружены топливом, она может начать чиркать днищем об асфальт и в итоге будет дисквалифицирована за слишком высокий износ контрольной планки.

Машина Ферстаппена в режиме закрытого парка Фото: Mark Thompson/Getty Images

В паддоке заподозрили, что кто-то из команд придумал хитрое устройство, позволяющее быстро менять дорожный просвет, управляя положением так называемого «подноса» (T-tray). Данный элемент — это и есть передний край днища, который рассекает потоки воздуха, прежде чем они попадут в сложную систему тоннелей. То, как воздух огибает «поднос», в конечном счёте определяет всю логику движения потоков под днищем. И в «Ред Булл» признались, что на их машине действительно есть такая система, но использовать её, когда машина собрана, якобы нельзя.

Как эта система работает, команде «Ред Булл» пришлось в присутствии журналистов показывать представителям ФИА. Выяснилось, что механизм расположен в области ног пилота — и недоступен для использования, когда гонщик в кокпите. Чтобы воспользоваться системой, необходимо снять носовой обтекатель, затем механик через снятую верхнюю крышку отвёрткой меняет положение «подноса». Проделать такие манипуляции и остаться незамеченным для камер наблюдения невозможно, что подтверждает слова «Ред Булл».

Чёрная зона регламента

Разумеется, оправдания «Ред Булл» паддок не убедили. «Зачем вы вообще создаёте такую систему внутри машины? Ни у одной из остальных команд такого нет, — заявил глава «Макларена» Зак Браун в интервью Sky Sports. — Я рад, что ФИА взялась за это дело, нужно тщательное расследование. Если вы влияете на эффективность машины в закрытом парке, это явное нарушение, будут серьёзные последствия».

В то же время Ландо Норрис, который сражается с Максом Ферстаппеном за чемпионство, высказался осторожнее. «Одно дело обладать такой системой, а другое — использовать её. И с этим нужно разобраться, — сказал британец. — Если слухи верны, то запрет таких систем, наверное, сыграет нам на пользу. Но я на самом деле не думаю, что это что-то изменит. Из-за одной лишь этой системы не выиграешь несколько поул-позиций и гонок».

Авария Переса позволяет разглядеть тот самый «поднос» Фото: Anadolu via Getty Images

Использовал ли «Ред Булл» эту систему для обхода ограничений закрытого парка, доподлинно неизвестно — и уже никогда известно не будет, если, конечно, кто-то из команды внезапно не разоткровенничается. И именно в этом кроется проблема: само по себе наличие подобной системы правила не нарушает, и наказывать «Ред Булл» не за что. Хотя и очевидно, что тайное использование такой системы обеспечило бы огромную прибавку в скорости.

После консультаций с ФИА в «Ред Булл» обязались убрать с машин подозрительные механизмы, но сделать это получится лишь к Гран-при Сан-Паулу. То есть ещё две гонки австрийцы проедут со спорной системой. На фоне ужесточения проверок ФИА использовать её «Ред Булл» уже не будет, но подозрения соперников это вряд ли способно развеять. «Одному богу известно, как долго у них эта система», — отметил Льюис Хэмилтон.

Повлияет ли запрет на «Ред Булл»?

Если в «Ред Булл» действительно обходили правила закрытого парка с помощью подобной системы, то её отсутствие сильно ударит по скорости машины. Инженерам придётся искать компромиссы и увеличивать дорожный просвет, теряя прижимную силу. Кроме того, в Милтон-Кинсе подготовили обновления к Гран-при США — и можно предположить, что проектировали их с учётом возможности смены клиренса в закрытом парке. Если всё будет именно так, то шансов на титул у Ферстаппена не будет.

Однако сейчас более вероятной всё же кажется версия «Ред Булл». Столь грубое нарушение правил закрытого парка — большой риск, если бы кто-то смог по-настоящему раскрыть схему, это был бы скандал уровня «Крашгейта». С другой стороны, нужно признать, что пока мы всё же недостаточно знаем о работе этой системы — кто гарантирует, что «Ред Булл» ничего не скрывал и не предусмотрел возможность оправдаться в случае чего?

Макс Ферстаппен на Гран-при США Фото: Mark Sutton/Getty Images

«Это же открытые данные, верно? Все могут посмотреть, — ответил на подозрения Макс Ферстаппен. — Для нас это просто удобный инструмент для тех случаев, когда машина разобрана. Система использовалась для изменения настроек, но до неё не дотронешься, когда автомобиль собран. Для нас ничего не изменится. Когда я читал новости, думал, что это про какую-то другую команду».

Лукавит ли Ферстаппен, мы наверняка узнаем уже в этот уикенд. В закрытом парке автомобили будут дополнительно опечатаны, чтобы исключить какие-либо запрещённые махинации — можно быть уверенным, что в этот раз клиренс на «Ред Булл» меняться не будет. И если темп Макса от этого не пострадает, значит, обвинения в сторону чемпионов действительно выдуманы на пустом месте. Но что, если вдруг в этот уикенд «Ред Булл» и правда вдруг станет существенно медленнее?