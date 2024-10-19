Напарник Норриса провалился в спринт-квалификации ГП США, да и сам Ландо выступил не слишком убедительно. Зато блеснул «Мерседес».

Ферстаппен снова впереди! Мы уже и подзабыли, как это бывает

SQ1: разворот Албона, провал Пиастри

Поначалу на главный провал первого сегмента намекал Серхио Перес, у которого списали первый быстрый круг за нарушение границ трассы, но мексиканец взял в себя руки и вторым кругом уверенно пробился дальше. Зато неудача подкараулила «Макларен». Оскар Пиастри проехал средненький первый круг, а на втором его машину чуть повело в предпоследнем повороте — нарушение границ трассы, и австралиец оказался на провальной 16-й позиции. Благо это только шатаут, а не полноценная квалификация.

Вместе с Пиастри дальше не прошёл Эстебан Окон, немного уступивший Пьеру Гасли, и Алекс Албон, которого развернуло в предпоследнем повороте. Пилот «Уильямса» эффектно отловил машину и даже не вызвал жёлтых флагов, но, пожалуй, это единственное, чему таиландец мог порадоваться по итогам пятницы.

На последнем ряду по традиции расположились два гонщика «Кик-Заубера», хотя Валттери Боттас проиграл Албону всего десятую, да и до Окона всего две. Так что, может, обновления швейцарцев что-то и дали, но пока недостаточно, чтобы заговорить о хотя бы относительном спасении сезона. Что же до последней позиции Чжоу, то у него, как и на тренировках, забарахлила силовая установка — какая уж тут скорость…

SQ2: дальше без Переса, но с Колапинто

Во втором сегменте таки провалился Перес. Чеко собрал слабый круг, которого хватило до вроде бы близкого 11-го места, но при этом мексиканец оказался в двух десятых от пары Хюлькенберг — Цунода — то есть нельзя сказать, что Серхио не хватило совсем чуть-чуть. Ферстаппену мексиканец уступил девять десятых, так что на слабую работу машины всё не свалить.

12-е место у Пьера Гасли, но ему ещё наверняка дадут штраф за блокировку Франко Колапинто (помеха со стороны «Альпин» не помешала аргентинцу пробиться дальше с восьмым временем). Ну а дальше у нас сразу три гонщика, чьи лучшие круги списали за несоблюдение границ трассы — это Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Лиам Лоусон. Никто из них в любом случае не пробился в топ-10, а потерял больше всех Лоусон, который оказался бы впереди обоих гонщиков «Астон Мартин». Но не судьба.

SQ3: снова Ферстаппен!

В заключительном сегменте шатаута все пилоты в соответствии с регламентом перешли с «медиума» на «софт», что могло несколько поменять расстановку сил — до концовки сессии было вовсе не очевидно, кто из четырёх топ-команд сегодня быстрее. И в итоге это сражение за поул выиграл не кто иной, как Макс Ферстаппен! Нидерландец — пока единственный, кто в этом году побеждал в спринтах, и сегодня на обновлённом болиде «Ред Булл» Ферстаппен занял первое место с преимуществом в 12 тысячных от Джорджа Расселла (видимо, обновлённый «Мерседес» тоже в порядке, хотя все эти выводы могут оказаться преждевременными).

Шарль Леклер, несмотря на ошибочку на первом секторе, стал третьим с отставанием в две десятые. А что же Ландо Норрис? Основной конкурент Ферстаппена в общем зачёте оказался четвёртым, уступив ровно четверть секунды — так себе затравка на финиш сезона. В пятницу в Остине доминированием «Макларена» не пахло.

Льюис Хэмилтон, жаловавшийся на слишком ранний выезд на трассу (если что, Расселл выезжал одновременно с ним), проиграл напарнику аж полсекунды из-за серьёзной ошибки и будет стартовать только седьмым. Впереди семикратного чемпиона оказались Карлос Сайнс и даже Нико Хюлькенберг. Немец разогнался к концу квалификации и показал отличное шестое время всего в трёх с половиной десятых от круга Ферстаппена — мощь!

Кевин Магнуссен будет стартовать восьмым, а на пятой линии расположатся Юки Цунода и Франко Колапинто. Аргентинца развернуло в начале SQ3, после чего 10-я позиция была ему практически гарантирована. Так или иначе, это всё равно была хорошая сессия для новичка.

Субботний спринт Гран-при США Формулы-1 стартует в 21:00 мск. Ну а основная квалификация — в 1:00, когда уже наступит 20 октября. Ждём.