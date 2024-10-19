Норрис на ровном месте отдал очко Ферстаппену! Лидер «Макларена» теперь ошибается в конце

На старте Ферстаппен уверенно уехал от пелотона, а вот Расселл не смог разогнаться так же здорово — в первом повороте с Джорджем поравнялись Норрис и Леклер, и на второе место вырвался «Макларен». Вскоре в атаку на «Мерседес» пошёл и Леклер, но в 13-м и 14-м поворотах Расселлу удалось от него отбиться.

Пятую строчку сохранил за собой Сайнс, а вот Хюлькенберг с шестого места провалился на девятое, пропустив Хэмилтона, Магнуссена и Цуноду. Кроме того, Перес прошёл Колапинто и прорвался в топ-10, Стролл поднялся на 12-ю строчку, а Пиастри — на 14-ю.

На втором круге красивой борьбой порадовали гонщики «Феррари». Сайнс догнал Леклера и на протяжении целого круга атаковал партнёра по команде, но тому удавалось перекрещивать траектории и оставаться впереди. Карлос, однако, не сдавался и на пятом круге неожиданной атакой в 12-м повороте отобрал у Шарля четвёртую позицию.

В сражении лидеров Ферстаппен к этому моменту смог оторваться от Норриса на секунду с небольшим и обезопасить себя от DRS-атак «Макларена». При этом сам Ландо уехать от Расселла не мог и пару раз вынужден был отбивать выпады гонщика «Мерседеса». Тот, впрочем, довольно быстро отступил, не став рисковать машиной, а затем сообщил инженеру, что шины уже подходят к концу.

В итоге, потеряв DRS от Норриса, Расселл стал лёгкой добычей для «Феррари». На девятом круге Сайнс смело «нырнул» на апекс 16-го поворота и прорвался в тройку лидеров, а кругом спустя в том же самом месте Джорджа опередил Леклер.

Борьба кипела и в глубине пелотона: прорывавшийся после неудачной квалификации Серхио Перес не без труда опередил Юки Цуноду в борьбе за девятое место. Юки сдаваться не стал и контратаковал гонщика «Ред Булл». Дуэль, однако, завершилась ошибкой японца: он заблокировал колесо на торможении и отстал от Чеко.

Тут же к заднему антикрылу «РБ» практически прилип Оскар Пиастри. «Макларен» австралийца был явно быстрее, однако Цунода блестяще закрывал апекс, не позволяя сопернику завершить атаку. Но на 16-м круге Пиастри всё-таки прорвался внутрь первого поворота, немного оттеснил Цуноду и вышел на 10-е место. Впрочем, ни Перес, ни Пиастри очков так и не набрали — оба финишировали за пределами топ-8.

Победу — первую после спринта в Шпильберге — одержал Ферстаппен. Норрис к концу заезда на три секунды отстал от лидера, а на последнем круге ошибся в первом повороте и пропустил на второе место Сайнса. Леклера Ландо позади всё-таки удержал, но в итоге потерял относительно Макса в общем зачёте не одно, а два очка.

Расселл, окончательно потерявший темп, дотянул до финиша пятым. Хэмилтон последние круги ехал непосредственно позади напарника, но атаковать не стал и занял шестое место. А на седьмой и восьмой позициях расположились Магнуссен и Хюлькенберг — Халк отыгрался после неудачного старта, а «Хаас» в итоге набрал три очка.

Уикенд продолжится уже через несколько часов — квалификация, которая определит расстановку пилотов на стартовой решётке воскресного Гран-при США, стартует в ночь на воскресенье, 20 октября, в 1:00 мск.