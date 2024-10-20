Авария Расселла спасла поул Норриса! Один «Мерседес» в стене, второй — 19-й

Q1: новый провал Хэмилтона

Основная квалификация Гран-при США на «Трассе Америк» превратилась для Льюиса Хэмилтона в День Сурка — новая неудача, как и накануне в шатауте. Правда, в спринтерской версии всё ещё получилось относительно ничего… На сей же раз Хэмилтон вовсе не вышел из первого сегмента! После слабого первого круга Льюис провалил и второй — там было и попадание в трафик, и в целом какие-то проблемы на втором секторе. В итоге если Расселл относительно спокойно пробился дальше, то Льюис сразу после своего круга был 16-м, а потом его ещё и сняли за нарушение границ трассы. Итог — 19-я позиция, которая с учётом штрафа Лиама Лоусона должна превратиться в 18-ю. Мда уж.

Автором ещё одного провала стал «Уильямс». В чрезвычайно плотной сессии (весь пелотон уместился в 1.2 секунды) Албон и Колапинто оказались на 16-м и 17-м местах — не идёт у подопечных Джеймса Ваулза в Остине. Обновления «Кик-Заубера», похоже, сработали, но недостаточно: Боттас и Чжоу стали 18-м и 20-м, но при этом проиграли тому же «Уильямсу» совсем немного

Q2: ошибка Халка, почти бесполезный слипстрим Лоусона

Семь оставшихся представителей топ-команд относительно без проблем пробились дальше, так что в десятке остались три вакансии. Первую из них занял Пьер Гасли, который на обновлённом болиде «Альпин» смотрелся очень бодро ещё в первом сегменте. На девятую строчку свой «Астон» затащил Алонсо, а последним отобрался Магнуссен — редко дело, когда Кевин опередил Хюлькенберга.

Что случилось с Нико? Всё просто: на блокировке в первом повороте немец потерял порядка четырёх десятых, и всё было кончено. У первого номера «Хааса» в итоге 12-й результат, впереди него оказался Юки Цунода. Японец не пробился в Q3 даже несмотря на помощь от раздававшего слипстрим Лиама Лоусона.

Новозеландец, который в любом случае будет стартовать последним после штрафа за сверхлимитные элементы силовой установки, раздал Юки слипстрим, но напарника это не спасло. Также дальше не пробились Окон (четыре десятые от Гасли) и Стролл (слабый финальный сектор лишил канадца шанса повторить подвиг Алонсо).

Q3: всё закончил Расселл

После спринта и двух первых сегментов квалификации казалось, что фаворитом в борьбе за поул является скорее Ферстаппен, но первый акт решающего сражения оказался за Норрисом: Ландо проехал круг на 31 тысячную быстрее лидера чемпионата. Другим побороться с ними было сложно: пилоты «Феррари» проиграли три-четыре десятые, Пиастри и Расселл — и вовсе шесть. Джордж при этом по радио размышлял, что не понимает, чего не хватает болиду «Мерседеса» по сравнению с пятничным шатаутом.

Расселл сумел сильно прибавить на втором быстром круге, два его первых сектора были очень хороши, но пилот «Мерседеса» перестарался: в 19-м повороте Джордж атаковал слишком сильно и потерял контроль над машиной, улетев в стену. Это и завершило сражение за поул-позишен, так как и Макс Ферстаппен, и ехавшие за ним конкуренты попали в зону жёлтых флагов. А ведь после первого сектора голландец вёз Норрису почти две десятые секунды! В итоге же всё решила первая попытка.

Итак, Ландо сохранил поул-позишен, но Ферстаппен снова рядом, его машина опять быстра — не самые хорошие новости для борьбы за титул. На второй линии оказались два пилота «Феррари». Сайнс уже традиционно для уикенда оказался шустрее Леклера и привёз монегаску чуть менее одной десятой.

Оскар Пиастри стартует пятым — получается, слабая первая попытка стала определяющей. Расселл, если ему не придётся менять шасси или коробку передач, уйдёт в бой шестым. Далее идут Гасли, Алонсо, Магнуссен и Перес — Чеко проехал первую попытку на старых шинах, да и этот круг у него списали за нарушение границ трассы. В общем, вторые номера «Макларена» и «Ред Булл» выступили так себе. Значит, в гонке всё внимание — лидерам!

Старт воскресной гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине запланирован на 22:00 по московскому времени.