Так всё-таки — «Макларен» или «Ред Булл», Норрис или Ферстаппен?! Гран-при США — LIVE

Длинная пауза в календаре Формулы-1 позади, практически все команды опробовали свои финальные обновления сезона, и «обычная» трасса в Остине должна дать нам прозрачный намёк, какой окажется концовка нынешнего сезона. Продолжится ли погоня Норриса за Ферстаппеном, застолбит ли за собой Кубок конструкторов «Макларен», что изменится в средней группе пелотона… В общем, вечерняя гонка на «Трассе Америк» продемонстрирует нам ну очень многое. А тут ещё такой первый ряд решётки — Норрис против Ферстаппена! А ещё Хэмилтон, стартующий то ли 18-м, то ли вообще с пит-лейна…
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Сегодняшний Гран-при США станет сотым в карьере Алекса Албона. Таец, напомним, выступает в Формуле-1 с 2019 года. Сегодня он стартует с 15-й позиции.
Гран-при США — 100-й в карьере Албона
Фото: Williams Racing
Джордж Расселл стартует с пит-лейна
Джордж Расселл
Фото: x.com/MercedesAMGF1
До старта гонки остаётся три часа, и в «Мерседесе» официально подтверждают, что Джордж Расселл стартует сегодня с пит-лейна. Британец накануне разбил машину в квалификации и, чтобы её починить, механикам понадобилось больше двух отведённых часов. Таким образом, за нарушение правил работы квалификационный результат Расселла аннулирован.
В итоге шестое место переходит Пьеру Гасли, Фернандо Алонсо поднимается на седьмую строчку, Кевин Магнуссен и Серхио Перес становятся восьмым и девятым, а Юки Цунода поднимается в топ-10.