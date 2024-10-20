Так всё-таки — «Макларен» или «Ред Булл», Норрис или Ферстаппен?! Гран-при США — LIVE

Джордж Расселл стартует с пит-лейна

Джордж Расселл Фото: x.com/MercedesAMGF1

До старта гонки остаётся три часа, и в «Мерседесе» официально подтверждают, что Джордж Расселл стартует сегодня с пит-лейна. Британец накануне разбил машину в квалификации и, чтобы её починить, механикам понадобилось больше двух отведённых часов. Таким образом, за нарушение правил работы квалификационный результат Расселла аннулирован.

В итоге шестое место переходит Пьеру Гасли, Фернандо Алонсо поднимается на седьмую строчку, Кевин Магнуссен и Серхио Перес становятся восьмым и девятым, а Юки Цунода поднимается в топ-10.