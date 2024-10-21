Дубль «Феррари» в Ф-1 — его вообще никто не ждал! А судьи лишили Норриса подиума

Предсказуемый откат Норриса

За три предыдущих старта гонки Формулы-1 на «Трассе Америк» обладателю поул-позишен ни разу не удалось сохранить лидерство после первого круга. Если добавить к этому крайне слабую поул-статистику Ландо Норриса, шансы на успешную атаку Макса Ферстаппена выглядели действительно солидными. Вышло же даже интереснее, чем можно было представить.

Норрис вроде бы рванул с места даже чуть лучше Ферстаппена, но не выполнил домашнее задание: не закрыл полностью внутреннюю траекторию для Макса, и лидер чемпионата, разумеется, этим воспользовался. Ферстаппен смело нырнул внутрь и выдавил «Макларен» на обочину. В итоге мимо обоих прошмыгнул Леклер, а Норрис обнаружил себя только четвёртым — позади ещё и Сайнса.

Здорово стартовал Льюис Хэмилтон, который с 17-й позиции поднялся на 12-ю, но вот с дальнейшим прорывом получилось так себе. Семикратный чемпион скопировал ошибку Расселла в квалификации, разве что Льюис не улетел в отбойник, просто застряв в гравии — сход уже на третьем круге! И благодаря этому мы вспомнили, как выйдет сейфти-кар, засвидетельствовав: Бернд Майландер ездить не разучился.

Ферстаппен не сопротивляется дублю «Феррари»

Шарль Леклер после рестарта моментально оторвался от Ферстаппена и с каждым кругом намекал: борьбы за победу не получится. Кто бы мог подумать накануне, что именно у «Феррари» сильнейший болид! Но вот в гоночном режиме и на свободной трассе всё изменилось.

В итоге вопрос был не в том, способен ли Ферстаппен догнать Леклера, а получится ли у Макса предотвратить победный дубль «Феррари». Выходило не очень: когда «Скудерия» позвала Сайнса на ранний единственный пит-стоп, «быки» реагировать не стали — андеркат легко сработал, и Карлос выбрался на второе место. Оставалось посмотреть, хватит ли ему шин.

Ну а сам Ферстаппен и после перехода на «хард» ехал медленнее «Феррари» — теперь уже не только Леклера, но и Сайнса. Позади самого нидерландца постепенно догнал Норрис: он оттянул первый пит-стоп и получил преимущество по шинам, пусть и не гигантское.

«Альпин» ударила по Гасли, Лоусон блистает

В средней группе с проблемами столкнулись герои субботы Гасли и Магнуссен. Кевин пошёл на смелый андеркат, но в итоге из-за износа резины датчанину пришлось ехать в боксы во второй раз и терять позиции. Ну а у Гасли единственный визит в боксы получился провальным: на пит-стоп ушло почти семь секунд, что сильно ударило по гонке Пьера. Когда все пилоты сменили шины, выяснилось, что впереди Гасли оказались Хюлькенберг и даже стартовавший с конца решётки Лоусон!

Лиам отлично провёл стартовые круги гонки и дальше продолжил прогрессировать, при этом пользуясь износоустойчивостью «харда». Под финиш новозеландец обнаружил себя на девятой строчке — впереди Цуноды. Когда Юки увидел, что напарник вернулся на трассу впереди, то вопрошал по радио: «Как это стало возможно?» Всё просто: когда Цунода после более раннего пит-стопа попал в трафик, Лиам насладился свободной трассой и всё ещё живым «хардом». Японец, похоже, так расстроился, что потом его ещё и развернуло, что лишило Юки всех шансов на очки.

В итоге Хюлькенберг финишировал восьмым и лучшим из середняков, Лоусон стал девятым и обречён на заголовки в прессе, что он должен незамедлительно заменить Переса в «Ред Булл». Замкнул десятку автор ещё одной суперзамены Франко Колапинто, который блестяще отбил атаки Магнуссена, после чего они оба на свежих шинах легко оттеснили Гасли на 12-ю строчку.

Скандальный финиш Ферстаппена и Норриса

Вернёмся к лидерам. Пока пилоты «Феррари» спокойно ехали к дублю, позади них у Норриса долгое время не получалось пройти Ферстаппена. Макс выбирал оптимальные траектории и грамотно крылся в поворотах. В итоге Норрис решил атаковать снаружи, Макс предсказуемо не оставил ему места, но Ландо более чем ожидал этого, не убрал ногу с педали газа и объехал «Ред Булл» по обочине.

Ферстаппен по радио потребовал вернуть позицию, Норрис в ответ сказал, что оппонент не оставил ему места и вообще границы трассы нарушили оба. Судьи решили разобраться ещё до подиума, и их вердикт оказался не в пользу пилота «Макларена»: пять секунд за получение преимущества при выезде за пределы трассы! Таким образом, Ферстаппен вернулся в топ-3, а Норрис потерял относительно Макса ещё три очка в личном зачёте. Этот эпизод обречён на долгие обсуждения…

На пятом месте финишировал проведший скучную гонку Пиастри, а шестым стал Расселл: Джордж под финиш догнал Переса и уверенно опередил пилота «Ред Булл». Так себе итог для второго номера «быков».

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт уже совсем скоро — в ближайший уикенд в Мехико. Мексиканское высокогорье нередко приносит интересные результаты, на которые нынешний сезон и так богат…