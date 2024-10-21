Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?

Продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Остине редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Очередная невзрачная гонка мексиканца после старта с 10-го места. В то время как Ферстаппен сражался за подиум, Чеко практически всю дистанцию ехал в темпе «Хааса» Хюлькенберга и под финиш пропустил на шестую позицию Джорджа Расселла, который стартовал с пит-лейна. Перес проиграл напарнику 40 секунд и не смог как следует помочь «Ред Булл» в Кубке конструкторов, где «быки» теперь опережают «Феррари» всего на восемь очков.
Льюис Хэмилтон
После бодрого старта семикратный чемпион мира закопался в гравии уже на третьем круге. В оправдание Льюиса скажем, что точно так же на обновлённом «Мерседесе» улетел в квалификации Джордж Расселл. Однако же критики возразят, что Льюис мог бы извлечь уроки из аварии коллеги. Да и в любом случае вылет есть вылет, на нервное поведение новинок целиком его не списать.
Гуаньюй Чжоу
Китайский гонщик «Кик-Заубера» многообещающе начал гонку, выбравшись аж на 13-е место, но дальше сам всё испортил. Чжоу ошибся в первом повороте, и его развернуло — понятно, что и до этого момента Гуаньюй и его команда вряд ли могли мечтать об очках, но после ошибки пропал шанс и на просто приличный результат. Итог — невзрачная 19-я позиция. Разумеется, последняя.
Ландо Норрис
Обладатель поул-позишен по непонятным причинам недооценил воинственность Макса Ферстаппена в первом повороте и оставил открытым внутренний радиус — разумеется, нидерландец туда полез и выдавил Норриса с трассы, что стоило Ландо трёх позиций. Вроде и не грубейшая ошибка, но тем не менее. Есть вопросы и к атакам Норриса на Макса в конце гонки. Понятно, что пилот «Ред Булл» оборонялся грамотно и жёстко, но точно нельзя было обойтись без рискованного обгона по внешнему радиусу и в итоге по обочине?
Юки Цунода
Японец умудрился проиграть Лиаму Лоусону, несмотря на старт с пит-лейна. Цуноду, как и некоторых его коллег, сгубил слишком ранний пит-стоп, после которого Юки попал в трафик, угодил под оверкат и вдобавок получил более изношенные шины. Может, Цунода и не вошёл бы в наш антирейтинг, но ближе к финишу Юки развернуло в первом повороте, до которого он ехал впереди набравшего очки Колапинто. Да, Цунода вряд ли бы сдержал «Уильямс», но это не повод так ошибаться.