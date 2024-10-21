Так по делу наказали Норриса или нет? Разбираемся в самом спорном эпизоде Гран-при США

Гран-при США в Остине завершился красивым и неожиданным дублем «Феррари». Ранее по ходу уикенда пилоты «Скудерии» демонстрировали очень высокий темп и не скрывали, что намерены побороться за победу, но едва ли кто-то был готов к тому, что красные машины будут настолько быстры!

Однако самым ярким событием гонки стала борьба за третье место, в которой на последних кругах сошлись Макс Ферстаппен и Ландо Норрис — два главных претендента на чемпионский титул в этом году. Дуэль пилотов «Ред Булл» и «Макларена» в какой-то момент выплеснулась даже за пределы трассы — и в дело вмешались судьи…

Выдавливание или обгон за пределами трассы?

Ключевой эпизод в борьбе Ферстаппена и Норриса произошёл за пять кругов до финиша. На 52-м круге Ландо удержался в слипстриме в «эсках», вплотную за «Ред Булл» вышел на скоростную прямую, а после 11-го поворота пошёл в атаку с открытой DRS.

Норрис опередил Ферстаппена на прямой Фото: Кадр из трансляции

«Макларен» ещё на прямой опередил «Ред Булл» и в какой-то момент опережал его на весь корпус. Однако Ферстаппен не стал отступать — он пошёл на внутреннюю траекторию и в отчаянно позднем торможении раньше Норриса прилетел на апекс.

Ферстаппен раньше оказывается на апексе Фото: Кадр из трансляции

В поворот при таком торможении Макс не умещался — и в итоге выехал всеми четырьмя колёсами за пределы трассы, утащив за собой соперника. Ландо отпускать газ после такого не стал — и с обочины машины вернулись на трассу не в том порядке, в каком на неё выехали.

Ферстаппен всеми колёсами за пределами трассы Фото: Кадр из трансляции

Гонщики, разумеется, стали обвинять по радио друг друга: Норрис заявил, что Ферстаппен его выдавил с трассы, а Макс сказал, что «Макларен» получил преимущество за пределами гоночного полотна. Решение для судей было не самым простым — речь, в конце концов, идёт о борьбе за титул. И в конце концов стюарды присудили штраф Норрису — за то, что тот получил преимущество за пределами трассы.

Обгон за пределами трассы Фото: Кадр из трансляции

Судя по всему, логика судей в том, что независимо от того, почему пилоты оказались за пределами трассы, вернуться на неё они должны в прежнем порядке. А на апексе, за счёт очень позднего торможения, впереди был Ферстаппен. Этот эпизод похож на борьбу Ферстаппена и Хэмилтона в Сан-Паулу в 2021 году: голландец тоже потерял позицию на прямой, но первым залетел на апекс и «увёз» соперника на обочину, не вписавшись в пределы трассы. Льюис тогда отступил и вернулся на полотно позади «Ред Булл», а судьи не стали выносить наказаний.

Кое-что не бьётся…

Но есть и ещё один похожий эпизод — и он произошёл не три года назад, а в том же самом Гран-при США. На 13-м круге в том же самом месте Джордж Расселл в похожем стиле сражался с Валттери Боттасом, но его атака окончилась штрафом за выдавливание с трассы…

Расселл позади Боттаса в начале атаки Фото: Кадр из трансляции

И в том, и в другом случае перед торможением Расселл и Ферстаппен находились позади своих соперников — Макс пропустил Норриса ещё на прямой и в какой-то момент был даже не в базе «Мерседеса». И Расселл, и Ферстаппен за счёт позднего торможения по внутренней траектории в момент прохождения апекса оказываются впереди машины соперника.

Расселл впереди Боттаса на апексе Фото: Кадр из трансляции

Однако Джордж, сам оставаясь в пределах трассы, получает наказание за «выдавливание соперника», а Макс, выехавший на обочину всеми четырьмя колёсами, — нет. В своём решении относительно штрафа Норрису судьи отмечают, что атаковавший по внешней траектории Ландо не был на одном уровне с Ферстаппеном, хотя положение «Ред Булл» и «Макларена» на апексе практически такое же, как у «Мерседеса» с «Кик-Заубером».

Расселл, в отличие от Ферстаппена, в пределах трассы Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что в решении о штрафа Расселлу атакующим пилотом называют Джорджа, тогда как в эпизоде с участием Норриса и Ферстаппена последний, согласно тексту, защищался. Хотя действовали Расселл и Ферстаппен практически одинаково — с той лишь разницей, что Джордж был куда более корректен. Более того, в тексте о штрафе британца сказано, что он обязан был оставить пространство шириной в машину, а вот у Ферстаппена таких обязательств, судя по тексту решения, не было. Потому что Норрис якобы с ним не поравнялся?

Проблема в ФИА

По какой-то причине стюарды «Больших призов» не несут за свои решения никакой ответственности. Так, в 2023 году судьи Гран-при Сингапура внезапно простили Ферстаппену блокировку в квалификации, и позже признали ошибку. Но все те, кто работали тогда в Сингапуре — Гарри Коннелли, Маттео Перини, Пол Нг и Витантонио Лиуцци — продолжают работать стюардами. Нг в этом году вновь судил Гран-при Сингапура, а Коннелли был стюардом в этот уикенд в Остине. За ту ошибку — признанную официально — никто не ответил, и как она была допущена, никто не объяснил.

Пока судьи решали, что делать с Норрисом и Ферстаппеном, Мартин Брандл — экс-пилот Формулы-1 и многолетний комментатор — признался, что понятия не имеет, каким будет решение. Пилоты попросту не знают, по какой именно логике работают правила, не знают, какие действия в итоге будут наказаны, а какие — нет. Будь тот же Ландо уверен, что Макса оштрафуют за выдавливание с трассы, он бы и не обгонял его по обочине. Но такой уверенности у британца не было, потому что никто точно не знает, как именно в Формуле-1 работают правила.

Проблемы с судейством продолжаются не один год Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

В концовке Гран-при США судьи напрямую вмешались в борьбу за чемпионство — и чем именно борьба Ферстаппена с Норрисом отличалась от дуэли Расселла с Боттасом, никто уже не объяснит. А что, если в конце сезона именно эти три очка, которые судьи забрали у Норриса и отдали Ферстаппену, решат судьбу чемпионского титула или Кубка конструкторов? В последнем случае речь, помимо прочего, идёт о миллионах долларов призовых.

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем на днях жаловался, что ФИА только критикуют, не обращая внимания на её успехи. А успехи и правда есть: машины максимально безопасны, а регламент обеспечил крутейший сезон-2024. Но непрозрачное судейство и противоречащие сами себе решения бросают тень на все достижения федерации — и почему-то эту проблему она решать не собирается.