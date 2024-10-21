Ферстаппену должны были дать два штрафа. Разбор главных моментов Гран-при США

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при США Формулы-1, который выиграл Шарль Леклер.

Разберите действия Ферстаппена и Норриса в том самом эпизоде?

По-моему, всё очевидно. Макс не собирался оставлять место Ландо. Ландо сделал выводы после первого поворота, где его проехали, выдавив за трассу. И сделал так, как сделал.

Какое решение вы бы приняли на месте судей?

Я бы прежде всего дал штраф Максу за первый поворот. Затем дал бы Максу ещё один [штраф] за выдавливание Норриса в конце гонки. И напоследок оставил бы штраф Норрису за обгон вне трассы. Получилось, что из трёх штрафов в реальности наказание получил только тот, кто обогнал вне трассы. А того, кто стал причиной выезда за границы трассы, почему-то не наказали…

Стоит ли как-то поменять подход к судейству в Формуле-1? Установить какие-то новые стандарты?

У них есть стандарты. Просто судьи по необъяснимым для нас всех причинам выносят каждый раз разные решения.

Допустил ли Норрис ошибку на старте гонки?

Думаю, да, раз позволил залезть.

Должны ли судьи жёстче относиться к пилотам, выдавливающим соперников на старте?

Конечно. Мне как гонщику становится непонятно: почему на старте можно выдавливать, а в гонке нет. И где «старт» заканчивается? В первом повороте или целый круг стюарды закрывают глаза? На мой взгляд, если выдавливать нельзя, то нельзя и на старте. То, что это не пенализируется, приводит к другим моментам по ходу гонки. Потому что сразу возникает мысль — а вдруг стюарды не увидят.

Вольф назвал штраф Расселла за выдавливание Боттаса шуткой. Согласны?

Нет, не согласен. Джордж же выдавил и обогнал. Какие тут вопросы. Но на фоне действий Макса, очевидно, это похоже на «шутку».

Удивлены ли вы такой скоростью «Феррари» и чего ждёте от неё дальше?

Удивлен. Видимо, трасса подошла. Хотелось бы, чтобы они продолжили бороться впереди. Но «Феррари» нас приучила не ждать от них ничего. Может быть дубль, а может — повторение Гран-при Канады, когда все ждали победы.

«Феррари» в восьми очках от «Ред Булл» и в 48 — от «Макларена». Какой окажется тройка в Кубке конструкторов?

«Макларен», «Феррари» и «Ред Булл». «Ред Булл» же одной машиной выступает. Поэтому, думаю, «Феррари» их пройдёт.

Расселл и Хэмилтон допустили почти одинаковые ошибки. В чём тут дело и можно ли всё свалить на обновления машины?

Нет. Дело в том, что оба «перепушили». Расселл ещё ладно — в квалификации, когда едешь на лимите… А Льюис совсем глупо в гонке, где обычно едешь с небольшим запасом. Даже если там «особенное» обновление, с которым резко, непредсказуемо срывает зад, то они — лучшие пилоты в мире. Обновления поставили в начале уикенда — практика, квалификация спринта и сам спринт позволяли привыкнуть. Так что какое бы там ни было обновление, эти «уборы» чисто на них самих.

Как вам первый Гран-при Лоусона? Уже пора переводить Лиама в «Ред Булл»?

Классно проехал. А переводить — конечно, нет. На фоне Юки было классно. Но у Цуноды тоже были яркие гонки, а здесь не повезло, что после пит-стопа оказался в трафике и стал одним из тех, кто проиграл из-за ранней остановки. Если после девятого места сразу брать в «Ред Булл»…