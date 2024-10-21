Норрис слабоват, Хэмилтон — худший. Оценки за Гран-при США Формулы-1

Самый титулованный пилот на решётке убрался в гравий уже на втором круге!

19-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9,5

Воскресенье стало бенефисом Леклера, который блестяще стартовал с четвёртого места, доминировал всю гонку и завоевал уверенную победу. Но отметим, что в спринте Шарль пропустил в очной борьбе напарника, а затем уступил ему в основной квалификации.

Макс Ферстаппен — 9

Если не считать помарки в 19-м повороте квалификации, Макс провёл безупречный уикенд. Даже инцидент с Норрисом не заслуживает снижения оценки: Ферстаппен чётко знал, что делает, и его план в конце концов сработал.

Лиам Лоусон — 9

Возвращение прошло выше всяких похвал. Лиам прекрасно боролся, не допускал ошибок и умудрился набрать очки при старте из конца пелотона (из-за замены двигателя). В Остине Лоусон смотрелся намного лучше Цуноды и Переса.

Карлос Сайнс — 8,5

Испанец провёл отличный уикенд и дважды финишировал в тройке лидеров. На старте Сайнсу не повезло оказаться на не лучшей траектории — при ином развитии событий в первом повороте победу «Феррари» мог принести именно Карлос.

Франко Колапинто — 8,5

Вновь превосходно смотрелся и Колапинто. Франко, как и Лоусон, никогда прежде не выступал на «Трассе Америк», но в квалификации чуть не опередил Албона, затем сам придумал себе стратегию на гонку и благодаря ей прорвался в очки.

Франко Колапинто продолжает удивлять Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 8

У немца не всё складывалось гладко: потеря трёх позиций на старте спринта, ошибка в финальной попытке Q2. Однако два места из трёх утраченных Нико себе потом вернул, а в главной гонке блестяще сработал с резиной и стал лучшим позади топ-команд.

Кевин Магнуссен — 8

Магнуссен в Остине тоже смотрелся очень здорово и дважды пробился в финальный сегмент. Увы, очки удалось набрать лишь один раз — из-за неудачной стратегии в воскресной гонке Кевин откатился на 11-е место, хотя к концу первого отрезка шёл седьмым.

Ландо Норрис — 7,5

Этот уикенд вновь показал, что Норрис ещё не достиг чемпионского уровня. Не самый уверенный спринт завершился ошибкой под давлением, а на старте воскресной гонки Ландо не смог как следует заблокировать Макса и потерял разом три позиции.

Пьер Гасли — 7,5

После сильной квалификации ожидания от гонки были высоки, но «Альпин» на длинных отрезках не хватало темпа, а кроме того, у механиков возникла заминка на пит-стопе. Впрочем, и без неё финишировать в топ-10 не позволила бы скорость машины.

Оскар Пиастри — 7

Очень невзрачный уикенд в исполнении Пиастри. После списания круга в шатауте Оскар не смог толком ничего показать в спринте, затем проиграл Норрису более 0,6 секунды в квалификации, а в воскресенье стартовал и финишировал пятым.

Джордж Расселл — 7

Прорыв с пит-лейна в топ-6 выглядел впечатляюще и фактически компенсировал потери от аварии в квалификации. Правда, тогда в сухом остатке одно лишь шестое место, которое само по себе выглядит не так впечатляюще.

Джордж Расселл на Гран-при США Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Александер Албон — 7

Албон в Остине тоже не впечатлил, однако вины тайца в этом нет. На быстром круге квалификации у Алекса было много трафика, а на старте он оказался зажат между Хэмилтоном и Оконом. В итоге Алекс на всю гонку застрял в конце пелотона.

Валттери Боттас — 7

К Гран-при США в «Кик-Заубере» подготовили новинки, которые позволили сделать шаг вперёд. Он, увы, оказался совсем небольшим — машины из Хинвиля остаются самыми медленными, хотя в начале гонки Боттасу удавалось поддерживать неплохой темп.

Фернандо Алонсо — 6,5

Экс-чемпион провёл очень сильную квалификацию, но это единственное, чем он может похвастаться. Из-за ошибки в шатауте Фернандо остался без шансов на очки в спринте, а в гонке выпал из топ-10 уже на седьмом круге.

Серхио Перес — 6

«Ред Булл», кажется, прибавил, а Перес, похоже, откатился обратно. Чеко в этот уикенд был не на шаг, а на два или три позади Ферстаппена, и, пока тот сражался с Норрисом, Серхио с трудом прошёл Цуноду. Седьмое место — не тот результат, которого ждала команда.

Юки Цунода — 6

Юки тоже не блеснул, хотя мог. Японец весь уикенд демонстрировал неплохую скорость и был в топ-10 или рядом с ней, однако борьба за очки закончилась после разворота за 15 кругов до финиша. Впрочем, и без него сдержать Колапинто было нереально.

Эстебан Окон — 6

Окон проиграл Гасли в квалификации более 0,4 секунды — едва ли весь этот разрыв объясняется отсутствием обновлений. В итоге борьба за высокие позиции для Эстебана закончилась после удара в толчее в первом повороте.

Эстебан Окон на Гран-при США Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

Стролл смотрелся в Остине очень блёкло, почти всё время был медленнее Алонсо, но по-настоящему провальным для Лэнса стал рестарт на шестом круге, когда канадец ошибся в 10-м повороте и провалился с 12-го места на 18-е.

Гуаньюй Чжоу — 4

Ошибся в Остине и Гуаньюй Чжоу — на 10-м круге китайца развернуло в первом повороте. Жаль, ведь Гуаньюй здорово стартовал, шёл впереди Боттаса, а после ухода машины безопасности прорвался на 13-ю строчку.

Льюис Хэмилтон — 3

Весь этап Хэмилтона — сплошная катастофа. В шатауте экс-чемпиону не повезло с жёлтыми флагами, в спринте перегревались шины, в квалификации он проиграл напарнику более 0,6 секунды, а в гонке убрался в гравий уже на втором круге.