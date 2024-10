Шипы или липучка? Как выбрать шины и подготовить авто к зиме

Зима близко, а значит, для автолюбителей пришло время менять резину. Это извечный вопрос для каждого водителя. Машина, подобно человеческому телу, сложный организм, который в разных условиях требует разного подхода. Дабы минимизировать риски неблагоприятной ситуации и дорожного происшествия, следует придерживаться нескольких простых правил безопасности. Комфорт, надёжность и контроль в ваших руках.

Самый простой и верный ответ — для безопасности. Как это работает? Суть шин для разных сезонов заключается в их различном функционале. Летняя и зимняя резина — далеко не одно и то же.

Зимняя резина сделана из более мягкого состава, поэтому создаёт высокое сцепление. Она эластична и лучше приспособлена к холодным погодным условиям. С её помощью машина не будет скользить, минимизируется риск заносов и увеличится контроль над дорогой даже в ситуации гололёда. Протектор у летних шин твёрже, и на морозе они склонны к «одеревенению». Следовательно, на такой резине велик риск потерять связь с дорогой, коэффициент сцепления уменьшается вплоть до 10 раз.

Работающая в течение целого года расширенная гарантия доступна при покупке любой линейки шин Pirelli. ICE ZERO 2 – новое поколение шипованной зимней линейки, разработанной для автомобилей класса премиум и престиж, а также для SUV, обеспечивает высокий уровень безопасности и характеристик с особым фокусом на акустический комфорт. Новый продукт доступен в двух версиях: ICE ZERO 2 , для легковых автомобилей и SCORPION ICE ZERO 2 , специально разработанный для современных SUV.