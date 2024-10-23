Шипы или липучка? Как выбрать шины и подготовить авто к зиме

Зима близко, а значит, для автолюбителей пришло время менять резину. Это извечный вопрос для каждого водителя. Машина, подобно человеческому телу, сложный организм, который в разных условиях требует разного подхода. Дабы минимизировать риски неблагоприятной ситуации и дорожного происшествия, следует придерживаться нескольких простых правил безопасности. Комфорт, надёжность и контроль в ваших руках.

Для чего менять резину?

Самый простой и верный ответ — для безопасности. Как это работает? Суть шин для разных сезонов заключается в их различном функционале. Летняя и зимняя резина — далеко не одно и то же.

Зимняя резина сделана из более мягкого состава, поэтому создаёт высокое сцепление. Она эластична и лучше приспособлена к холодным погодным условиям. С её помощью машина не будет скользить, минимизируется риск заносов и увеличится контроль над дорогой даже в ситуации гололёда. Протектор у летних шин твёрже, и на морозе они склонны к «одеревенению». Следовательно, на такой резине велик риск потерять связь с дорогой, коэффициент сцепления уменьшается вплоть до 10 раз.

Работающая в течение целого года расширенная гарантия доступна при покупке любой линейки шин Pirelli. ICE ZERO 2 – новое поколение шипованной зимней линейки, разработанной для автомобилей класса премиум и престиж, а также для SUV, обеспечивает высокий уровень безопасности и характеристик с особым фокусом на акустический комфорт. Новый продукт доступен в двух версиях: ICE ZERO 2 , для легковых автомобилей и SCORPION ICE ZERO 2 , специально разработанный для современных SUV.

Тест-драйв шин Pirelli Фото: Pirelli

Важно понимать, что рисунки протектора на шинах выполнены не в произвольном художественном порядке, а несут необходимые для времени года функции. Дизайны протектора летней резины бесполезны для зимнего периода. Да, машина останется на ходу, однако риск ДТП значительно увеличится. Зимний рисунок протектора обеспечит необходимое сцепление. Он состоит из множества тонких прорезей (ламелей) и глубоких канавок, которые создают дополнительные сцепные кромки и помогают предотвратить аквапланирование в заведомо более скользких и мокрых условиях.

Итак, зимняя резина отличается как составом изготовления, так и рисунками протектора. Это другие характеристики и кардинально иной функционал. Целесообразность сезонной смены шин сложно подвергнуть сомнению, но тогда возникает ещё один логичный вопрос — когда это сделать лучше всего?

Когда менять шины с летних на зимние?

Если процесс выбора авто и его обслуживания — индивидуальное решение отдельно взятого водителя, то смена резины вполне поддаётся единым правилам. Минтранс даёт чёткие установки. Переходить на зимнюю резину следует при понижении температуры до +5… +7°С. Для разных регионов это может быть разное время, но, когда температура опускается до рекомендуемых значений, пора действовать.

Исследования показали, что почти треть россиян (30%) меняет шины при среднесуточной температуре в +5°С. Также популярен превентивный подход. Поэтому 25% российских автолюбителей переобуваются в +10°С.

Шины Pirelli Фото: Pirelli

Не стоит пренебрегать температурным режимом. Плюс, если вы часто ездите по просёлочным дорогам, это ещё один звоночек для смены резины. Асфальтированные дороги в городах часто обрабатываются противогололёдными реагентами, но такая страховка существует далеко не везде.

Шипы или липучка? Как выбрать подходящую резину

Пожалуй, самая насущная дилемма для водителя, для которой не существует единственно верного ответа. Было бы неправильно однозначно утверждать, что одно лучше другого. Оба варианта хороши по-своему. Скорее следует акцентировать внимание на конкретно ваших пожеланиях и предпочтениях к вашему авто.

Pirelli ICE ZERO Фото: Pirelli

Теоретически шипы больше подходят для гололёда и манёвренности на заснеженной дороге. Липучка, наоборот, показывает себя лучше на чистой зимней трассе. Следовательно, то, в какой местности и погодных условиях вы чаще оказываетесь, может повлиять на ваш конечный выбор. Важнейшим фактором для обоих видов покрышек является их способность обеспечить безопасность, длина их тормозного пути и надёжность управления.

В географически специфических погодных условиях России следует доверять приближенным к реалиям брендам. Отечественные заводы Pirelli в Воронеже и Кирове, продукция которых минимизирует логистические риски при доставке товаров, всегда рядом. Линейки Ice Zero 2, Scorpion Ice Zero 2, Ice Zero FR представляют широкий ассортимент как шипованных, так и фрикционных шин для разных классов авто. Контроль, надёжность и полная гарантия качества прилагаются. А также действует расширенная гарантия Tyrelife , при которой в случае повреждения шины ей можно воспользоваться.

Как шипы, так и липучка делают тормозной путь существенно короче, а ощущения от вождения безопасными. При использовании фрикционной резины акустический шум и расход топлива несколько меньше, однако быстрый разгон и манёвренность на загородных дорогах остаются на стороне шипов. В общем, оба варианта обладают своими преимуществами. Не так важно, что именно вы выберете. Главное — ощущение защищённости и надёжное управление.

Сколько прослужит резина?

У любой вещи есть срок годности. На зимней резине не получится ездить вечно. Однако при правильном выборе существует большая вероятность продлить жизнь покрышек. Резина любого вида изнашивается, поэтому лучше сразу выбирать продукцию высокого качества.

Зимний тест-драйв Pirelli Фото: Pirelli

Согласно требованиям российского ГОСТа, определяющего эксплуатационное состояние покрышек легковых авто, срок службы резины составляет пять лет. Здесь стоит пояснить, что срок службы и хранения — вовсе не одно и то же. ГОСТ подразумевает именно активное использование, и на него, как правило, отводится пять сезонов.

Время не единственный критерий для проверки состояния покрышек. Ещё следует ориентироваться на остаточную глубину протектора. Она должна составлять не менее 4 мм, чтобы сохранять хороший зацеп на зимней дороге.

Поэтому зимние шины являются неотъемлемой частью холодного времени года. Pirelli – всегда актуальный ассортимент сезона: шипованные, фрикционные, для разных классов авто. Линейка Scorpion Ice Zero 2 с модификацией для нового поколения внедорожников и кроссоверов с более высокими характеристиками проходимости и максимально возможным сцеплением. Или фрикционные шины Ice Zero FR – альтернатива шипованной резине для комфортной и безопасной езды в любых зимних условиях. Что выбрать – дело вкуса, для всего остального есть гарантия высокого качества от Pirelli, а также расширенная гарантия на повреждение шин.

Как ещё подготовить автомобиль к зиме?

Помимо шинной составляющей, к зиме автомобиль необходимо подготовить и более комплексно. Резина, безусловно, важный, но далеко не единственный компонент безопасного и комфортного вождения. В разные погодные условия машина требует разного подхода и содержания. Поэтому перед наступлением заморозков рекомендуется провести комплексный осмотр, а в случае покупки необходимого обратиться в крупную компанию, имеющую не только интернет-сайт с большим выбором шин и автотоваров, но и развитую сеть сервисных центров. Например, в такую, как «Колёса Даром».

Аккумулятор. В слабом или разряженном состоянии машина просто не заведётся. Осмотрите аккумулятор внешне на предмет трещин, грязи и пыли, проверьте его заряд, убедитесь, что АКБ исправно функционирует. В холодную погоду его значимость кратно возрастает.

Антифриз и незамерзайка. Для чего предназначена незамерзайка, следует уже из названия. Зимняя жидкость для мытья стекол должна соответствовать холодной погоде. Иначе вы просто не сможете нормально наблюдать за дорогой. Антифриз — ещё одна жидкость, но уже для двигателей внутреннего сгорания. Логика схожая — она должна выдерживать конкретную погоду.

Pirelli ICE ZERO 2 Фото: Pirelli

Моторное масло. Зимой двигатель сталкивается с повышенной нагрузкой. Чтобы обеспечить его бесперебойную работу, нужно проверить моторное масло и чистоту масляного фильтра. Рекомендуется менять масло в преддверии зимы или хотя бы раз каждые 10-15 тысяч км.

Водитель — часть машины. Соблюдать правила безопасного вождения зимой даже важнее, чем летом. Просто в силу плохих погодных условий. Не забывайте, что трогаться лучше плавно, так как вы только сели за руль, а дорога может находиться в плохом состоянии. Под колесами снег и лёд, поэтому водить следует особенно внимательно и тормозить заранее. Также не повредят перестраховка и соблюдение дистанции. Будьте готовы к заносам, не развивайте повышенную скорость.

При подготовке к зимнему сезону стоит соблюдать ряд правил, которые заметно облегчат вождение, обеспечат безопасность и создадут ситуацию, когда вы контролируете дорогу, а не наоборот. Каждая модель зимних шин отвечает своему характеру и стилю водителя. Кто-то предпочитает жить за городом, а кто-то на 100% городской обитатель. Вне зависимости от условий мегаполиса, бездорожья, асфальта, льда или глубокого снега выбор всегда за вами. Неважно, шипы или липучка. Важно, чтобы безопасно, комфортно и надёжно. Жизненное колесо фортуны непредсказуемо, но если его поместить в безопасную огранку, то вы сами будете решать, куда оно повернётся.

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