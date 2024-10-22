Почему российско-израильский гонщик — идеальный вариант для «Ауди». Ну правда

На предстоящем Гран-при Мексики Формулы-1 Роберт Шварцман вновь проведёт первую практику за рулём «Кик-Заубера». Для российского пилота это будет уже вторая по счёту тренировка в Ф-1 в этом году. По данным инсайдеров, Роберт входит в список кандидатов на место боевого пилота «Кик-Заубера» в следующем сезоне. И ведь Шварцман выглядит едва ли не идеальным вариантом для переходящей в руки «Ауди» команды – вот почему.

Что не так с конкурентами Шварцмана?

Для начала стоит разобраться со слабыми сторонами других вероятных пилотов будущей «Ауди». А начнём мы с самого очевидного (с точки зрения инсайдеров) кандидата — Валттери Боттаса. Да, финн – опытнейший пилот, откатавший 12 сезонов в Ф-1, что, по идее, должно быть плюсом для команды, находящийся на начальной стадии развития. Боттас знает, что такое сражаться за высокие места, и даже имеет победный опыт в Формуле-1. Однако вряд ли что-либо из этого можно отнести к безоговорочным плюсам кандидатуры Валттери.

Во-первых, опыт Боттаса будет не так ценен с учётом наличия в команде такого же «деда» Хюлькенберга. В общем-то, ради обратной связи с инженерами Нико во многом и подписывали. Во-вторых, наличие опыта сражений за высокие места – явно не то, что будет необходимо команде, обречённой пребывать на позициях аутсайдера как минимум пару лет. Тут вообще впору задаваться вопросом: а насколько откатавшему пять лет в «Мерседесе» пилоту будет интересна вся эта возня с развитием машины, прозябанием в конце пелотона и сражением максимум за выход во второй сегмент? Есть подозрения, что с мотивацией у финского пилота могут возникнуть проблемы.

Ещё один минус Боттаса – его завышенные требования. По слухам, финн не хочет подписывать однолетний контракт, пытаясь выбить как минимум двухлетнее соглашение. Достаточно странная модель поведения для гонщика, у которого нет альтернативных вариантов остаться в пелотоне Формулы-1. Ну и не будем забывать про финансовую сторону вопроса. Вряд ли Боттас согласится кататься за еду, как любой дебютант чемпионата. Наверное, у «Ауди» найдутся куда более важные статьи расходов, чем многомилионная зарплата для немотивированного ветерана.

Сомнительно, чтобы Боттас вписывался в долгосрочные планы «Ауди» Фото: Mark Sutton/Getty Images

Помимо Боттаса, на место в «Кик-Заубере» претендуют также и молодые Колапинто и Бортолето. Они, безусловно, гонщики талантливые, да и мотивированы запредельно, однако свои но имеются и у них. Прежде всего они связаны контрактными обязательствами с другими командами. Франко проводит концовку сезона в составе «Уильямса» (в следующем году наверняка станет официальным резервистом), а Габриэл входит в программу поддержки «Макларена».

Да, аргентинец и бразилец не нужны своим командам в следующем сезоне, и вроде как их даже готовы отпустить в другую конюшню, но с одним условием – по первой необходимости что «Уильямс», что «Макларен» смогут забрать своих воспитанников. Устроит ли такой расклад «Ауди» – команду, которой нужен пилот на годы вперёд? Вряд ли.

Сильные стороны Шварцмана

Ну а теперь перейдём к плюсам Роберта. Во-первых, Шварцман – гонщик, не обделённый талантом. Звучит до ужаса банально, но нельзя игнорировать столь важный аспект. В «молодёжках» россиянин вполне котировался на уровне самых способных пилотов поколения. В Формуле-3 он взял чемпионство, конкурируя с Лоусоном, Цунодой, Лундгором и Випсом. Да и в Формуле-2 показал себя неплохо: в дебютном сезоне претендовал на титул и лишь из-за скомканной концовки чемпионата финишировал четвёртым, на второй год – стал вице-чемпионом, уступив лишь Пиастри (а вот Чжоу и Лоусон остались позади).

Ещё одна сильная сторона Роберта – способность быстро адаптироваться к новым условиям. В прошлом году Шварцман достойно пережил переход в «кузова» – абсолютно неизведанную для него дисциплину. Сезон-2023 россиянин откатал в классе GT за аффилированную с «Феррари» команду AF Corse. На вопрос, насколько быстро Роберт адаптировался к новой технике, можно ответить двумя фактами. Факт первый: финальную гонку сезона выиграл экипаж Шварцмана. Факт второй: следующий сезон воспитанник «Феррари» начинал уже в чемпионате WEC в классе «гиперкаров» в составе всё той же AF Corse – по сути, это третий заводской экипаж «Скудерии». То есть путь, который другие пилоты преодолевают годами, Роберт прошёл за один год.

Шварцман и его партнёры по экипажу здорово смотрелись на «24 часах Ле-Мана» Фото: Ker Robertson/Getty Images

Также в пользу Шварцмана говорит фигура руководителя формульной программы «Ауди» Маттиа Бинотто. Итальянский специалист давно знает Роберта и не понаслышке знаком с возможностями российского пилота – в том числе в курсе результатов Шварцмана на симуляторе (а в современной Формуле-1 эта штука вполне котируется). Вполне вероятно, именно Бинотто настоял на приглашении Роберта на тренировку в Зандворте. Всё-таки странно, что в «Заубере» проигнорировали двух собственных «академиков» Пуршера и Мэлоуни.

Ещё один немаловажный фактор – статус Шварцмана. Прозвучит странно, но отсутствие стартов в Формуле-1 может сыграть на руку воспитаннику «Феррари». «Ауди» только предстоит начать свой путь в «Королевских гонках» – немцы и сами особых иллюзий не питают и в первые годы прочат себе место в хвосте пелотона. Такой команде как раз таки нужен не звёздный и статусный гонщик, а такой вот талантливый, но в то же время непретенциозный новичок, который будет терпеливо ждать прогресса команды, а не жаловаться руководству на неконкурентоспособную технику.

В общем, по моему скромному мнению, Шварцман – идеальный кандидат для «Заубера», а в будущем — и для «Ауди». А вот прислушается ли к моему мнению высшее руководство немецкого концерна – большой вопрос.