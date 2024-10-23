6 сыновей знаменитых гонщиков прямо сейчас рвутся в Формулу-1. Какие шансы?

Сразу несколько детей бывших пилотов Формулы-1 сейчас пытаются пойти по стопам своих отцов и построить карьеру в автоспорте. Рассказываем, как обстоят дела у наследников экс-пилотов «Королевских гонок», которые выступают или совсем недавно выступали в юниорских «формулах».

Себастьян Монтойя (20 лет). Формула-3

Юниорскую карьеру Монтойи-младшего можно охарактеризовать словом «ровно». Колумбиец совсем не феерит: скажем так, на трассе не напоминает отца, однако и провальными его выступления назвать язык не повернётся. В младших «формулах» наивысшим достижением Себастьяна стало четвёртое место по итогам второго сезона в итальянской Формуле-4 – уступил Берману, Трамницу и Смалю, но зато опередил новоиспечённого чемпиона Ф-3 Форнароли.

Следующей ступенью в карьере Монтойи стало первенство FRECA, где он провёл достаточно посредственный сезон – 13-е место без единого финиша в топ-3. Впрочем, продвижение по автоспортивной лестнице не заставило себя долго ждать: следующий сезон колумбиец начал в Формуле-3. Дебютная кампания в «трёшке» выдалась для Себастьяна достаточно скомканной – 16-е место и всего лишь один подиум, да и тот был добыт в спринте.

Себастьян и Хуан Пабло Монтойя Фото: Из личного архива спортсмена

Тем не менее всё в том же 2023-м колумбиец был зачислен в академию «Ред Булл». Трудно сказать, чем именно он привлёк внимание австрийской корпорации — звучной фамилией или перспективой выхода на новый рынок. Как бы то ни было, долго Себастьян в системе «быков» не продержался – в минувшем сезоне он выступал уже без поддержки «Ред Булл». Кстати, особого прогресса за Монтойей замечено не было: набрал на три очка больше, чем в первом сезоне, и занял 17-е место по итогам чемпионата.

О дальнейших перспективах Себастьяна рассуждать трудно. Следующий сезон он, скорее всего, проведёт в Ф-2, но вряд ли когда-нибудь попадёт в Формулу-1. Возможно, в будущем он отправится строить карьеру в Америку в лестнице IndyCar или же перейдёт в «кузова», где он уже успел получить первый опыт: соревновался в классе LMP2, причём в одном экипаже со своим отцом.

Энцо Трулли (19 лет). Italian GT Championship

Дебют итальянца в юниорских «формулах» прошёл более чем успешно: Энцо взял титул в зимнем чемпионате Формулы-4 в ОАЭ. Да, это не самое конкурентное первенство, к тому же достаточно непродолжительное, но победа есть победа (кстати, среди прочих был побеждён Пепе Марти). Всё в том же 2021-м Трулли-младший попробовал себя в Евроформуле – чемпионате, уступающем по уровню участников даже FRECA. На сей раз Энцо был уже не столь убедителен – лишь седьмое место по итогам кампании.

Следующий сезон итальянец начинал уже в Формуле-3 в составе команды «Карлин». Пожалуй, год, проведённый в «трёшке», можно назвать самым неудачным этапом в карьере Трулли. Сын Ярно стал одним из трёх гонщиков, откатавших полный сезон, но так и не набравших ни единого балла.

После провала в Ф-3 Энцо отправился перезагружать карьеру в Японию, заявившись в Super Formula Lights – серию поддержки Супер Формулы, местный аналог Ф-2. Первый сезон в Стране восходящего солнца Трулли провёл в целом неплохо – выиграл две гонки и занял пятое место по итогам чемпионата. Наверное, Энцо мог бы продолжить карьеру в Супер Формуле, но недостаточное финансирование не позволило сыну Ярно перейти в серьёзное первенство. Текущий сезон Трулли-младший провёл в итальянском чемпионате GT – без особых успехов, но и провала не последовало. Скорее всего, Энцо уже не вернётся в «открытые колёса».

Чарли Вурц (18 лет). Формула-3

У Вурца-младшего тоже есть титул в чемпионате Формулы-4 ОАЭ, причём австрийцу приходилось сражаться с куда более талантливыми пилотами – Рафаэлем Камарой (новоиспечённый чемпион FRECA), Мартинусом Стенсхорне и Тейлором Барнардом. В том же 2022-м Чарли провёл первую полноценную кампанию в итальянской Ф-4, заняв четвёртую позицию (титул взял Антонелли).

Чарли Вурц в Формуле-3 Фото: Clive Mason/Getty Images

В следующем году Вурц провёл ровно половину чемпионата во FRECA (набрал всего один балл), а также взял титул в аналогичном первенстве в Океании (зимний чемпионат). В минувшем сезоне Чарли дебютировал в Формуле-3 в составе «Йенцера». Наивысшим достижением Чарли стал финиш на пятом месте в основной гонке на «Альберт-Парке», больше он очков не набирал. Следующий сезон австриец также проведёт в Ф-3, но уже в составе «Трайдента» – команды, пилоты которой выиграли два последних чемпионата.

Брандо Бадоер (18 лет). FRECA

В отличие от двух предыдущих героев, результаты Брандо в «молодёжках» идут по возрастающей. В юниорских «формулах» Бадоер дебютировал в 2022 году, проведя 42 старта в трёх разных чемпионатах Ф-4 (больше всего в итальянской) – ни одного подиума и всего четыре финиша в очках. В следующем сезоне Брандо завершил сезон домашнего первенства «четвёрки» уже на шестом месте.

В этом году итальянец попробовал себя во FRECA, выдав со старта сезона серию из 11 финишей в очковой зоне – шесть из них – в топ-3 (причём тоже подряд). За один этап до завершения чемпионата Бадоер занимает пятое место в личном зачёте.

Брандо Бадоер Фото: Prema Racing

В октябре Брандо пополнил юниорскую программу «Макларена». Вряд ли, конечно, сей факт как-то повышает шансы итальянца на дебют в Формуле-1 (программа «оранжевых» и так переполнена пилотами), но в свою команду Формулы-Е, быть может, пристроят (как Барнарда) – при соответствующих результатах, конечно же.

Следующий сезон Бадоер-младший проведёт в Формуле-3, в составе команды «Према».

Эмерсон Фиттипальди-младший (17 лет). Eurocup-3

Сын великого чемпиона достаточно рано дебютировал в «молодёжках»: уже в 14 лет Эмо-младший заявился в чемпионат датской Формулы-4. Начал бразилец достаточно неплохо, заняв третье место по итогам сезона. В следующем году Фиттипальди перешёл в самую конкурентную «четвёрку» мира – итальянскую, где он за весь сезон набрал лишь четыре очка и занял 23-е место в личном зачёте.

Несмотря на не самые убедительные результаты, Эмерсон всё же шагнул дальше, начав сезон-2023 во FRECA. Чуда не произошло: те же самые четыре очка и статус одного из худших фуллтаймеров. В этом году Фиттипальди выступает в откровенно слабой «регионалке» Eurocup-3. За один этап до окончания сезона бразилец занимает шестую строчку в личном зачёте, имея в активе два подиума.

В общем, судя по сериям, в которых выступает Эмо, перспективы в «открытых колёсах» у него не самые радужные. Возможно, бразильцу было бы полегче искать финансирование, если бы он стал участником юниорской программы «Феррари», но он так и не прошёл отбор в академию «красных», хоть и пробился в финал отбора.

Фернандо Баррикелло (19 лет). Евроформула

Старший сын Рубенса Баррикелло Эдуардо уже распрощался с юниорскими «формулами» и вовсю гоняет вместе со своим отцом в бразильских сток-карах, а вот младший – Фернандо – всё ещё выступает в «молодёжках». К сожалению, пока что его юниорская карьера складывается не лучшим образом.

Фернандо Баррикелло Фото: Из личного архива спортсмена

Если в бразильской Формуле-4 Фернандо ещё был относительно конкурентоспособен (пятое место во втором сезоне), то с переходом на международный уровень его результаты серьёзно ухудшились. Откатав полный сезон в испанской Ф-4, Баррикелло лишь один раз финишировал в очковой зоне. А в этом году сын Рубенса и вовсе вынужден выступать в первенстве Евроформулы – слабой региональной серии, где на старт зачастую выходит менее 10 машин, а на полном расписании катаются лишь три пилота. Кстати, Фернандо худший из фуллтаймеров. В общем, скорее всего, в ближайшее время младший сын Рубенса присоединится к отцу и брату в бразильских сток-карах.