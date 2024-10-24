«Ред Булл» может увести пилота у «Макларена». Реальный план или психологические игры?

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что австрийцы в обозримом будущем могут переманить к себе гонщика «Макларена» Оскара Пиастри. Попробуем разобраться, реалистичен ли такой трансфер или это всего лишь часть психологических игр между претендующими на чемпионство командами.

Что сказал Марко

В интервью изданию F1-Insider Марко напрямую не говорил, что «Ред Булл» намерен пригласить Пиастри или тем более ведёт с ним переговоры. «Скажем так: Марк Уэббер (менеджер Пиастри. — Прим. «Чемпионата») активно ищет диалога», — заявил австриец. Вроде бы это звучит так, что в данный момент контактов с менеджментом Оскара у «Ред Булл» нет. С другой стороны, если Марко не лукавит, окружение Пиастри само ищет возможность уйти из «Макларена», и это не может Уокинг не беспокоить.

Зачем Оскару покидать команду, у которой сейчас пусть и с оговорками, но всё же лучшая машина в пелотоне? В паддоке считают, что на такую мысль Пиастри и Уэббера натолкнуло решение «Макларена» сделать австралийца вторым пилотом в этом году. Возможно, в этом есть доля правды, но пока что это решение команды никак на Пиастри не сказалась — разве что в Остине на последних кругах Оскара попросили чуть сбросить темп, чтобы не опередить оштрафованного напарника.

Норрис и Пиастри лидируют на старте Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Более того, несмотря на несколько сильных выступлений в этом году, Пиастри по-прежнему Норрису проигрывает. В 11 последних квалификациях Оскар был впереди лишь один раз — когда Ландо попал на жёлтые флаги в Баку. Может быть, внутри команды произошли какие-то изменения после Монцы, когда Пиастри на первом круге обогнал Норриса, что, возможно, стоило «Макларену» победы в той гонке — Ландо в том эпизоде пропустил и Леклера, и, вероятно, какое-то время из-за этого потерял.

Как бы там ни было, амбиции Пиастри — бороться за победы и титулы, а в данный момент лидером «Макларена» остаётся Норрис. Британец пока быстрее напарника, он уже много лет в команде и хорошо всех знает, а потому лишить его статуса первого номера возможно только на трассе. И до тех пор, пока Оскар позади, австралиец будет оставаться вторым номером — совершать пит-стопы в чуть менее оптимальный момент и придерживать соперников, если это нужно команде.

«Ред Булл» поможет?

Если Марк Уэббер и ищет диалога с «Ред Булл», речь в лучшем случае пойдёт о сезоне-2026. При этом, если проблема действительно в статусе Пиастри в «Макларене», рассчитывать, что Оскар сможет затмить в Милтон-Кинсе Ферстаппена и стать новым лидером австрийцев, сейчас кажется чересчур оптимистичным. Да и вообще: зачем «Ред Булл» Пиастри, если у команды есть надёжный лидер? Скорее всего, Пиастри для австрийцев — запасной вариант на случай ухода Макса в 2026-м.

В этом контексте встаёт вопрос: а готов ли Оскар возглавить топ-команду? Тот же Ферстаппен выиграл первую же гонку в составе «Ред Булл», Леклер в первый же сезон в «Феррари» превзошёл Феттеля, Хэмилтон на равных боролся с Алонсо в свой дебютный год. А Пиастри уже второй год подряд медленнее Ландо Норриса в большинстве гонок. Австралиец, безусловно, талантлив, но сложно представить, чтобы его уже сейчас рассматривали в качестве замены трёхкратному чемпиону мира.

Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри Фото: Mark Thompson/Getty Images

У Пиастри ещё есть время, чтобы затмить Норриса, и тем не менее Оскар — не единственный, кто мог бы прийти на место Ферстаппена. Алонсо, Леклер и Хэмилтон вряд ли будут покидать свои команды в конце 2025 года, а вот тот же Расселл — вполне может. Джордж при этом смотрится на фоне Льюиса куда выгоднее, чем Пиастри — на фоне Норриса. Кроме того, у «Ред Булл» есть Лиам Лоусон, который в борьбе с Алонсо в Остине показал, что обладает огромным потенциалом.

Какие-то контакты у Уэббера с «Ред Булл» наверняка есть — Марк в конце концов не чужой для Милтон-Кинса человек. Но паддок устроен так, что Уэббер наверняка общается и с другими командами, а диалога с «Ред Булл» совершенно точно ищут многие. И в данный момент слова Марко выглядят скорее как попытка дестабилизировать «Макларен». Если представится хорошая возможность, Пиастри, конечно, может бросить Уокинг — как это было с «Альпин», но пока такой возможности, похоже, нет.