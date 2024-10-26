Судьи Ф-1 выписали российско-израильскому пилоту суровый штраф. Какие же формалисты!

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман принял участие в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мексики и получил штраф в пять позиций на стартовой решётке.

Разбираемся, как Роберт провёл сессию, чем вызвал гнев судей и каковы его шансы стать призовым пилотом в следующем году.

Три быстрых круга и ошибка

Тренировка прошла для Роберта не так гладко, как в Нидерландах. Заезды дважды прерывались красными флагами: сначала на трассе оказались опасные обломки, а после рестарта произошло столкновение Александера Албона и Оливера Бермана — британец в этой сессии подменял в «Феррари» Шарля Леклера.

В итоге проехать первый быстрый круг Шварцман смог лишь через 40 минут после начала тренировки — 1:22.023. На втором быстром круге на «харде» Роберт улучшил до 1:20.888, поднявшись на 17-е место. Для сравнения, Боттас, который проехал на жёсткой резине раньше, показал 1:21.806 и 1.21.353.

Шварцман на тренировках Гран-при Мексики Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

Если сравнивать Шварцмана с опытным финном, то разрыв получился внушительным — полсекунды. С другой стороны, на фоне других молодых пилотов Роберт смотрелся неплохо: на «Кик-Заубере» Шварцман в тот момент уступал Антонелли на «Мерседесе» и Лоусону на «РБ» лишь 0,16 и 0,14 секунды соответственно.

На «софт» Шварцман перешёл лишь на последних минутах, и в первой попытке на мягкой резине проехал круг за 1.19,988. Боттас же чуть ранее показал на таких же шинах 1.19,349, а затем улучшился до 1.19,048. У Роберта тоже была вторая попытка на «софте», но на первом секторе он уступил собственному графику 0,2 секунды, а затем заблокировал колёса в быстрой связке на втором секторе и срезал поворот.

Ошибка Шварцмана в финальной попытке

В итоговой классификации Шварцман занял предпоследнее место, опередив лишь Бермана и уступив Боттасу 0,94 секунды. Вряд ли Роберт рассчитывал на такой исход, но следует подчеркнуть, что Автодром имени братьев Родригес — очень сложная трасса, а Шварцман прежде на ней никогда не выступал.

Автодром находится на высоте более 2 км над уровнем моря. Здесь довольно разрежённый воздух, и команды используют конфигурации с максимальной аэродинамической загрузкой. Несмотря на это, уровень прижимной силы из-за менее плотного воздуха оказывается ниже, чем в Монце, где загрузка антикрыльев минимальна. Быстро приноровиться к таким условиям новичку непросто, хотя О’Уорду и Друговичу освоиться удалось — они отстали от напарников лишь на две-три десятых.

Штраф в пять позиций

Ближе к концу сессии также выяснилось, что Шварцмана ждут судьи — Роберт совершил обгон под двойными жёлтыми флагами. Это произошло ещё в первой половине заездов — во время столкновения Бермана и Албона. Судя по реакции Шварцмана, обломки и разбитые машины застали его врасплох, что и спровоцировало невнимательность и обгон Юки Цуноды.

«Столкновение произошло прямо передо мной. Когда я увидел сигнал на электронной панели, было уже поздно, — объяснил позже в интервью изданию The Race Роберт. — Я был на быстром круге, а Юки охлаждал шины и смог быстро затормозить. Чтобы не врезаться, я пролетел мимо и обогнал его. Мы обсудили всё с судьями, они согласились, что всё произошло очень быстро, времени среагировать не было. Знаю, что это запрещено правилами, но всё произошло слишком быстро».

За это стюарды выписали Роберту штраф в пять позиций на старте Гран-при. Какого? Следующего, в котором Шварцман выступит! То есть, если гонщика возьмут в «Кик-Заубер» или какую-либо другую команду основным пилотом, в своём дебютном Гран-при он будет стартовать на пять позиций ниже квалификационного результата. Но каковы шансы на то, что этот дебютный Гран-при у Роберта всё-таки состоится?

Решение за «Кик-Заубером»

Шварцман — в числе кандидатов на место в «Кик-Заубере», иначе вместо Роберта взяли бы кого-нибудь другого. При этом не самый впечатляющий результат в Мексике не скажется на перспективах молодого гонщика — возглавляющий команду Маттиа Бинотто много лет работал со Шварцманом в «Феррари» и хорошо знает его возможности и скорость.

В свободных заездах Роберт должен был показать умение работать с командой и инженером и выполнять поставленные им задачи. С этим Шварцман, судя по всему, справился. По ходу всей сессии инженер его подбадривал, хвалил за быстрые круги, а также за работу с резиной и с тормозами. И на данном этапе это, пожалуй, главное.

В то же время, по слухам, основным кандидатом на свободное в «Кик-Заубере» место по-прежнему называют Габриэла Бортолето. Тот, однако, связан с «Маклареном», и в «Ауди» не горят желанием натаскивать юниора, который в любой момент может уйти к соперникам.

Роберт Шварцман на Гран-при Мексики Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

То же самое касается и Франко Колапинто — в «Уильямсе» готовы отпустить аргентинца, но права на него намерены сохранить. В числе кандидатов остаётся и Валттери Боттас, хотя шансов на то, что в команде пойдут финну навстречу и дадут долгосрочный контракт, невелики.

Одновременно с этим ходят слухи, что у Шварцмана уже есть контракт с командой «Према» на выступления в серии IndyCar. Роберт уже тестировал машину американской серии и показал тогда лучшее время. Если эти слухи верны, Шварцман в следующем году станет напарником Каллума Айлотта, проехавшего в IndyCar два полных сезона.

Отметим, что любой из вариантов — контракт с «Кик-Заубером» или переход в IndyCar — для Шварцмана почти наверняка означает разрыв с «Феррари». Роберт, напомним, попал в Академию «Феррари» в 2017 году и до сих пор представляет прославленную итальянскую марку в гонках на выносливость. В WEC Шварцман тоже смотрится здорово, но, кажется, своего последнего слова в «формулах» он ещё не сказал. Сам Роберт сказал лишь, что его программа на сезон-2025 будет вскоре объявлена.