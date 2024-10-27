Кто возглавит гонку Ф-1 после длиннющего рывка к первому повороту? ГП Мексики — LIVE!

Прошлый этап Формулы-1 в Остине не порадовал, если мы говорим об интриге в общем зачёте: Макс Ферстаппен слегка увеличил отрыв от Ландо Норриса, при этом и «Ред Булл» прибавил по темпу, а значит, шансы пилота «Макларена» на успешную погоню существенно сократились. Но, может, Мехико вновь изменит этот тренд? Ферстаппен начинает гонку на одну позицию выше Норриса, однако вряд ли кто в состоянии спрогнозировать, как пройдёт длинный рывок к первому повороту и чья машина окажется быстрее всех в гоночном режиме.
Все подробности Гран-при Мексики Формулы-1 сезона-2024 на автодроме имени братьев Родригес — в нашей онлайн-трансляции!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Гран-при Мексики — 400-й в карьере Алонсо
Фото: Aston Martin Aramco F1 Team
Одна из главных тем уикенда: проходящий в эти дни на Автодроме имени братьев Родригес Гран-при — 400-й в карьере Фернандо Алонсо. Испанец выступает в «Больших призах» с 2001 года и является самым опытным гонщиком в истории Формулы-1 — рекорд по числу проведённых гонок он удерживает с 2022 года, когда отобрал его у Кими Райкконена, который остановился на отметке в 349 стартов.
Оптимальные стратеги и доступные шины
Четыре часа до старта Гран-при Мексики — и в «Пирелли» предсказывают, что лучшей стратегией в предстоящей гонке будет один пит-стоп. В теории ни у кого не должно возникнуть проблем с резиной, хотя у гонщиков «Астон Мартин» и «Кик-Заубер» свежих комплектов «харда» не осталось, а у Боттаса с Чжоу нет даже свежего «медиума». Также не будем забывать, что трасса в Мексике — одна из самых сложных в календаре, а потому с высокой долей вероятности в ход борьбы вмешается автомобиль безопасности.
Оптимальные стратегии на Гран-при Мексики
Фото: Pirelli
Доступные в гонке комплекты шин
Фото: Pirelli