Кто возглавит гонку Ф-1 после длиннющего рывка к первому повороту? ГП Мексики — LIVE!

Гран-при может сильно повлиять на расклады в чемпионском сражении в обоих зачётах. Старт — в 23:00 мск.

Прошлый этап Формулы-1 в Остине не порадовал, если мы говорим об интриге в общем зачёте: Макс Ферстаппен слегка увеличил отрыв от Ландо Норриса, при этом и «Ред Булл» прибавил по темпу, а значит, шансы пилота «Макларена» на успешную погоню существенно сократились. Но, может, Мехико вновь изменит этот тренд? Ферстаппен начинает гонку на одну позицию выше Норриса, однако вряд ли кто в состоянии спрогнозировать, как пройдёт длинный рывок к первому повороту и чья машина окажется быстрее всех в гоночном режиме.

Все подробности Гран-при Мексики Формулы-1 сезона-2024 на автодроме имени братьев Родригес — в нашей онлайн-трансляции!

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