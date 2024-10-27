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Формула-1, Гран-при Мексики 2024 года 27 октября — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Кто возглавит гонку Ф-1 после длиннющего рывка к первому повороту? ГП Мексики — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Онлайн-трансляция Гран-при Мексики Формулы-1
Комментарии
Гран-при может сильно повлиять на расклады в чемпионском сражении в обоих зачётах. Старт — в 23:00 мск.

Прошлый этап Формулы-1 в Остине не порадовал, если мы говорим об интриге в общем зачёте: Макс Ферстаппен слегка увеличил отрыв от Ландо Норриса, при этом и «Ред Булл» прибавил по темпу, а значит, шансы пилота «Макларена» на успешную погоню существенно сократились. Но, может, Мехико вновь изменит этот тренд? Ферстаппен начинает гонку на одну позицию выше Норриса, однако вряд ли кто в состоянии спрогнозировать, как пройдёт длинный рывок к первому повороту и чья машина окажется быстрее всех в гоночном режиме.

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
27 октября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Все подробности Гран-при Мексики Формулы-1 сезона-2024 на автодроме имени братьев Родригес — в нашей онлайн-трансляции!

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Оптимальные стратеги и доступные шины
Live Дмитрий Захарченко
Гран-при Мексики — 400-й в карьере Алонсо

Гран-при Мексики — 400-й в карьере Алонсо

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Одна из главных тем уикенда: проходящий в эти дни на Автодроме имени братьев Родригес Гран-при — 400-й в карьере Фернандо Алонсо. Испанец выступает в «Больших призах» с 2001 года и является самым опытным гонщиком в истории Формулы-1 — рекорд по числу проведённых гонок он удерживает с 2022 года, когда отобрал его у Кими Райкконена, который остановился на отметке в 349 стартов.

19:19 Дмитрий Захарченко

Оптимальные стратеги и доступные шины

Четыре часа до старта Гран-при Мексики — и в «Пирелли» предсказывают, что лучшей стратегией в предстоящей гонке будет один пит-стоп. В теории ни у кого не должно возникнуть проблем с резиной, хотя у гонщиков «Астон Мартин» и «Кик-Заубер» свежих комплектов «харда» не осталось, а у Боттаса с Чжоу нет даже свежего «медиума». Также не будем забывать, что трасса в Мексике — одна из самых сложных в календаре, а потому с высокой долей вероятности в ход борьбы вмешается автомобиль безопасности.

Оптимальные стратегии на Гран-при Мексики

Оптимальные стратегии на Гран-при Мексики

Фото: Pirelli

Доступные в гонке комплекты шин

Доступные в гонке комплекты шин

Фото: Pirelli

Комментарии
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