А вот теперь Ферстаппена решили покарать! Боевик Ф-1 в Мехико уверенно выиграл Сайнс

Цунода и Албон сразу выбыли

Перед стартом Гран-при Мексики многие обсуждали, не будет ли Макс Ферстаппен блокировать стартующего третьим Ландо Норриса, однако этого не потребовалось: нидерландец стартовал лучше всех лидеров, быстро поравнялся с Сайнсом и, разумеется, выдавил «Феррари» в первом повороте, обеспечив себе лидерство. Норрис остался третьим впереди Леклера, а Хэмилтон опередил Расселла.

На трассу сразу выехал сейфти-кар — виной тому столкновение Юки Цуноды и Алекса Албона. Японец оптимистично пробовал опередить «Уильямс» слева, при этом таиландцу пришлось подвинуться в сторону «РБ» из-за смещения со стороны Гасли. В итоге Цунода эффектно улетел в стену, а Албон припарковал свой «Уильямс» со сломанной передней подвеской на обочине.

Авария Юки Цуноды Фото: Mark Thompson/Getty Images

На сей раз судьи действовали жёстко

После рестарта Сайнс быстро опередил Ферстаппена, ну а Норрису Макс того же самого сделать, разумеется, не позволил. Когда Ландо атаковал в первой связке поворотов, Ферстаппен просто не оставил ему места, вынудив срезать трассу. Британец не собирался возвращать позицию, но Макс для верности сам атаковал «Макларен» далее по ходу круга и вынудил уехать на обочину. Обоих дуэлянтов опередил Леклер, что сильно волновало Ферстаппена — главное, что он опять подпортил гонку конкуренту в борьбе за титул.

Судьи немножко поразились подобной наглости со стороны Макса и, в отличие от Остина, решили серьёзно покарать трёхкратного чемпиона мира. Ферстаппену в итоге дали по 10 штрафных секунд за оба выдавливания Норриса. Макс по радио не бушевал, лишь отметив, что с наказанием за первый эпизод согласен, а вот второе его поражает.

Так или иначе, Ферстаппену предстояло отбыть в боксах 20 секунд, а пока Норрису оставалось ехать позади «Ред Булл» и выжидать, в то время как впереди уверенно лидировали две «Феррари». При этом Сайнс создал задел от Леклера и намекал на свою неизбежную победу.

Куда хуже дела шли у Алонсо и Переса. Фернандо пришлось оформить ранний сход из-за технических проблем — 400-й Гран-при получился провальным по не зависящим от гонщика причинам. Ну а Перес заработал серьёзные повреждения машины в борьбе с Лоусоном: Чеко оттеснил пилота «РБ» на обочину, тот не отступил, и дело закончилось небольшим контактом. Ну как небольшим — достаточным для дырки в боковом понтоне и повреждения днища. Серхио резко потерял темп, и стало понятно, что очков местный герой не наберёт.

Ферстаппен не достал «Мерседесы», Пиастри пробился в десятку

С тактикой в этот раз всё было спокойно: практически все пошли на одну остановку, просто большинство стартовало на «медиуме», а меньшинство (в основном неудачники квалификации) — на «харде». На расклады это влияло не слишком сильно, тем более что в группе лидеров абсолютно все были на тактике «медиум» — «хард».

После волны пит-стопов Сайнс спокойно сохранял лидерство, Леклер не приближался к нему и должен был начать поглядывать назад, где Норрис наконец-то получил свободную трассу после пит-стопа Ферстаппена. Сам Макс, отстоявший 20 штрафных секунд, в итоге обнаружил себя на шестой позиции. Темпа для погони за двумя «Мерседесами» у нидерландца не было, ибо Ферстаппен быстро начал жаловаться на отсутствие сцепления.

Магнуссен и Хюлькенберг уверенно возглавляли среднюю группу, за ними ехал Гасли, но всю эту группу ожидал прессинг со стороны Оскара Пиастри. Австралиец после спокойного стартового отрезка и оттянутого пит-стопа уже оказался впереди Гасли, а потом легко догнал и опередил Хюлькенберга — оставалось посмотреть, не ждёт ли такая судьба и Магнуссена. С учётом, что датчанин весь уикенд смотрелся чуть шустрее напарника.

Норрису даже не пришлось атаковать Леклера

За 10 кругов до финиша Норрис вошёл в зону DRS от Леклера, а атаковать Ландо вообще не пришлось: на выходе из последнего поворота монегаск вылетел и пропустил «Макларен»! Вот так победный дубль «Феррари» сорвался. И это ещё хорошо, что Шарль отловил машину и не оказался в стене! Так что Леклер уныло финишировал на третьей позиции позади Сайнса и Норриса. Пришлось утешать себя быстрейшим кругом после «бесплатного» пит-стопа.

Карлос в практически доминирующем стиле одержал, возможно, последнюю победу в составе «Феррари» или даже в карьере, ну а Ландо всё-таки отыграл 10 очков у Ферстаппена в личном зачёте — впрочем, осталось ещё 47. То есть почти две победы в Гран-при при двух сходах оппонента. Макс, соответственно, так и остался на шестой позиции, ну а впереди него Хэмилтон всё-таки организовал успешную атаку на Расселла: вынудил Джорджа уехать на стартовой прямой на пыльную сторону и спокойно обошёл напарника на торможении.

Кевин Магнуссен сумел не подпустить к себе Пиастри и финишировать на блестящей седьмой позиции. Пиастри минимизировал субботние потери четырьмя очками, Хюлькенберг обеспечил «Хаасу» двойной финиш в очках, а Гасли замкнул очковую зону. Также отметим, что в споре за 12-е место не поделили трассу Колапинто и Лоусон: Лиам выдавил Франко на обочину, тот вернулся на трассу и во время атаки сломал новозеландцу переднее антикрыло. Ну, на распределение очков этот эпизод мог повлиять разве что проколом или выездом машины безопасности, но в итоге обломки от крыла Лоусона так спокойно и пролежали на трассе несколько финальных кругов.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт уже совсем скоро: 1-3 ноября состоится этап в Бразилии на трассе «Интерлагос», причём это будет спринтерский уикенд.