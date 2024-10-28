Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?

Продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Мехико редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Отыграться после провальной квалификации у местного героя не вышло. Всё шло неплохо, пока Перес не зарубился с Лиамом Лоусоном. В попытке побыстрее обойти пилота младшей команды Чеко выдавил новозеландца с трассы, и странно, что Серхио удивился, когда его оппонент с этим не смирился и продолжил борьбу вплоть до контакта. Дырка в понтоне лишила Переса всех шансов на очки, а ведь можно было действовать поспокойнее, что уверенно доказал финишировавший восьмым Пиастри.
Шарль Леклер
Всю дистанцию монегаск смотрелся чуть хуже своего напарника, что в итоге и подставило Леклера под атаки со стороны Ландо Норриса. Не выдержав давления от гонщика «Макларена», Шарль потерял контроль над «Феррари» в последнем повороте и чудом не закончил гонку в стене. Похвалим Леклера за то, что он всё-таки избежал аварии, но не более того.
Юки Цунода
Аварию японца и Алекса Албона на старте можно назвать гоночным инцидентом, но всё-таки вина скорее на Юки. Албон не мог ничего сделать, так как правее него ехал Пьер Гасли, а вот Цунода пошёл на крайне рискованный манёвр, когда всё-таки решил поравняться с «Уильямсом», нырнув влево. Что ж, риск вообще не оправдался. А ведь впереди ещё была вся гонка…
Макс Ферстаппен
Нидерландец получил два более чем справедливых штрафа за свои агрессивные попытки остаться впереди Ландо Норриса. Ферстаппен словно пропустил мимо ушей шумиху последней недели и не осознал, что судьи и ФИА больше не будут оставлять безнаказанной его фирменную оборону с вывозом соперников на обочину. Также отметим, что во второй половине дистанции Макс внезапно поехал медленнее пилотов «Мерседеса» и даже позволил приблизиться к себе «Хаасу» Кевина Магнуссена — странное выступление.
Гуаньюй Чжоу
Очередная провальная гонка для китайского гонщика «Кик-Заубера». Если его напарник Валттери Боттас активничал в средней группе и в итоге финишировал хотя бы 14-м, то Чжоу вновь не мог как следует справиться с машиной, много проиграл напарнику и закончил гонку в 20 секундах от Валттери. Да, формально Чжоу не последний, но только благодаря поздним пит-стопам Лоусона и Переса.