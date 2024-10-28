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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Мексики — 2024: Ферстаппен, Чжоу, Леклер или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
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Достаточно ли двух штрафов Максу Ферстаппену для подобного звания?

Продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Мехико редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Серхио Перес
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
1 место

Серхио Перес

Отыграться после провальной квалификации у местного героя не вышло. Всё шло неплохо, пока Перес не зарубился с Лиамом Лоусоном. В попытке побыстрее обойти пилота младшей команды Чеко выдавил новозеландца с трассы, и странно, что Серхио удивился, когда его оппонент с этим не смирился и продолжил борьбу вплоть до контакта. Дырка в понтоне лишила Переса всех шансов на очки, а ведь можно было действовать поспокойнее, что уверенно доказал финишировавший восьмым Пиастри.

Шарль Леклер
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
2 место

Шарль Леклер

Всю дистанцию монегаск смотрелся чуть хуже своего напарника, что в итоге и подставило Леклера под атаки со стороны Ландо Норриса. Не выдержав давления от гонщика «Макларена», Шарль потерял контроль над «Феррари» в последнем повороте и чудом не закончил гонку в стене. Похвалим Леклера за то, что он всё-таки избежал аварии, но не более того.

Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Юки Цунода

Аварию японца и Алекса Албона на старте можно назвать гоночным инцидентом, но всё-таки вина скорее на Юки. Албон не мог ничего сделать, так как правее него ехал Пьер Гасли, а вот Цунода пошёл на крайне рискованный манёвр, когда всё-таки решил поравняться с «Уильямсом», нырнув влево. Что ж, риск вообще не оправдался. А ведь впереди ещё была вся гонка…

Макс Ферстаппен
Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Макс Ферстаппен

Нидерландец получил два более чем справедливых штрафа за свои агрессивные попытки остаться впереди Ландо Норриса. Ферстаппен словно пропустил мимо ушей шумиху последней недели и не осознал, что судьи и ФИА больше не будут оставлять безнаказанной его фирменную оборону с вывозом соперников на обочину. Также отметим, что во второй половине дистанции Макс внезапно поехал медленнее пилотов «Мерседеса» и даже позволил приблизиться к себе «Хаасу» Кевина Магнуссена — странное выступление.

Гуаньюй Чжоу
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Гуаньюй Чжоу

Очередная провальная гонка для китайского гонщика «Кик-Заубера». Если его напарник Валттери Боттас активничал в средней группе и в итоге финишировал хотя бы 14-м, то Чжоу вновь не мог как следует справиться с машиной, много проиграл напарнику и закончил гонку в 20 секундах от Валттери. Да, формально Чжоу не последний, но только благодаря поздним пит-стопам Лоусона и Переса.

Как прошёл Гран-при Мексики:
«Макларен» разъярён Ферстаппеном, Лоусон показал Пересу неприличный жест. Жара в Мексике
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«Макларен» разъярён Ферстаппеном, Лоусон показал Пересу неприличный жест. Жара в Мексике
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