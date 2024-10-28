Ферстаппен — главный злодей Формулы-1. Но нет, он не действовал неспортивно

Гран-при Мехико завершился второй подряд победой «Феррари», но она вновь осталась в тени сражения Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, а также сопутствующих ему судейских решений. На 10-м круге Ферстаппен дважды вывез «Макларен» своего соперника за пределы трассы и получил в общей сложности 20 секунд штрафа — когда такое вообще в последний раз было?

После финиша руководитель «Макларена» Зак Браун назвал пилотаж Макса нелепым и похвалил судей за работу. Мартин Брандл, экс-пилот Формулы-1 и многолетний комментатор гонок на британском телевидении, счёл, что Ферстаппен вывез Норриса, не справившись с гневом. «Ненавижу, когда он делает подобное», — сказал Брандл.

Но действительно ли лидер чемпионата заслужил подобные эпитеты?

Два раза по 10 секунд

Первый эпизод с нарушением Ферстаппена произошёл в четвёртом повороте. Норрис атаковал нидерландца по внешней траектории и в момент прохождения апекса был немного впереди «Ред Булл». Согласно действующим гайдлайнам ФИА, Макс в такой ситуации обязан был оставить «Макларену» место шириной в машину. Этого не произошло — и чуть позже Ферстаппена оштрафовали 10 секундами за выдавливание соперника с трассы.

Четвёртый поворот: колёса Норриса впереди, Ферстаппен обязан оставить место Фото: Кадр из трансляции

Норрис, оказавшись на траве, срезал поворот и вернулся на асфальт впереди Ферстаппена. В шестом повороте «Макларен» сохранил позицию и первым устремился к седьмому. В этот момент Макс «нырнул» внутрь и вывез Норриса на обочину во второй раз. И если в первом случае нидерландец удержал машину в пределах трассы, то теперь вместе с соперником выехал за границу полотна всеми колёсами.

Седьмой поворот: Ферстаппен вывез Норриса на обочину Фото: Кадр из трансляции

Дважды в течение нескольких поворотов Ферстаппен выдавливал своего главного соперника с трассы, причём во втором случае сделал это так, что тот пропустил ещё и Шарля Леклера. Думал ли Макс об этом, когда оказался на обочине, или монегаску просто повезло, что он оказался рядом, теперь знает лишь сам Ферстаппен. Со стороны это выглядело крайне грязно: Макс, кажется, готов нарушать любые правила, лишь бы не пустить вперёд «Макларен».

Взгляд с другой стороны

Но давайте присмотримся к произошедшему повнимательнее. В четвёртом повороте Макс действительно пропускает атаку — и в этот раз, в отличие от Остина, оказывается на апексе немного позади «Макларена». Однако в этой стадии прохождения поворота Ферстаппен уже не может ничего изменить.

Да, нидерландец положился на свою излюбленную — и, разумеется, спорную — тактику позднего торможения, и, окажись его антикрыло хотя бы на несколько сантиметров ближе, Норрис был бы обязан вернуть ему позицию — таковы действующие правила. В этом случае Максу не повезло — на апексе он оказался позади и получил совершенно заслуженный 10-секундный штраф.

Четвёртый поворот: Ферстаппен не оставил необходимое пространство Фото: Кадр из трансляции

В седьмом повороте Норрис пропускать Ферстаппена не собирался — это видно по тому, как «Макларен» в момент атаки дёрнулся влево, а потом отвернул. Это был очень смелый ход со стороны Макса — он не ждал, что «Макларен» вернёт позицию (которую он возвращать и не должен был), и пошёл в атаку в первый же подходящий момент. Другого могло и не быть — темп «Макларена» в Мехико был выше, чем у «Ред Булл», был риск отстать насовсем.

Седьмой поворот — неудобное место для атаки. Он проходится на высокой скорости, здесь довольно узко. При этом трасса в Мехико — одна из самых скользких в чемпионате (из-за нехватки прижимной силы), а Ферстаппен входил в поворот по траектории, на которой накатано меньше резины, а грязи и пыли — отлетело больше. Провести здесь атаку — чрезвычайно трудно, и Максу это, увы, не удалось.

Седьмой поворот: Ферстаппен впереди на апексе, он «выиграл» поворот Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен не смог как следует замедлить машину и вылетел за пределы трассы, утащив за собой «Макларен». Это, однако, не было намеренное действие в попытке помешать сопернику. Более того, как сказано в решении стюардов, Макс, будучи впереди на апексе, имел право рассчитывать на всю ширину трассы — и, удержись он в ней, это был бы успешный и очень смелый обгон. Увы, «Ред Булл» нарушил границы трассы — и Ферстаппен получил ещё один совершенно заслуженный 10-секундный штраф. Точно такой же Макс должен был получить и в Остине…

В паддоке у Макса вполне заслуженная репутация главного злодея чемпионата — и Ферстаппен, кажется, ей наслаждается. Но это не значит, что его можно обвинять во всех смертных грехах. Нидерландец сражается за титул чемпиона мира — он обязан биться на пределе допустимого и использовать каждую возможность оставить Норриса позади. Иначе это был бы уже не Макс. Но злого умысла или явно неспортивного поведения в его действиях не было.

Ферстаппен против Норриса

А если присмотреться к произошедшему в восьмом повороте ещё внимательнее, то вопросы возникнут уже к Ландо. Макс использует каждую возможность, чтобы превзойти конкурента, тогда как британец атаку пропустил — вероятно, предполагая, что в таком месте Ферстаппен атаковать не будет. И это уже второй раз подряд, когда Норрис недооценивает соперника — в Остине британец почему-то тоже не ждал атаки на старте, а в итоге оказался на обочине, потеряв разом три позиции.

Британец явно уступает Ферстаппену в умении сражаться за позицию колесо в колесо и не может биться так же жёстко. Кроме того, Ландо, кажется, не способен действовать так же нестандартно, как Макс, ставить соперников в тупик. Да, в этот раз Норрис на финише впереди Ферстаппена, но не потому, что победил Макса в очной борьбе, а потому, что Макс перестарался, слишком зациклившись на том, что его машина в этот уикенд медленнее.

Ландо Норрис после финиша Гран-при Мехико Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Если эпизод на финише Гран-при США сравнивали с борьбой Хэмилтона и Ферстаппена в Сан-Паулу в 2021-м, то эпизод в восьмом повороте сегодняшней гонки напоминает столкновение Льюиса и Макса в Сильверстоуне три года назад. Тогда Хэмилтон тоже пошёл в атаку в необычном месте, но допустил ошибку и выбил соперника, однако после отбытия штрафа выиграл гонку.

Многим показалось, что Льюис намеренно пошёл на таран «Ред Булл» и заслуживает большего штрафа, чем 10 секунд. Но и тогда на «Сильверстоуне», и в этот уикенд в Мехико судьи вынесли адекватные штрафы — в обоих случаях речь шла о непреднамеренной ошибке. Это борьба за титул, она идёт на пределе, и в таких условиях ошибиться могут даже лучшие.