«Так и титул ускользнёт». Разбор штрафов Ферстаппена и других топ-моментов ГП Мексики

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Мексики Формулы-1, который выиграл Карлос Сайнс.

Как оцените два штрафа Ферстаппену? Оба по делу?

Конечно, по делу. Думаю, роль сыграли и предыдущие моменты, когда он выходил сухим из воды. Если бы шумихи после Остина не было, не думаю, что штрафы были бы только в сторону Макса. Дали бы Норрису пять секунд за обгон по траве. И ещё пять — Максу за второй момент.

Судьи решили, что во втором случае Макс не выдавливал Норриса на обочину специально. Согласны с ними?

Видимо, судьи смотрели другую гонку. Любой гонщик, кто ездил в Мехико, знает, что в восьмом повороте так не обгоняют.

Поменяет ли Макс свой подход, после того как ему начали прилетать штрафы?

А кто его знает. Пока что мы все видим, что эмоции свои он не очень контролирует. Он же не согласен со всем, что ему не нравится. Но битву со штрафами и судьями выиграть нельзя, и это уже доказано. Может быть, здесь Макс и проявит хоть какую-то сдержанность. Каждый раз получать по 10-20 секунд — так и титул ускользнёт.

Хорнер считает, что Норрис никак не вписался бы в четвёртый поворот, так как его скорость на входе была на 15 км/ч выше, чем обычно. Кристиан прав?

Ландо вписался бы, и Лоусон тому подтверждение: выдавили туда же. Просто Лиам решил ехать дальше и вписался с контактом — но вписался. Просто в случае Ландо – Макс Ферстаппен бы повернул и гонка бы для них закончилась. Максу это выгодно. Если подумать, Максу вообще классно, если бы они с Ландо сходили каждую гонку. Ещё и в Кубке конструкторов «Ред Булл» тогда пониже будет — часов в аэротрубе прибавится. Ну класс же! Думаю, Максу параллельно до миллионов призовых, которые может получить команда. А титул будет.

Мог ли Норрис в обоих эпизодах сделать что-то по-другому?

Только на старте: я не очень понял, зачем он на старте поехал в коробочку из Сайнса и Макса. Ландо так вполне мог Леклера пропустить. Но Шарль сам пошёл третьим на внешний радиус — не самый выгодный маневр, хотя, на мой взгляд, всё равно лучше, чем в коробочку. А с Максом в остальных эпизодах Ландо сделал всё классно.

Как оцените борьбу Перес – Лоусон?

Да могли бы дать Пересу 10 секунд, как и Максу. Чтобы быть последовательными. Опять у нас три одинаковых, как под копирку, эпизода, где в одном случае 10 секунд, а в двух других – ничего. У судей уже не двойные стандарты, а тройные и больше. Явно на их решения влияют такие факторы, как: кто борется, за какое место идёт борьба, предыдущие решения в отношении тех, кто борется, и шумиха в прессе. Иначе логики в их решениях я не вижу.

Лоусон потом показал Пересу средний палец. Можно оправдать горячкой борьбы или пилот не имеет права так делать?

Показал и показал. Конечно, в мире, где нельзя никого обижать и оскорблять, лучше не показывать и держать себя в руках. Хотя всем нравятся видео с русскими теннисистами, где они грубо ругаются в воздух. Ничего, кроме улыбки, это не вызывает. Так и тут: показал палец, все посмеялись «во каков» и забыли.

Проанализируете аварию Цуноды и Албона на старте?

Гоночный инцидент. В Албона начал смещаться Гасли. Албон сам сместился левее, где в этот момент проскакивал Цунода. Гасли не мог видеть Цуноду. Цунода не мог видеть движение Гасли. Албон, понятное дело, сделает движение рулём, когда в него перестраиваются. Вот и инцидент. Ничьей вины тут нет, а пострадавший есть.

Удивлены такими выступлениями Сайнса и Магнуссена?

Карлос периодически выдавал классные гонки — им не удивлён. Кевин давно не преподносил сюрпризы. Но класс – отличная гонка от «Хааса». От себя добавлю, что Чеко — «герой» этого уикенда. Феерично даже для него. Можно только представлять, сколько денег он (и его спонсоры) приносит в «Ред Булл», если даже после такого он останется. Я лично удивляюсь, как он так деградировал. Он же реально круто ехал пару лет назад.

«Феррари» в 29 очках от «Макларена». Есть ли реальный шанс на Кубок конструкторов?

Могут взять. Я, конечно, в это не верю, но мало ли. То, как увлечённо Макс стопорит Ландо, а Оскар сам косячит в квалификациях, может дать им шанс. Не думаю, что Оскар продолжит плохую серию, однако он один, а пилотов «Феррари» двое.