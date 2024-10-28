Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики

Поражение от новичка на «РБ» в домашней гонке станет одним из самых унизительных в карьере Чеко.

20-й этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 10

Великолепный уикенд в исполнении Сайнса, который в Мексике был на шаг впереди всех. Блестящие круги в квалификации, отличный темп на дистанции, чёткая контратака Ферстаппена. Это был, возможно, лучший уикенд в карьере Карлоса.

Кевин Магнуссен — 9

Среди пилотов команд-середняков тоже был свой Сайнс. Магнуссен во второй раз подряд пробился в Q3 и показал в финале седьмое время, уступив лишь гонщикам топ-команд, и на протяжении всей гонки был лучшим позади них. Лучший этап Кевина в сезоне.

Ландо Норрис — 8

Возможно, в квалификации Норрис мог проехать и получше, но в гонке Ландо сделал всё, что мог. В концовке британец выдал мощнейший темп, заставил Леклера ошибиться и мог даже потягаться с Сайнсом, если бы не потерянное из-за Ферстаппена время.

Пьер Гасли — 8

Гасли чудом избежал проблем после контакта с Албоном на стартовой прямой, но всё же пропустил Хюлькенберга в первом повороте. Контратаковать «Хаас» «Альпин» скорости не хватило, тем не менее Пьер принёс Энстоуну первый за пять гонок зачётный балл.

Лиам Лоусон — 8

Новозеландец продолжает удивлять. Лиам в очной дуэли превзошёл Переса и всю первую часть гонки держался в топ-10. Увы, оказавшись в трафике, Лоусон лишился шансов заработать очки — в этом смысле инцидент с Колапинто роли уже не играл.

Лоусон победил Переса в очной борьбе Фото: Chris Graythen/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

В квалификации Хэмилтон не улучшил в финальной попытке и уже в 15-й раз в сезоне проиграл напарнику, однако затем превзошёл его в очной борьбе в концовке гонки и добился в итоге максимального результата.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Нико в этот уикенд уступил Магнуссену — в первую очередь в квалификации, когда немного ошибся в финальной попытке. Впрочем, уже в первом повороте Халк реабилитировался за помарку и в третий раз подряд закончил гонку в топ-10.

Валттери Боттас — 7,5

Боттас тоже провёл сильный уикенд, пробился в Q2 и проехал самый длинный отрезок в гонке. Скорость машины по-прежнему не позволяет претендовать на очки, тем не менее инженеры, кажется, нащупали верный путь и понемногу прогрессируют.

Джордж Расселл — 7

Джордж в Мексике весь уикенд смотрелся сильнее Хэмилтона, хотя выступал без последних новинок. Увы, в борьбе с Пиастри Расселл налетел на кочку и повредил антикрыло. Если бы не этот момент, на финише Джордж был бы впереди Льюиса.

Лэнс Стролл — 7

Строллу не повезло в квалификации — финальную попытку пришлось бросить из-за вылета Цуноды. На старте же Лэнс прорвался на 11-е место, опередив в том числе Алонсо, но скорости «Астон Мартин» не хватило, чтобы угнаться за Гасли.

Александер Албон — 7

Для Албона Гран-при Мексики закончился ещё до первого поворота. Таец не слишком удачно стартовал, и его «Уильямс» оказался зажат между болидами Гасли и Цуноды. В этот момент что-либо поделать Алекс уже не мог — не повезло.

Завал на старте Гран-при Мексики Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фернандо Алонсо — 6,5

Не слишком удачно стартовал и Алонсо — Фернандо входил в первый поворот по левой бровке и из первой секции вышел позади Стролла. Впрочем, и его гонка продолжалась недолго — на 16-м круге испанец свернул в боксы из-за проблем с тормозами.

Шарль Леклер — 6

Шарль внезапно оказался вторым пилотом «Феррари»: он уступил Сайнсу в квалификации более 0,3 секунды и затем не смог угнаться за ним в гонке, хотя получил в подарок от Макса сразу две позиции. А ошибка в конце стоила «Скудерии» не только дубля, но и двух очков.

Оскар Пиастри — 5,5

Промах в 12-м повороте в Q1 дорого обошёлся Пиастри — из задних рядов Оскар пробился лишь на восьмое место. Если бы не эта ошибка, австралиец не только принёс бы больше очков «Макларену», но и смог бы что-то отобрать у оштрафованного Ферстаппена.

Эстебан Окон — 5,5

Окон тоже провалил квалификацию — в первом сегменте Эстебан проиграл Гасли 0,47 секунды. В команде разумно решили стартовать с пит-лейна, но добраться оттуда до топ-10 при нынешней скорости «Альпин» нереально.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Чжоу в Q1 уступил напарнику ещё больше — 0,68 секунды. В последнее время Гуаньюй смотрится совсем блёкло и даже близко не может конкурировать с Боттасом в квалификациях. Даже Сарджент порой был ближе к Албону, чем Чжоу — к Валттери.

Макс Ферстаппен — 5

В Мексике Ферстаппен дважды перестарался в борьбе с Норрисом и получил закономерные 20 секунд штрафа. Если бы не гиперактивность Макса, он финишировал бы четвёртым, а Норрис оставался бы в чемпионате на четыре очка дальше.

Франко Колапинто — 5

Для Колапинто этап в Мексике стал первой неудачей в Формуле-1. В квалификации Франко был на 0,37 секунды медленнее Албона, а в гонке схлопотал штраф, потому что был слишком неуступчив в борьбе с Лоусоном. Посмотрим, будет ли эта осечка единственной.

Юки Цунода — 4,5

В Мексике и квалификация, и гонка закончились для японца в стене. Причём своим вылетом Юки помешал не только себе, но и напарнику. В аварии на старте особой вины японца нет, но её могло бы и не быть, если бы Цуноде не пришлось так рисковать.

Серхио Перес — 3

Впрочем, гораздо хуже дела у Переса. На домашнем этапе у Чеко не получалось абсолютно ничего, а поражение в дуэли с новичком на «РБ» станет одним из самых унизительных в карьере Серхио. Её конец, судя по всему, уже не за горами.